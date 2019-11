Dodik: Velika opasnost za Srpsku u rukama Šarovića i Borenovića

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je večeras da je u rukama lidera SDS-a i PDP-a Mirka Šarovića i Branislava Borenovića opasna stvar za Republiku Srpsku, navodeći da se čeka da SDA da saglasnost za izmjene Poslovnika o radu Predstavničkog doma parlamenta BiH koje su oni predložili.

"Biće zanimljivo vidjeti da li će SDS i PDP glasati za pomenute stvari. Vidjećemo da li će proći izmjene Poslovnika, pretpostavljam da je to moguće jer su se sve bošnjačke partije okupile oko toga i samo su protiv SNSD i HDZ. Ukoliko SDA uđe u tu vrstu priče, stvara se mogućnost za neku većinu", istakao je Dodik, koji je srpski član Predsjedništva BiH.

On je za ATV rekao da je SNSD delegirao svoje članove za popunu komisija u Predstavničkom domu da bi spriječio promjene Poslovnika sve dok za to ne bude postojao opšti konsenzus političkih predstavnika Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, SNSD je to uradio nevoljno slušajući, između ostalog, objašnjenja iz SDS-a i PDP-a, koji su izmjene Poslovnika inicirali pod plaštom navodnog deblokiranja Predstavničkog doma i sredstava za velike projekte koja su na čekanju.

"Iskustvo nas uči da sve što se na nivou BiH jednom etablira, ostane zacementirano. I dalje sam iznenađen ponašanjem SDS-a i PDP-a. NJihova priča se ne svodi samo na funkcionisanje Predstavničkog doma, jer je upitno da li će on funkcionisati i nakon eventualog usvajanja izmjena Poslovnika. Oni pokušavaju da naprave predstavu da brinu za narod i projekte koje su, inače, osporavali u Srpskoj, tvrdeći da vlast navodno ne vodi odgovornu politiku. A sad bi na nivou BiH sve usvojili", kaže Dodik.

Izmjene Poslovnika, podsjetio je Dodik, ranije su predlagali i visoki predstavnik, ali i SDA koja je tražila deblokadu Predstavničkog doma, a krajnji cilj je bio da bude marginalizovana Srpska.

"To je uspješno zaustavljeno, a onda je dogovoreno da to uradi SDS. Ne mislim da je to politika te stranke, već Mirka Šarovića. Bez obzira na to šta pričao, on definitivno vodi SDS ka izdaji srpskih nacionalnih i državnih interesa. Poznat je i po tome što je u Narodnoj skupštini kao ministar na nivou BiH rekao da ga ne zanimaju stavovi parlamenta Srpske. I sada se to vidi", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, neprihvatljivo je da pojedini poslanici iz Srpske popunjavaju sva mjesta u parlamentarnim komisijama, čime skrnave reprezentativnost Republike.

"Time bi bio stvoren negativan presedan da se na isti način donose odluke bez saglasnosti Srpske. Zato je to opasno. Ovo namjerno rade iako su svjesni negativnih posljedica po Srpsku", rekao je Dodik.

On je napomenuo da je i Narodna skupština Srpske u nedavnim zaključcima poručila da treba spriječiti promjene Poslovnika.

"Kada smo vidjeli da oni to ne žele da povuku, išli smo sa našim prijedlozima za popunu komisija. Naše ponašanje je bilo racionalno jer ako ne možete da dođete do Savjeta ministara, onda ne mora raditi ni Parlamentarna skupština BiH. Šarovića je kao ministra u tehničkom mandatu zanimalo samo da što duže ostane na funkciji iako ta institucija u takvom mandatu ne može predlagati ni zakone. Ispada da bi Predstavnički dom trebalo da radi da bi bila promovisana politika Šarovića ili ko zna koga. To se neće desiti", poručio je Dodik.

On je ocijenio da se iza svega krije subjektivna politika Šarovića i Borenovića.

"Uvjeren sam da SDS ne stoji iza toga. Šarović se i borio da bude lider SDS-a da bi tu stranku uvukao u produženu izdaju sa pozicija na kojima se nalazi na nivou BiH. NJih ne zanima Srpska i ne mogu da razumijem da sa toliko žara guraju stvari koje niko u Republici Srpskoj ne podržava", naglasio je Dodik.

On je dodao da ne razumije lidere SDS-a i PDP-a, koji slavodobitno pokušavaju da proglase svojom pobjedom to što navodno imaju više od 27 glasova poslanika koji će podržati izmjene Poslovnika.

"To je poraz Srpske i jedina logika u vezi s tim jeste da sve što je poraz Republike Srpske u Sarajevu jeste pobjeda SDS-a i PDP-a. To je njihova politika", rekao je Dodik.

