Dodik: Uspjeh Srbije u Vašingtonu uskomešao političko Sarajevo

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da se politička scena u Sarajevu posebno uskomešala poslije spoljnopolitičkog uspjeha Srbije zbog potpisivanja Vašingtonskog sporazuma, te da su se Bošnjaci osjetili ugroženima.

Dodik je rekao da su slike iz Vašingtona i činjenica da je potpisan Vašingtonski sporazum u prisustvu predsjednika SAD pobudile Bošnjacima osjećaj ugroženosti zato što su vječito bili mezimci Amerike, te ocijenio da nijedan spoljnopolitički uspjeh Srbije i Srba nije prihvatljiv za političare u Sarajevu.

Prema njegovim riječima, kada se pomene pitanje zašto je u gotovo identičnoj situaciji na Kosovu i BiH Albancima dozvoljeno pravo na samoopredjeljenje i državu, a nije Srbima u Republici Srpskoj, u BiH, odmah se u Sarajevu "čuju talambasi" kako se ništa neće završiti lako i da će oni ratom braniti tu svoju neku BiH koju uopšte ne kontrolišu.

"Kod Bošnjaka je izrazit osjećaj i potreba za navodno nekom osvetom, bez obzira na činjenicu da Sarajevo nema 150.000 Srba", rekao je Dodik za "RTS".

Dodik je pojasnio da lider SDA Bakir Izetbegović prijeti da se u BiH ništa neće završiti lako i da će, ako treba, BiH braniti i novim ratom, ali je napomenuo da Oružane snage BiH nije moguće pokrenuti legalno, jer je za to potrebna odluka Predsjedništva BiH.

"A u Predsjedništvu sjedim ja. Dakle, nikave odluke o Oružanim snagama tu nema i nije moguća. S druge strane, ako ste mislili da ćete pokrenuti policijske snage, muslimanske snage iz Federacije BiH i hrvatske snage, postoji dodatni problem, jer po Dejtonskom sporazumu policija iz jednog entiteta ne može da pređe u drugi", precizirao je Dodik.

S druge strane je, dodao je, apsolutno siguran da Hrvati u toj komponenti Oružanih snaga neće biti dio odluke da se pokrenu Oružane snage.

"Prema tome apsolutno nema nikakvog legalnog i legitimnog osnova da može da se povede bilo kakva vojna akcija. Ali, oni stalno nešto govore o tome", rekao je Dodik.

Na pitanje kako je reagovao američki zvaničnik Metju Palmer kada mu je nedavno u Sarajevu rekao da su slučajevi Kosova i Metohije i BiH uporedivi, Dodik je naveo da je Palmer reagovao "ciničnim osmijehom" i da to ne može da se uporedi.

Dodik je poručio kako Srpska neće odustati od tog upoređivanja i da traži odgovor kako se mogu primjenjivati različiti kriterijumi.

On je naveo da je razbijen teritorijalni integritet Srbije i Albancima dato pravo na samopredjeljenje, a to nije dozvoljeno u BiH, koja je bukvalno bila na ivici da bude "rasuta" još prije Dejtona, jer je poznato da se razmišljalo još u Klintonovoj administraciji da se da pravo Republici Srpskoj da bude samostalna.

Govoreći o prijedlogu da se Ambasada BiH izmjesti iz Tel Aviva u Jerusalim, Dodik je rekao da su vidljivi stalni pokušaji Bošnjaka da naprave priču kako su oni ljubimci i da rade u interesu Amerike, ali da je sad interes američkog predsjednika da se ambasada prebaci u Jerusalim da se "učini" Izraelu.

"Mislim da je dobar potez za sve nas u BiH da to podržimo. Svjestan sam da treba da glasaju i druga dva člana Predsjedništva. Ako se to ne učini, onda nešto niste dosljedni u toj podršci Amerikancima. Sada se vidi da to naprosto nije tako i da je to jedna licemjerna politika. Da vidimo na koji način će to ići", rekao je Dodik.

On je dodao i da je reakcija jednog od članova Predsjedništva (Željka Komšića) bila da će staviti na dnevni red Predsjedništva priznanje Kosova, te da ne vidi nikakav problem da to konačno i da uradi jer će vidjeti da je priznanje nemoguće.

Dodik je ponovio da je na nedavnom sastanku u Beogradu upoznao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se u Sarajevu vodi antisrpska politika sa željom da se dokine i nestane Republika Srpska, te da zbog toga pokušavaju da diskfalifikuju Srbiju kao faktor mira u regionu i da otuda Izetbegović ponovo poteže pitanje odgovornosti Srbije za genocid u BiH, iako je to već odbačeno.