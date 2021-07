Dodik: Više ne znamo šta hoće Bošnjaci, opozicija stalno nešto protiv

BANJALUKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da bi objedinjavanje funkcije predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH poboljšalo poziciju Srpske i na međunarodnom planu i da je dobra prilika da se izađe sa rješenjima koja mogu biti dio kompromisa.

Dodik smatra da to treba da bude riješeno na način da bi se afirmisali interesi Republike Srpske, da bi ona mogla da se predstavi i brani, da izbjegne različite probleme u budućnosti gdje može da postoji dualizam.

On je dodao da funkciju predsjednika Republike Srpske treba ojačati u smislu predstavljanja i odbrane same Republike.

Dodik je za RTRS objasnio da se na izborima bira predsjednik Republike koji je po funkciji i član Predsjedništva BiH i to je nešto što je već predlagao, te smatra da to zahtijeva promjene Ustava BiH o kojima mnogi pričaju i žele da nametnu svoja rješenja, a on smatram da je zgodna prilika da se izađe sa rješenjima koji mogu da budu dio kompromisa.

On je ocijenio da je dobro da se o tome vodi javna polemika i istakao je da je spreman i da o tome priča.

"Bošnjaci kažu da Dodik blefira da bi spriječio promjene Ustava, drugi da je to izdaja, ali i iz PDP-a i SDA su ujedinjeni da to apsolutno ne treba što mene još više podstiče", dodao je Dodik.

On tvrdi da bi bez obzira što je to težak posao, bilo kapitalno za Republiku Srpsku da se njen predsjednik pojavljuje na međunarodnoj sceni, čime bi se ojačala pozicija predsjednika, ali i same Republike Srpske.

Dodik u toj ideji objedinjavanja dvije funkcije vidi niz benefita, ali ne može da prihvati da je to nekva vrsta podvale, izdaje, već smatra da je to jačanje.

"Smatram i da stvari treba da se završe izmjenama određenih pozicija u Ustavu i da to ne zavisi samo od nas. Dobro bi bilo u Republici Srpskoj, ako o tome dođe do konsenzusa, da iza toga svi stanu ili neupitna većina", rekao je Dodik i dodao da će o tome prvo obaviti razgovore sa koalicionim partnerima i vjeruje da će to biti konstituisano kao prijedlog.

Dodik je ponovio i da Vijeće naroda Republike Srpske nije dejtonska kategorija već je nametnuto od nekadašnjeg visokog predstavnika Volfganga Petriča kada je rečeno da mora da realizuje odluku o konstitutvnosti naroda koju je donio Ustavni sud na zahtjev tada Alije Izetbegovića.

"U ovom trenutku vidimo žestoke napade na to da treba ukinuti konstitutivnost naroda. Mi više ne znamo šta hoće Bošnjaci. Prije izvjesnog vremena tražili su da se ustavom reguliše konstitutivnost, a sada pričaju da treba da se ukine konstitutivnost. Ako oni misle da treba da se ukine konstitutivnost, onda nema razloga za postojanje Vijeća naroda u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

Na to ga, pojasnio je, podstaklo to što Šefik Džaferović slavodobitno pokušava da ignoriše sve druge, dok favorizuje svoje stavove, a Komšić sa političkim blefom.

"Oni drže predavanje kako treba da se ukine konstitutivnost naroda, kako treba da se bira po sistemu jedan čovjek, jedan glas. Mi to imamo u Republici Srpskoj, možemo to ovdje provesti, samo neka oni to urade u Federaciji BiH, neka pokažu tamo gdje su apsolutna većina kako tretiraju srpsku manjinu", napomenuo je Dodik.

Prema njegovim riječima, Srpska nema nikakvu obavezu da Vijeće naroda drži u svom političkom sistemu, a pokazalo je i da nema razloga da postoji, te da, ukoliko hoće promjene Ustava BiH, moraju da računaju da dio tog paketa o kome treba da se razgovara mora da bude Vijeće naroda.

O ideji SDA da se u Domu naroda na nivou BiH poveća broj delegata, Dodik je rekao da na oni imaju pravo na svoje inicijative i da se može razgovarati o tome da bi vidjeli o kakvoj ideji je riječ.

"Mi imamo problem koji nam je nametnut, način izbora delegacije Narodne skupštine. U Ustavu piše da Narodna skupština bira delegaciju Doma naroda parlamenta BiH, a u međuvremenu, da bi nas oslabili, nametnuli su nam proceduru nekih kvazi izbora koji se obavljaju u Narodnoj skupštini kada se ona konstituiše, pa se glasa tajno. Ustav je rekao da je to stvar Narodne skupštine i taj način izbora delegacije moramo promijeniti", rekao je Dodik.

Narodna skupština, kako je naglasio, mora da svojim odlukama izabere delegaciju, a ona bira delegaciju koja je odgovorna parlamentu Srpske.

"Nas su doveli do toga da čim se izabere neko na nivou BiH, on je samostalan, nema nikakve odgovornosti", dodao je Dodik.

U tom kontekstu je pomenuo Mirka Šarovića i naveo da se u tome njihove politike razlikuju. "Naša politika jeste da organe BiH stavimo u funkciju naših interesa, interesa Republike Srpske. Ja hoću da to bude pravilo, da se svi ponašaju na taj način jer smo mi na zajedničkom nivou, bez obzira koje je mjesto u pitanju, dobili mandat Republike Srpske", istakao je Dodik.

On se založio da svi predstavnici Republike Srpske, koji imaju funkcije na nivou BiH, budu odgovorni Narodnoj skupštini, a istakao je i da nema opozicije za dijalog o bilo kojem važnom pitanju, a da bi on uvijek bio spreman da razgovara, ako oni imaju neku kvalitetnu ideju o bilo čemu.

"Oni nemaju nikakvu ideju, oni su stalno nešto protiv, najviše protiv Republike Srpske", rekao je Dodik i podsjetio kako su na početku ovog mandata uradili dvije stvari koje su nanijele štetu Republici Srpskoj, a jedna je promjena Poslovnika o radu Predstavničkog doma, gdje je predviđeno da se paritetom moraju birati članovi komisije, koje su veoma važne.

"Oni su odmah promijenili poslovnik da bi se dočepali nekih pozicija i pokazali servilnost prema strancima i prema drugima", naveo je Dodik i objasnio kako jedan Bošnjak ispred Republike Srpske u Predstavničkom domu može da popuni svih 20 komisija i da se to smatra legalnim.