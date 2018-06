Dodik: Uvijek su nas htjeli odvojiti od Srbije

Komentari: 1

Srpska Demokratska Stranka

Odvajanje od srbije je neminovno jer se srbija miješa u unutrašnja pitanja BiH i to non stop, ona sa nama nema ništa, mi živimo u Bosni i Hercegovini i ne želimo ništa sa srbijom koja nam se miješa čak i u izborni proces, podržavajući lopova Dodika a ne nas poštene ljude, Srbiji kuća što dalje bila to je naša želja i molitva da tako bude a najbolje je da srbija ne postoji