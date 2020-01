Dodik: Uvrijedim se kad me pitaju "šta ima u Bosni"

​Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da Republiku Srpsku, 28 godina od njenog nastajanja, vidi stabilnom, institucionalno sređenom, sa izazovima koji su ostali gotovo isti.

Milorad Dodik je za magazin Sedmica Prvog progama Radio Beograda rekao da su ljudi u Srpskoj naučili da bez države nema slobode za Srbe.

"To vidimo bilo gdje - danas u Crnoj Gori, Federaciji, Hrvatskoj, bilo gdje. Tamo gdje Srbi nisu imali državu oni su i stradali, tako se stradalo u Drugom svjetskom ratu gdje smo ostali u okviru, odnosno nasilno, Nezavisne države Hrvatske gdje je pogron Srba bio tog obima da je gotovo ukupno stanovništvo bilo ugroženo egzekucijama, ubistvima i tako dalje. I, mi to savršeno dobro znamo", rekao je Dodik.

Niko, kaže, ne treba da "sumnja u naše uvjerenje da je Republika Srpska trajna, nedodirljiva i da više nego ikada razumijemo da je ona danas izraz naše volje i da zavisi od nas samih".

"Mi smo dio jedinstvenog srpskog naroda, gdje god se on nalazio. Mi nismo nikakvi bosanski Srbi i ako hoće neko da nas uvrijedi ovdje onda nas tako može nazvati, jednako, kao i kad dođem u Beograd kad me neko pita:Šta ima u Bosni;, to mi je uvreda. Јa dolazim iz Republike Srpske i ovdje predstavljam ovaj narod koji je ponosan što pripada jedinstvenom srpskom narodu i mi živimo jedinstven identitet", istakao je srpski član Predsjedništva Srpske.

Ponovio je da je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini zato što mora, a ne zato što hoće.

Kada je riječ o Danu Republike Srpske 9. januaru, Dodik kaže da je to samo dio ukupnih osporavanja same Republike Srpske.

"Osporen je zato što je 9. januar postao identitetski momenat za Republiku Srpsku. Sporan je zato što je Republika Srpska nastala u trenutku kada nije bilo oružanih sukoba na prostoru BiH, što je nastala kao izraz političke volje srpskog naroda i oni su htjeli da temelje Republike Srpske dovedu u pitanje, jer onda dovodite u pitanje sve ono što se desilo nakon toga", istakao je Dodik.

Srbi, kaže, ostaju pri činjenici da je njihov Dan Republike 9. januar.

"Mi ćemo ga slaviti sa našim prijateljima koji to hoće i koji nam daju podršku. Nama je važnije da tu budu kineski, ruski ambasador, da budu predstavnici vlasti iz Srbije i to je ono što nama treba", kaže Dodik.

"Đukanović se preračunao"

O situaciji u Crnoj Gori, poslije usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, nije želio da govori kao član Predsjedništva BiH, već kao pripadnik srpskog naroda.

"Ovaj narod smatra da je terorisanje Srba u Crnoj Gori došlo do zida, da je, naprosto, ignorisanje srpskih nacionalnih obilježja u Crnoj Gori i srpskog nacionalnog prava do te mjere otišlo i eskaliralo da Srbi moraju da se okupe, i ja podržavam naše ljude u Crnoj Gori", kaže Dodik.

Smatra da se Milo Đukanović "preračunao" te da će usvajanje zakona samo homogenizovati Srbe oko tog pitanja.

"Isto tako, bez ikakvih oklijevanja, podržaćemo političke napore srpske zajednice u Crnoj Gori da se izbori za svoj politički status, da bude dio tog ukupnog sistema i društva, da ne može niko da ih ignoriše, u smislu da ih nema tamo. Samo zato što su Srbi nema ih u javnom sektoru, nema ih na poslovima koje drugi lako dobijaju", smatra Dodik.

Crnogorce gleda kao "prepotentne, koji misle da su najpametniji i da sve najbolje znaju".

"Јa ne dovodim u pitanje njihovu državnost te vrste, ali dovodim u pitanje položaj Srba u Crnoj Gori. On je katastrofalan. Mnoge ljude iz Crne Gore srećem, iz tog razloga već sedam, osam godina ne idem u Crnu Goru. Bio sam samo jednom i to u okolini Nikšića na osveštavanju jednog hram", kaže Dodik.

