Dodik: Usvajanje zakona, koji priziva Džaferović, vratilo bi verbalni delikt u BiH

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da stalna Misija BiH pri UN nije imala saglasnost Predsjedništva BiH da učestvuje u organizaciji komemorativnog skupa upriličenog od pojedinih članica Savjeta bezbjednosti UN, koji je danas održan onlajn i kome se obratio bošnjački član Predsjedništva Šefik Džaferović.

"Stavovi koje je Džaferović iznio tom prilikom nisu stavovi Predsjedništva BiH, već njegovi lično", istakao je Dodik.

Na pitanje Srne da prokomentariše Džaferovićevo obraćanje u kome je iznio svoje mišljenje da je potrebno donijeti zakon "o zabrani geniranja genocida", srpski član Predsjedništva je istakao da bi se usvajanjem jednog takvog zakona, na koje poziva Džaferović, u BiH vratio verbalni delikt.

"To bi nas sve zajedno udaljilo i od istine i od pomirenja, a bojim se i trajno zakopalo u period tragičnih zbivanja u BiH", konstatovao je Dodik.

On je izrazio duboko žaljenje zbog svih žrtava u Srebrenici i okolnim selima, bilo da je riječ o srpskim ili bošnjačkim, i pozvao sve da kroz istinu, bez zabrana i tabua, dođemo do prijeko potrebne istine o zbivanjima u Srebrenici i njenoj okolini od 1992. do 1995. godine.