Dodik: Ustav BiH promovisao Republiku Srpsku kao državu

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na skupu "Sloboda i samostalnost Republike Srpske" rekao je da je jedina politika za Srpsku, bez alternative, vraćanje na Ustav BiH, kao prva faza, te da dijalog u kojem se vrše pritisci više nije moguć.

Dodik je rekao da je Ustav BiH promovisao Republiku Srpsku kao državu sa svim elementima države, teritorijom, narodom, institucijama, demokratskim procesom izbora i dao joj prava da sa regionom može da pravi specijalne veze i da se kreće ne samo u regionalnoj, već i globalnoj politici.

"Sve vrijeme takozvane implementacije mirovnog sporazuma jeste atak na Republiku Srpsku da nestane, da nestane njen politički, institucionalni, teritorijalni subjektivitet", rekao je Dodik na skupu u Beogradu.

Dodik je istakao da muslimani danas imaju samo jedan cilj - da ovladaju pravosuđem u BiH, tužilaštvom i sudom i da preko SIPA hapse, privode, vode procese...

Prema njegovim riječima, veoma naklono se gleda i na deklaraciju Bakira Izetbegovića da treba ukinuti entitete i napraviti BiH po toj mjeri, a kad političari u Srpskoj kažu da to ne prihvataju i da njihova ideja uopšte ne podrazumijeva BiH, onda govore da je to jeres, nacionalizam, šovinizam, ultranacionalizam.

On je ukazao da je precizno i jasno ono što je napisano u Ustavu BiH i da to olakšava Republici Srpskoj političku borbu za pravo i slobodu. "Mi smo u to krenuli i do toga ćemo dovesti u narednih 30 dana. Vidite da već neki bjelosvjetski hohštapleri pokušavaju da čak dođu do američkog predsjednika Džozefa Bajdena i nekih drugih imena da bi navodno nešto zaustavljali, pravo koje Srpska ima", rekao je Dodik.

Kada se pomene pravo Srpske da odustane od sporazuma o vojsci i da formira vojsku Republike Srpske, Dodik je napomenuo da to nije nešto nepoznato i da je Vojska Republike Srpske veoma jasno uvedena u Aneks 1B Dejtonskog sporazuma.

Prema njegovim riječima, u Ustavu BiH piše da oružane snage, koje su pobrojane, ne mogu da prelaze iz jednog entiteta u drugi, bez saglasnosti entiteta u koji dolaze.

"Tako da ćemo mi nastaviti, pritisnuti i dovedeni do čoška, bez obzira na ekspanziju koju vidimo kroz neka nova, odnosno stara imena koja nam se pokušavaju nametnuti, prije svega, kao strah. Ako pomenete nekog američkog ambasadora, mi treba nešto da se prepadnemo i da ništa ne radimo. Pa kad se pojavi Eskobar koji prijeti sankcijama, mi treba da ćutimo i kažem - izvinite, kad sam ja na redu", istakao je Dodik.

Ta vrsta dijaloga, naglasio je Dodik, više nije moguća, ocijenivši da je jadna Amerika koja svoju moć zasniva na tome da samo prijeti sankcijama, što govori o krahu jedne globalne sile.

"U svakom slučaju moralno posrnuće ide dotle da se pojedinim našim političarima ovdje dolazi i dikretno prijeti. Ja sam bio izložen najmanje desetak direktnih prijetnji od strane američkih važnih ljudi, od raznih sekretara do običnih službenika", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da i sada očekuje ozbiljan napad "takvih ostrašćenih", ali da vjeruje da se Amerika ne bavi pitanjima Balkana i da joj to nije prioritet.

On je ponovio da se isti službenici samo smjenjuju u Sarajevu i Prištini i da isti ljudi provode dva ista koncepta, jedan u kojem stvaraju nezavisnu državu i drugi u kojem Srpskoj ne dozvoljavaju da se o tome priča.

Dodik je u obraćanju podsjetio na pritiske kojima je bio izložen za vrijeme pokušaja promjene Ustava BiH tokom pregovora u Butmiru, ali da američka ideja koju su pormovisali o jednoj naciji i jednoj državi u BiH nije prošla.

"Nije prošlo ni milom, ni silom, ne može se BiH integrisati. Jedina sreća za muslimane u Zenici da muslimani imaju svoju državu, mi Srbi svoju i Hrvati nešto svoje. To je jedina sreća u kojoj možemo neometano da sarađujemo, a ovako se sva naša biološka energija potroši na neostvarivim idejama", rekao je Dodik.

