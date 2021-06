Dodik: Visoki predstavnik nepoželjan i ne treba da bude u BiH

KOZARSKA DUBICA - Srpski član i predsjedavajući Prdsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će zvaničnici Republike Srpske na sutrašnjem sastanku upoznati rukovodstvo Srbije na koji način se pokušavaju ignorisati lokalni faktori, ali i međunarodno pravo kada je riječ o spornom imenovanju visokog predstavnika u BiH.

Dodik je istakao da je visoki predstavnik nepoželjan i da ne treba da bude u BiH, te da nema ni međunarodnog konsenzusa o njegovom imenovanju.

"Pokušaj nametanja visokog predstavika će se završiti na način da će BiH izgubiti kredibilitet", smatra Dodik.

On je napomenuo da je razgovarao i sa predstavnicima pojedinih zemalja koje čine Savjet za sprovođenje mira koji su, kako kaže, uvjereni da rade ispravno.

"To što rade je blefiranje. Ne mogu činiti ono što je rađeno prije deset ili 15 godina. Jedini način da bude imenovan visoki predstavnik jesu konsultacije i konsenzus strana potpisnika Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma i rezolucija Savjeta bezbednosti UN", rekao je Dodik.

On je naveo da će Republika Srpska poslati pismo svim relevatnim institucijama.

"Ne treba niko da nas pita kako ćemo postupiti ukoliko bude ignorisanja. Razgovaraćemo sa njim (visokim predstavnikom) da bi mu sve ovo rekli, ali sa nama neće imati saradnju", rekao je Dodik.

U Beogradu će sutra biti održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Srpske, predsjednikom Vlade Radovanom Viškovićem, predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem, srpskim članom i predsjedavajućim Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, te predstavnicima parlamentarnih stranaka u Srpskoj.

Prethodno je predsjednik Srpske uputila pismo predsjedniku Srbije u kojem je zatražila da organizuje sastanak na kojem će biti razgovarano o spornom imenovanju novog visokog predstavnika u BiH.

Sastanak će biti održan u zgradi Predsedništva Srbije na Andrićevom vencu sa početkom u 11.00 časova.

Dodik: Srpska ulazi u investicioni ciklus vrijedniji od dvije milijarde KM

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska ulazi u investicioni ciklus čija je vrijednost veća od dvije milijarde KM.

"Planiramo igradnju hidroelektrana među kojima je Buk Bijela, zatim termoelektara, vjetroelektrana, nastavak izgradnje auto-puta. Veoma je značajno što proširujemo kapacitete Banje 'Mlječanica', a obnovićemo i ostale banje u Srpskoj", rekao je Dodik u obraćanju nakon postavljanja kamena temeljca novog zdravstveno-turističkog kompleksa "Mlječanica".

On je istakao da to govori o vitalnosti i sposobnosti Republike Srpske da se uspješno nosi sa svim izazovima, pa i sa pandemijom virusa korona.

Dodik smatra da će Banja "Mlječanica" izgradnjom novih objekata dobiti novu perspektivu.

"Ovo je važna prilika da promovišemo razvoj, posebno banjskog turizma u Republici Srpskoj. Moramo čuvati ono što imamo i da ne odustanemo od naših ciljeva, odnosno da se gradimo i razvijamo", rekao je Dodik.

On je napomenuo da je potrebno relativizovati pristupne puteve ka Banji "Mlječanica", ali i graditi brzi put od Prijedora do Gradiške i od Gradiške do Kozarske Dubice.

"Ovo je kraj koji je u Drugom svjetskom ratu strahovito stradao, ali ovim pokazujemo da smo opstali na ovim prostorima i u najtežim vremenima. Institucije Republike Srpske podržavaju realizaciju razvojnih projekata, a proširenje kapaciteta Banje 'Mlječanica' Srpska finansira iz vlastitih sredstava", rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je Republika Srpska finansijski stabilna i da prosječna plata prelazi hiljadu KM.