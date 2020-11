Dodik: Uvesti 'duh Dejtona' znači da ste uveli hiljade duhova

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je 25 godina od Dejtonskog sporazuma BiH rasuta i neodrživa, da vlada atmosfera raskola oko toga šta je taj sporazum, te istakao da tek ima namjeru da se bori protiv onih koji su toliko zla nanijeli BiH, koja je imala šansu da se držalo dejtonskog ustava.

"Do sada bi počeli da gradimo konsenzus. Ovakva BiH nije dobra ni za koga, posebno ne za nas", rekao je Dodik za "Politiku", navodeći da je sada tema za Republiku Srpsku kako da vrati otete ingerencije.

Dodik je istakao da se Srpska neće odreći načina glasanja, makar se nikada ne ušlo u EU, jer Srbe guraju da budu preglasani i postanu marginalna manjina, te naglašava da Srpska neće verifikovati sve nametnute odluke i oduzete ingerencije i pokušaje da se napravi "vlada BiH".

On je naveo da se nekoliko mjeseci pokušava doći do procedura kako bi obilježili 25 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma 21. novembra, ali da je jasno da će jedino Republika Srpska obilježiti taj datum, jer je to u Srpskoj praznik, dok se u Federaciji BiH nikada nije obilježavao.

Dodik napominje da Predsjedništvo BiH već dva mjeseca pokušava bezuspješno da dođe do neke zajedničke izjave o Dejtonu, koja bi dala karakter obilježavanju, te da i stranci pokušavaju u svemu tome da naprave nove postulate.

On je rekao da je tražio da se u prvom stavu iskaže da je sporazum donio mir u BiH na osnovu dogovora o političkom uređenju, kojim je BiH sastavljena od dva entiteta i tri naroda, ali da to nije prošlo, iako je to već napisano u Dejtonu i Ustavu.

"Oni traže da se pominju građani. Kada bi to prihvatili, saglasili bi se da redefinišemo sve. Dejton nije zasnovan na građanima, već na narodima i entitetima", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, čak predlažu da Predsjedništvo izjavi da su, uprkos teškoj istoriji, narodi u BiH više živjeli zajedno, nego što su u sukobu.

"Pa, mi smo u permanentnom sukobu, čak i onda kada je postojao prividan mir. Ne bi se desio rat da je drugačije", naveo je Dodik.

On dodaje da se predlaže i zalaganje za novi obrazovni sistem u BiH, ako bi se istorija tobože izučavala na prihvatljiv načijn.

"Odmah sam zgužvao taj papir. Tri naroda su uvijek bila na različitim stranama. Istoriju izučavamo zajedno sa Srbijom, Predsjedništvo nije za to nadležno. Još nemamo izjavu, ni protokol, vjerovatno će se nešto desiti u zadnji čas", kaže Dodik.

Navodeći da su tri naroda i dva entiteta različito shvatili i prihvatili Dejton, Dodik je podsjetio da programski dokumenti SDA koji poziva da se ukine Dejton, nisu bili povod strancima da reaguju, što govori na čijoj su strani.

"Zato je BiH rasuta i neodrživa. Neće se ni održati, ako se ne vratimo na izvorne principe Dejtona i bazičnog konsenzusa unutar naroda koji tu žive. Sporazum je urušen, jer su ga razgradili visoki predstavnici koji su imali mandat da ga štite", rekao je Dodik.

On je naveo da je BiH mjesto ozbiljnog kršenja međunarodnog prava, da je to promašen improvizorij, u kojem se ne može ništa uraditi, ali u kojem postoji privilegovana bošnjačka strana.

On je napomenuo da se Savjet za sprovođenje mira (PIK) nigdje ne pominje u Dejtonskom sporazumu, a dao je visokom predstavniku takozvana bonska ovlaštenja, nakon čega su nametnute brojne institucije, sud, tužilaštvo, obavještajna služba, a Savjet ministara pokušavaju da pretvore u vladu.

"Po Ustavu, Savjet ministara je pomoćni organ Predsjedništva BiH sa tri ministarstva. Sada ima 10 ministarstava. I oni od nas očekuju, od mene ili nekih Srba, da promijenimo Ustav i verifikujemo postojanje 10 ministarstava. Time bismo pristali da BiH ima vladu. Naravno da se to neće desiti“, istakao je Dodik.

On je podsjetio da to nije predviđeno Ustavom, kao ni vojska, pravosuđe, indirektni porezi, što je sve oteto od Republike Srpske.

Dodik je naglasio da Republika Srpska smatra da je validno samo slovo Dejtonskog sporazuma, a ne masovna prisila od visokih predstavnika.

"Kako bi sproveli svoje namjere, uveli su termin `duh Dejtona`. A uvesti `duh Dejtona` znači da ste uveli hiljade duhova", istakao je Dodik.

Koliko je BiH neuspješna zemlja, dodaje Dodik, najbolje svjedoči to da je i danas u protektoratu, te napominje da u Ustavnom sudu postoje stranci koji i dalje "vedre i oblače", mijenjajući ustavni poredak odlukama donesenim preglasavanjem.

"Može se razumjeti da jedna zemlja ima stranog namjesnika, ali da Ustavni sud u svom sastavu ima strance, to nije zabilježeno“, rekao je Dodik.

On je podsjetio da su stranci nametali rješenja, pravili farsu, kažnjavali, smjenjivali i zatvarali ljude, kako bi bili poslušni, a da sada među zahtjeve za kandidaturu za ulazak u EU kroz fino upakovane formulacije traže da se Srbi odreknu načina glasanja.

"To jest, da pustimo Bošnjacima da odlučuju većinom. I da se sva evropska pitanja stave u nadležnost BiH... Već ste nam oteli previše stvari. Tema je kako da ih vratimo, a ne kako da dodamo nove stavke na spisak izgubljenih ingerencija", dodao je Dodik.