Bazični odnosi tri konstitutivna naroda i dva entiteta, objasnio je Dodik, urušeni su time što je spriječeno njihovo legitimno predstavljanje, zbog čega neki od naroda može da iskoristi pravo na samoopredjeljenje.

"Šta god mislili, Šarović i Borenović nisu legitimni. Narodu će biti objašnjeno da je riječ o SDS-ovoj i PDP-ovoj izdaji na štetu Srpske i u korist BiH. Nemoguće je tako raditi i doći u Srpsku i tražiti glasove. To je za njih kontraproduktivno, ali kada su tako odlučili, dobiće politički i svaki drugi odgovor", kaže Dodik.

Govoreći o optimističnim najavama o formiranju vlasti na nivou BiH, Dodik je naveo da BiH nije optimistična priča jer je zakovana svojom neefikasnošću i duboko podijeljena.

"Po nekim objašnjenjima, to je propala zemlja bez suvereniteta u kojoj je prisutan snažan strani intervencionizam. Nema suvereniteta kada imate u zemlji visokog predstavnika i međunarodnu zajednicu. Nekoliko puta sam predlagao neke pozitivne stvari, ali ništa nije prošlo. Sada sam doveden u poziciju da i ono što smatram racionalnim zaustavim jer ovaj sistem BiH nema smisla. Dva konstitutivna naroda su u BiH nezadovoljna", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je patološka situacija ako su predstavnici Bošnjaka zadovoljni time da se drugim narodima pravi šteta.

Komentarišući deklaraciju SDA, Dodik je rekao da je nemoguće da bilo koji Srbin u BiH prihvati ukidanje konstitutivnosti srpskog naroda.

"Zato je potrebno da se svi vratimo u Srpsku i jedinstveno u Narodnoj skupštini koncipiramo svoju politiku", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, stranci su priželjkivali da SDS i PDP ne prihvate da budu jedinstveno koncipirani zaključci na posljednjoj posebnoj sjednici parlamenta Srpske.

"Znao sam da će odbiti bilo šta što im se ponudi. Nije bilo šanse da budu unutra i samo su tražili razloge da ne budu. To je loše", rekao je Dodik.

On je naglasio da je ranije kao opozicionar bio saglasan sa SDS-om o značajnim nacionalnim pitanjima, a da oni sada nisu podržali ni aktivnosti koje se odnose na rehabilitaciju njihovih članova koje je kažnjavala međunarodna zajednica.

"Mislim da to više nisu SDS-ovi ljudi. Većina njih je vidjela katastrofalnu politiku te stranke i pobjegla. Riječ je o odnosu Srpske prema ljudima koji su nepravedno bili kažnjeni i trpjeli posljedice. Ne možemo im vratiti godine života, ali možemo da im povežemo penziono i invalidsko osiguranje i damo još neke druge mogućnosti, te im kažemo da nisu zaboravljeni", istakao je Dodik.

Dodik: Od 1. januara krivična odgovornost za nepoštivanje odluka Narodne skupštine Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da će prijedlog izmjena Krivičnog zakonika Republike Srpske kojima će biti uvedena odgovornost za nepoštovanje odluka Narodne skupštine Srpske narednih dana biti gotov, te vjerovatno stupiti na snagu od 1. januara.

"Zalagaću se za to. Poučeni svime što se dešava i što se dešavalo, svi moraju da se u vezi sa važnim pitanjima za Republiku vrate u Narodnu skupštinu ako hoće da imaju stav i djeluju na nivou BiH. Predstavnici Srpske u Sarajevu ne mogu glasati po svome. Birani su u Srpskoj i imaju odgovornost prema svojoj izbornoj bazi. Ako misle da nešto nije u interesu Srpske, onda neka traže stav republičkih institucija", rekao je Dodik za ATV.

Govoreći o stalnom skidanju Nacrta godišnjeg nacionalnog programa za članstvo u NATO sa dnevnog reda sjednice Savjeta ministara u tehničkom mandatu, Dodik je rekao da SDS ne smije da ide dalje od toga i da im je lakše da to skinu sa dnevnog reda nego da glasaju protiv i odbace to pitanje.

Dodik je istakao da je to pitanje bilo na dnevnom redu i prije posljednjih izbora, te da je tadašnji srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić tražio da to ne bude tada razmatrano jer bi Dodik mogao da iskoristi da ih napada, pa da izgube izbore, te rekao da će to oni završiti poslije, a ako ne stignu, da to stave Dodiku u ruke.

