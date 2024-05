Dodik: Vječna straža za spomenik u Banjaluci

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je danas da će centralno spomen-obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banjaluci biti monument koji će ova generacija, bez obzira na političku pripadnost, ostaviti iza sebe kao dokaz sposobnosti da može to da uradi.

Dodik je istakao da spomenik treba da bude oličenje odnosa prema stradalima za slobodu, ali i mjesto okupljanja, te naglasio da će tražiti od Ministarstva unutrašnjih poslova da iz jedinice Garde obezbijedi vječnu stražu.

On je naveo da je njegov kabinet izdvojio određena sredstva za izgradnju, kao i da Vlada i Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom čine zajedničke napore, navodeći da niko ne treba da sumnja da je moguće da u avgustu bude i urađeno.

Dodik je istakao da ovo treba da bude mjesto stalnih inovacija, posebno digitalne tehnologije da bi se iščitavaju imena svih stradalih.

"Ovo je monument koji će ova generacija, bez obzira na političku pripadnost, ostaviti iza sebe kao dokaz naše sposobnosti da možemo da ovo uradimo", rekao je Dodik u obraćanju, prenosi Srna.

On je naveo da su najveću cijenu dali poginuli borci, ali je naglasio da su zajedno sa Boračkom organizacijom riješe teške probleme njihovih porodica, poput stambenog zbrinjavanja.

"Ovim stavljamo prst u oko drugima, oni ne žele da gledaju, oni nas ne slušaju", rekao je Dodik i dodao da kod Srba nema porodice u kojoj nekog nema, da li stradao u ovom ili nekom prošlom ratu.

Dodik je podsjetio na činjenicu da je u prošlom vijeku izgubljeno pola srpske populacije, što govori da su Srbi stradalnički narod i da su meta, te da on, kao predsjedik Republike, može da posvjedoči o nepravdi prema srpskom narodu i Srbiji.

"Ključna riječ srpske istorije je slobode, za koju se ginulo, davalo i nije oklijavalo. Činjenica da je 34.000 imena Srba koji su stradali u proteklom ratu govori da su narativi koji su stvoreni o građanskom ratu bili lažni. Zapad je napravio svoj politički pristup prema Srbima na laži", rekao je Dodik.

On je rekao da će stubovima spomen-obilježja biti i imena Bošnjaka i Hrvata koji su bili pripadnici VRS.

"Moramo da ih ističemo jer su ginuli za slobodu ovog prostora. Ja se zalažem za slobodu svakog i drugačijeg ovdje jer to govori o nama koji smo većina. Naša obaveza je kao većinskog da oni imaju više slobode i više prava nego mi", rekao je Dodik.

Kad to govori, kaže, ne govori jer misli dobro za BiH jer je to podvala srpsko narodu, naglasivši da je BiH kao oblik koji bi bilo kako preživio isključivo usmjeren eliminaciji srpske slobode i majorizaciji.

On je pozvao Srbe da se okupe oko ideje koja se zove srpski nacionalni interes, navodeći kako čitav svijet propada koji je eliminisao nacionalni identitet.

Napomenuo je i da će Vlada Srpske izdvojiti ozbiljan novac za Memorijalnog centra u Donjoj Gradini, koji će graditi sa Srbijom.

"To će koštati više od 100 miliona evra i to će biti monument koji će imati važno mjesto. Nemojte da vas navuku na priče da upoređujete Srebrenicu i Jasenovac, to baš oni hoće, a to je neuporedivo", rekao je Dodik.

Lokaciju izgradnje danas su obišli zvaničnici Srpske i predstavnici grada i boračkih organizacija.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.