O odnosu sa Srbijom

Kada je riječ o odnosu sa Srbijom, Dodik kaže da su odnosi Srbije i Srpske postavljeni na "drugi kolosek" od kad je na vlasti Aleksandar Vučić.

Povodom objavljivanja dokumenata britanske vlade o Srebrenici, u kojima se navodi da rukovodstvo Republike Srpske nije imalo plan da osvoji Srebrenicu, Dodik podsjeća da su prije nekoliko godina otvorena i dokumenta Ujedinjenih nacija, gdje su navedene iste stvari kao u dokumentu britanske vlade.

"Nama Srbima je interes da se napravi objektivan izvještaj, veoma objektivan i da budu uključeni ljudi koji će moći da svojim ličnim autoritetom iznesu tačnost tih podataka. Pa će se vidjeti, kada uzmete čitav prostor bivše Јugoslavije, da je najstradalniji narod, i u ovom posljednjem ratu, srpski narod", poručuje srpskih član Predsedništva BiH.

Zaštititi interese na KiM

Kada je riječ o situaciji na Kosovu i Metohiji, Milorad Dodik ocjenjuje da Srbija nema više potrebu za dijalogom.

"Mi tamo treba da zaštitimo naš interes. To što u Briselu nama predstavljaju kao svoju dobru volju, koja je u suštini protiv nas, protiv Srba, u celini je prošlo vrijeme, jer zemlje Evropske unije priznaju Kosovo, a onda traže od nas razgovor", napominje Dodik.

Dobro je, kaže, što je Kosovo ponovo otvoreno kao pitanje.

"Aleksandar Vučić je uspio jednu stvar koja je kapitalna, koju su prije njega svi smatrali gotovom, a to je da vrati pitanje Kosova na poziciju da se više o Kosovu ne može razgovarati bez Srbije. I što bi Srbija sada žurila? Može Priština da uvodi takse i tako dalje ali, i onaj što je uhapšen prije neki dan je morao da dovede majku na liječenje u Srbiju - što je nije vodio na neko drugo mesto?", ukazuje Dodik.

Prema njegovim riječima, Srpska će po pitanju Kosova pratiti poziciju Srbije.

"Republika Srpska nije dala da Bosna i Hercegovina prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova i to je naš stav", kaže Srpskih član Predsjedništva BiH.

O izboru Zorana Milanovića

Komentarišući izbor Zorana Milanovića za novog predsjednika Hrvatske Milorad Dodik je rekao da je to volja glasača u Hrvatskoj.

Smatra da Milanović nije mnogo učinio za Srbe tokom svog premijerskog mandata.

"Јa ne mogu da utičem na to ko će biti u Hrvatskoj, koga će oni birati. Izabrali su svog predsjednika legitimno. Ako bude imao negativan odnos prema Srbima bilo gdje - ja ću se tome suprotstaviti", kaže srpskih član Predsjedništva BiH.

Svojim najvećim uspjehom u 2020. Milorad Dodik bi smatrao još veće približavanje Republike Srpske Srbiji.

"U tome nas ne može niko zaustaviti, ako mi samo sebe ne zaustavimo. I to neće ići ni na čiju štetu", kaže Dodik.

O infrastrukturnim projektima

Kada je riječ o infrastrukturnim projektima u narednom periodu, Milorad Dodik kaže da će fokus biti na putnoj infrastrukturi.

Podsjeća da je izgrađen auto-put od Banjaluke do Doboja, te da je namjera da se od Doboja do Bijeljine izgradi put narednih godina i da se onda na Rači sa krakom koji se već gradi od Kuzmina do Rače.

"Ključno pitanje je put Beograd - Banjaluka, to znači da ćemo biti vremenski povezani za ne više od dva sata, što mijenja kvalitet života. Vjerujem da ćemo za pet godina završiti auto-put i da ga spojimo sa Srbijom i to će biti ponos nas Srba na ovim prostorima i to će nas trajno, u svakom smislu, još više povezati sa Srbijom", kaže Dodik.

(RTS)