"To je tipično Ivanićevo ponašanje. Onda je glasao za Strategiju spoljnih poslova u kojoj je u suštini prihvaćen put ka NATO-u. Zato oni to stalno skidaju sa dnevnog reda", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, taj dokument nije predložio niko od ovlaštenih predlagača i takav slučaj je bio i na sjednici Predsjedništva BiH.

Dodik je rekao da bi volio bih da su to stavili na dnevni red, ali da su članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik DŽaferović to skinuli jer su znali da će on glasati protiv i posegnuti za vitalnim nacionalnim interesom.

"Vidjelo se da ja to mogu i hoću, te da neću oklijevati da posegnem za vitalnim nacionalnim interesom ako je nešto u interesu Srpske. Za svakog, osim SDS-a i PDP-a, važno se vraćati u Narodnu skupštinu Republike Srpske koja je mjesto za donošenje konačne i obavezujuće odluke za sve. To je garancija da niko ne može da bude preglasan", kaže Dodik.

Mjesec i po dana nakon što je posegao za vitalnim entitetskim interesom u vezi sa Pelješkim mostom, podsjetio je Dodik, Srpska je dobila saglasnost Hrvatske za početak izgradnje mosta na Savi kod Gradiške, što je Republici Srpskoj potrebno i što je njen interes.

Neustavnog djelovanja predstavnika Srpske u Sarajevu i nekoordinacije sa Srpskom, istakao je Dodik, ima i u vezi sa migrantskom krizom.

"Naši ljudi su pokušali da disciplinuju Srpsku i da joj nametnu migrantske centre. Cijela Republika je rekla da ne želi te centre, a kadar iz Srpske u Savjetu ministara je to stalno vraćao na dnevni red. Republika Srpska ne želi da vidi vojsku na granici sa Srbijom, ali oni u Savjetu ministara glasaju za to da treba da se izvede vojska na granicu. U Ustavu piše da bezbjednosne snage jednog entiteta ne mogu da pređu na teritoriju drugog bez saglasnosti tog entiteta, a oni zagovaraju i tu priču i ruše Ustav. To ovima u Sarajevu odgovara", upozorio je Dodik.

On je podsjetio da ponuda Srpske da bude pojačana brojnost njene policije na granici nije prihvaćena i ostao je zahtjev za izvođenje vojske ili da policija iz Federacije BiH bude raspoređena na teritoriji Republike Srpske.

"Zato smo došli do toga da je granica porozna, spekulanti prihvataju migrante i za novac ih transportuju iz Srbije u BiH. To je plod politike Šarovića i ljudi oko njega, a ne SDS-a koji je državotvorna partija u kojem ima odličnih ljudi koji su očajni zbog te situacije", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, iza toga stoje samo oni koji imaju direktnu korist od toga što radi Šarović, a patriota i član SDS-a sigurno nije za tu politiku jer ona urušava osnovne ideje SDS-a iz vremena kada je bio opštenarodni pokret.

"To uništava Šarović, koji je doveden na mjesto predsjednika SDS-a da bi mogao ovo da radi jer se to od njega očekuje. NJegovo puštanje iz zatvora skupo košta Srpsku", naglasio je Dodik.

Komentarišući stavove Savjeta za sprovođenje mira u BiH o zaključcima posebne sjednice Narodne skupštine i mogućnostima stranog intervencionizma u vezi sa tim, Dodik je rekao da sa njihove strane može doći do političkog pritiska ili izbjegavanja na sastancima.

"Oni nama, koji se ne uplićemo u njihove stvari, govore šta mi treba da radimo. Kada kažemo da to nije u našem interesu, prave čitav sistem kazni, ljutnje ili preduzimanja nekih mjera. To je sada oslabilo i indikativno je da Bošnjaci pozivaju visokog predstavnika da djeluje. Neka proba da koristi bonska ovlašćenja, pa da vidimo šta će uraditi. Ko je spreman da prihvati to što on kaže? Šta, da on kaže smjenjujem Milorada Dodika, a šta ako ja neću? I da vidimo kuda ćemo izaći", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, niko, pa ni Ustavni sud BiH, ne može politički odlučivati i određivati da li je 9. januar Dan Republike, jer Srpska u tom pogledu jedinstveno djeluje.

"Naravno da ćemo slaviti Dan Republike - 9. januar. Nikoga time ne vrijeđamo, ali na političke odluke se mora odgovoriti politički. Nemoguće je da u Ustavnom sudu sjedi Makedonka i presuđuje da 9. januar, zato što je i vjerski dan, ne može biti Dan Republike, a kod nje je Ilindan državni praznik. Kako to objasniti nego politikom", kaže Dodik.

