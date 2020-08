Dodik: Ustavne promjene prihvatljive bez uplitanja stranaca

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da se prvo treba vratiti izvornim Dejtonu i Ustavu, pa tek onda vršiti određene promjene, ali isključivo unutar BiH bez uplitanja međunarodne zajednice.

"Imajući u vidu karakter BiH, za pokretanje svih procedura treba postići saglasnost oba entiteta u kojem pravcu će se kretati te procedure", rekao je za Televiziju "N1".

On je naveo da zahtjev za ustavne promjene u BiH nije nimalo lak, te da je neuspjelih pokušaja bilo i ranije.

"Imate Amerikance koji su to pokretali na različite načine u različitim trenucima, čak i u okviru butmirskog procesa. Ovdje se pojavio zamjenik državnog sekretara koji je modelirao taj proces i vidjeli smo da to nije bilo uspješno sa stanovišta očekivanja upravo tih reformi koje su vodili stranci", podsjetio je Dodik.

U vezi sa izjavom američkog ambasadora u BiH Erika Nelsona da treba reformisati Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH, Dodik naglašava da treba odbaciti bilo kakvo miješanje ili modeliranje ustavnih procesa od stranaca.

"Nelsona poznajem dovoljno da zaključim da nije mislio da oni treba da sprovedu taj proces, nego da to isključivo treba da uradimo mi u BiH. To je naša stvar. Postoji Ustav BiH i on je takav kakav je. Nije donesen u BiH, nego je dio međunarodnog prava, dio mirovnog koncepta i vidjeli smo i da ambasador najavljuje da treba promijeniti i Dejtonski sporazum", rekao je Dodik.

On navodi da je to opsežna priča, te da su svi procesi mogući, ali da su nemoguće promjene u smislu prenošenja nadležnosti sa entitetskih na zajednički nivo.

"Oni koji misle da ti procesi mogu da idu u pravcu legalizacije otimačine visokog predstavnika i njegovo nasilje koje je činio namećući rješenja, otimajući od entiteta nadležnosti i prenoseći to na zajednički nivo, grdno se varaju", poručio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH kaže da BiH ne može da dobije nadležnosti kao što su odbrana, bezbjednost, finansije, niti bilo šta što nije imala u dosadašnjem Ustavu.

"Mi smo u nakaradnoj situaciji u kojoj je Ustav dao nadležnosti jednom nivou, a one se upražnjavaju na nekom drugom nivou putem zakona, čime se direktno krši Ustav", naglasio je Dodik.

On je rekao da te nakaradnosti treba riješiti na način da se krene od bazičnog Ustava koji postoji, te da se ne smije olako dozvoliti da se uđe u legalizaciju.

Dodik je rekao i da se u BiH primarno krši Ustav, kao najviši akt, te da ga je trebalo, prije svega, sprovoditi, pa tek onda mijenjati.

"Ne mijenjati ga odlukama visokog predstavnika i odlukama Ustavnog suda BiH, koji su kreirali novu ustavnu praksu, potpuno nelegitimnu. Visoki predstavnik nije imao nikakva prava da to radi. To je međunarodna manipulacija u vezi sa bonskim ovlaštenjima, ali doći će to vrijeme kada ćemo ta pitanja razmotriti. Nadam se da će bar jedan od tih međunarodnih kriminalaca u liku visokog predstavnika biti živ kada budu stvoreni uslovi da se protiv njih vodi krivični postupak za kršenje međunarodnog prava", rekao je Dodik.

On smatra da u kontekstu izmjena ustavnog poretka treba posmatrati i odluke međunarodnih sudova /Pilav, Zornić i Sejdić i Finci protiv BiH/.

"To neće biti moguće, jer nema saglasnosti za to. Kako je moguće da uzmete i da nam nametnete mnoga pitanja kao što je Sud, Tužilaštvo, Sipa, Obavještajna agencija, promijenite sistem finansiranja u BiH bez saglasnosti entiteta, a da očekujete da se mi usaglasimo sa tim", naglašava Dodik.

On je rekao da Srpska trpi, te da je ubijeđen da to nije održivo.

Dodik je podsjetio da je u Ustavu BiH navedeno da je BiH sastavljena od dva entiteta, tri konstitutivna naroda i građana koji u njoj žive, ali da su primarno konstitutivni narodi dobili ta prava reprezentativnosti.

"Ne mislim ja da je sretna ta odluka za BiH koju je donio međunarodni sud. On je bio motivisan određenim procesima da je entitetizacija u BiH nastojanje da se razvali pozicija konstitutivnih naroda i u tom pogledu je donio odluku. Imate dva izdvojena mišljenja koja jasno govore o tome", rekao je Dodik.

On je ponovio da Ustav treba mijenjati unutar BiH, te da je Srpska spremna za to, ali ne i za mijenjanje bazičnih pozicija.

Dodik: Nećemo poštovati odluke vlasti Unsko-sanskog kantona

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da Republika Srpska neće poštovati odluku vlasti Unsko-sanskog kantona (USK) o zabrani prevoza migranata u ovaj kanton.

"Migranti koji prolaze kroz teritoriju Republike Srpske biće dovezeni do krajnje tačke /na granicu sa USK/ i tu će im biti rečeno da im je tamo put", rekao je Dodik za Televiziju N1.

Odgovarajući na pitanje šta će biti sa migrantima nakon što je juče Operativna grupa USK-a donijela odluku o zabrani prevoza migranata u taj kanton i unutar njega, te činjenice da u ovaj kanton sedmično ulazi oko 300 migranata iz Republike Srpske, Dodik je naglasio da je politika Republike Srpske po pitanju migranata poznata.

"Evidentiranjem putem dojave građana policiji zna se gdje se oni nalaze i kojim rutama se kreću. Migranti se ne mogu slobodno kretati kroz teritoriju Republike Srpske i, usput, činiti eventualno krivična djela i vršiti pritisak na stanovništvo", istakao je Dodik.

On je pojasnio da su preduzete određene mjere u okviru kojih se migranti iz Bijeljine prevoze na mjesto koje žele, a to je najčešće Unsko-sanski kanton.

Prema njegovim riječima, reagovanje stanovništva Srpske na ovakve mjere je odlično.

"Ja razumijem ljude u Unsko-sanskom kantonu, ali nećemo prestati sa praksom da migrante okupimo i prebacimo gdje žele izvan Republike Srpske, ali kod nas neće biti sabirnih centara", poručio je Dodik.

On je postavio pitanje šta bi bilo da je Republika Srpska uvela zabranu da iz ovog kantona i Federacije BiH ne može ući u Srpsku. "Pa, cijeli svijet bi se digao oko toga", konstatovao je Dodik.

Operativna grupa Unsko-sanskog kantona zadužila je Upravu policije kantonalnog MUP-a da na ulazima na područje kantona postavi stalne punktove i spriječi dodatni priliv migranata.

U zaključcima donesenim juče s ciljem očuvanja bezbjednosne i zdravstveno-epidemiološke situacije zbog prekomjernog priliva migranata na ovo područje, Operativna grupa je zabranila pružanje usluga smještaja migrantima, saopšteno je iz kantonalne Vlade.