Ponovio je da sama riječ Bosna sinonim za krizu, da BiH nikada nije bila stabilna, da je projekat međuanrodne zajednice, prije svega SAD, a da je istorija srpskog naroda na tom prostoru uvijek bila istorija borbe za slobodu i oslobađanja od tuđinskih nameta.

Ukazao je i da intervencionizam na prostoru BiH traje već 30 godina i da je dio geopolitičkog zahvata SAD, ali i EU koja je bila pratilac i najčešće poltron na prostoru čitavog Balkana, najvidljivije u BiH.

"Sama EU je sebe diskvalifikovala u pogledu vladavine prava, podržavajući rad troje sudija stranaca Ustavnog suda ili visokog predstavnika, ili sada nepravno imenovanog visokog predstavnika, koji se se šepuri po regionu i predstavlja sebe visokim predstavnikom", rekao je Dodik.

Ponovio je da u Republici Srpskoj, dok ne čuju odluku Savjeta bezbjednosti da je "taj i taj" imenovan za visokog predstavnika u BiH, ne prihvataju onoga koji se sada tako predstavlja i da je to minimum dostojanstva koje mora da pokaže.

"Izjava Šmita o šumama još jedan znak da ga ne trebam vidjeti"

Dodik rekao je danas da je nonsens izjava Kristijana Šmita, koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik, da šume pripadaju BiH, te da je to još jedan znak da ga ne treba ni vidjeti, a kamoli komentarisati.

"Ustav BiH kaže da sve što nije izričito dato BiH pripada entitetima, a u Ustavu nigdje nisu izričito date BiH šume, zemlja, vode. Oni to sada uzurpiraju i od riješenog pitanja prave neriješeno", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je BiH stalno u nekom "neriješenom pitanju" samo zato da bi se opravdao ostanak međunarodnog intevencionizma.

U skladu s tim, Dodik je kao cinizam ocijenio i to da što je u BiH iz SAD poslat (specijalni izaslanik Stejt departmenta za izbornu reformu u BiH Metju) Palmer da reguliše Izborni zakon, a u istoj toj Americi je propao izborni zakon.

Dodik je rekao da ga uvijek kada dođe u Beograd iznenadi pitanje o "trenutnoj krizi" u BiH jer, kako kaže, ta kriza permanentno traje i nikada nije ni prestala.

"BiH ionako ne postoji. Mi ne jurišamo na teritorijalni integritet. Mi jurišamo na naše nadležnosti koje pišu u Ustavu", rekao je Dodik novinarima u Beogradu, gdje učestvuje na tribini "Sloboda i samostalnost Republike Srpske".

Na podsjećanje da je ranije više puta rekao da u BiH treba da postoje tri male države, Dodik je naglasio da će se to na kraju i desiti.

"BiH nije realna država i zato je ovoliko nasilje. Mi iduće godine obilježavamo 30 godina Republike Srpske, a 25 godina je međunarodna zajednica direktno involvirana upravljanjem i ništa nisu uradili. Najmasovnija finansijska i vojna operacija je upotrijebljena, a nisu uspjeli da stvore jednu naciju, jedno pismo, jedan govor i jednu državu. Ne može, ne da istorija, ne da karakter ljudi i onda smo mi krivi", rekao je Dodik.

Kada je riječ o paraleli koju često vuče između Republike Srpske i Kosova i Metohije, Dodik je rekao da je to njegov odgovor onima koji kažu da Kosovo može biti nezavisno.

"Ako po strancima, Amerikancima i Britancima, Kosovo može biti nezavisno, ja ih pitam zašto ne može Republika Srpska i zašto onda koristite iste službenike i u Sarajevu i u Prištini da oni rješavaju isti koncept. Isto je", poručio je Dodik.

On je naglasio da su još u vrijeme Otomanske imperije Srbi digli 120, 130 ustanaka i da osvajači nikada nisu uspjeli da ukinu ideju koja je za Srbe bila sveta, a to je sloboda, povezanost sa Srbijom i naravno sa zahtjevom za državni suverenitetom na tom prostoru.

Na konstataciju novinara Televizije "N1" da postoji mišljenje da on temu nezavisnosti Srpske spominje kada želi da se odbrani od "afera" sa kojim ga povezuju, Dodik je poručio da nigdje nema afera i da su one izmišljene i vještački napravljene.

"Milorad Dodik je čovjek koga je pretreslo Tužilaštvo BiH kao nikoga na svijetu", rekao je Dodik i dodao da je slučaj "ikona" razriješen činjenicom da je pozvan u Tužilaštvo BiH da izjavu da kao svjedok.