Govoreći o radu Predsjedništva BiH, Dodik je istakao da su rješavali mnoga pitanja tehničke prirode, ali da o ključnim temama nema razgovora.

"Dokaz za to kakva je BiH država jeste da 11 mjeseci nema budžeta zajedničkih institucija i neće ga biti ni iduće godine ako se ovako nastavi. Ovdje su stranci svjesno ostavili mogućnost privremenog finansiranja koje može da traje deset godina. BiH jeste privremena stvar i njoj odgovara termin privremeno finansiranje", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je Republika Srpska politički i ekonomski stabilna i da će takva i ostati.

"Naša glavna politika je politika povećanja. SNSD je prije mjesec i po dana saopštio javnosti na koji način će ići povećanja plata od pet do 20 odsto s ciljem da budu povećane najniže zarade. Moraju i radnici u realnom sektoru dobijati veće plate. Odbićemo svaki prigovor poslovne zajednice da im odoše ljudi. Neka ih plate, pa neće odlaziti. Mi ćemo učiniti sve da omogućimo da dio toga padne na teret države, ali će i poslovni ljudi morati da žrtvuju dio svoje dobiti da bi pojačali standard stanovništva", poručio je Dodik.

On je istakao da Srpska naredne godine neće imati privredni rast od pet odsto koji bi svi voljeli, već između dva i tri odsto jer ni spoljne okolnosti nisu pozitivne, s obzirom na to da je moguća recesija u Evropi što utiče na izvozno orijentisanu domaću industriju.

Dodik: Vladajuća koalicija funkcioniše, PDP će se još osipati

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je večeras da je stanje u vladajućoj koaliciji u Republici Srpskoj dobro i da ona funkcioniše jer je održava jedinstvena ideja o snažnoj i uspješnoj Srpskoj, dok će opozicioni PDP nastaviti da se osipa i ostati bez znatnog broja važnih ljudi.

"Čak ni oni koji nas ne vole ne mogu da izbjegnu da kažu da vlast u Republici Srpskoj funkcioniše. Naravno da ne stignemo sve da uradimo i da ima problema, ali oni nisu onakvi kakvim ih prikazuju neki iz opozicije", istakao je Dodik.

On je za ATV rekao da su odnosi sa DNS-om opterećeni raznim pitanjima, ali je veoma jasno da koalicija funkcioniše.

"Sa DNS-om smo razgovarali nekoliko puta i smatram da smo se razumjeli", izjavio je Dodik.

On je naglasio da sve političke partije imaju unutrašnje probleme, osim SNSD-a, u kojem ih, kako ističe, neće ni biti.

"U klubu poslanika SNSD-a nema disonantnih tonova, kada se dogovori politika ona se sprovodi. Znamo iz kog razloga je došlo do cijepanja DNS-a. Oni pokušavaju da se konsoliduju, mi to uvažavamo, ali nismo spremni da prihvatamo da se u vezi sa postavljanjima sve završi, a onda se ne poštuju bazične politike. Ali, tako funkcioniše politički život i nema tu ništa neprirodno", istakao je Dodik.

Komentarišući tvrdnje da je učestvovao u cijepanju PDP-a iz kojeg je proistekla nova stranka PDP 1999 čiji je lider Siniša Đorđević, Dodik je rekao da sa Đorđevićem nije imao takav kontakt i da su spekulacije sastavni dio politike.

"Odbrana Borenoviću i ostalima je bazirana na neistini. Oni moraju da objasne zašto kod njih postoje nezadovoljni ljudi koji žele da formiraju izvorni PDP. To znači da je osnovna ideja izdana i da ne funkcioniše, nego funkcioniše neka druga koju je neko nametnuo sa strane", kaže Dodik.

Prema njegovim riječima, informacije kojima raspolaže govore da osipanju PDP-a nije kraj.

"Oni će ostati bez znatnog broja ljudi i to jakih imena, ne zato što su izgubili odnos prema PDP-u, nego zbog toga što njihovo rukovodstvo ne sprovodi njihove politike i uporno pravi greške", ocijenio je Dodik.

On je naveo da PDP mora da bude vezan pupčanom vrpcom za SDS jer nikada ne može ojačati da bude druga ili treća partija po snazi u Srpskoj.

"PDP mora da se veže za jače od sebe. Jedno vrijeme su bili sa nama pa su napustili jer je rečeno /Mladenu/ Ivaniću da će otići u zatvor ako ne napusti SNSD. Onda je Ivanić izvukao PDP iz koalicije sa SNSD-om, otišli su sa SDS-om i vidimo epilog. Upravo mu je Đorđević bio advokat i on može da to potvrdi", naglasio je Dodik.