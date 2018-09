Dodik: Vjera u pobjedu najdugovječnije koalicije na Balkanu

UGLJEVIK - Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da je koalicija ove stranke sa Demokratskim narodnim savezom (DNS) i Socijalističkom partijom (SP) najdugovječnija koalicija na Balkanu i najavio da će tako i ostati naredne četiri godine.

"Ovdje smo da pokažemo našu okupljenost oko ideje zajedničkog rada. Mi ćemo kasnije formirati zajedničku vlast upravo ove tri političke partije, kako to i slijedi iz koalicionog sporazuma koji smo potpisali prije bilo kakve izborne kampanje", rekao je Dodik.

Uoči sastanka predstavnika koalicije u opštinskim odborima SNSD-a, DNS-a i SP-a iz Ugljevika, Lopara i Brčkog, koji se održava u svečanom salonu "Torlaković" u Ugljeviku, lider SNSD-a je podsjetio da svaka od ovih stranaka ima svoje kampanje za skupštine i parlamente, ali i zajedničku kampanju za zajedničke kandidate za pojedinačne funkcije.

"Došli smo u Ugljevik, gdje su okupljeni aktivisti naše tri političke partije iz ovog regiona, da bismo pokazali to jedinstvo i okupljenost oko ove ideje", naveo je Dodik.

On je rekao da vjeruje kako će ova koalicija na izborima osvojiti dvije trećine mjesta u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da će imati 10 poslanika na nivou BiH u Predstavničkom domu i da pobjeda pojedinačnih kandidata nije upitna.

"Sve ankete, pogotovo one koje rade oni drugi /opozicija/, govore o našoj velikoj pobjedi", istakao je Dodik.

Lider SNSD-a je ocijenio kao nevjerovatno i nazvao izdajom djelovanje opozicije protiv institucija vlasti Republike Srpske, navodeći kao primjer pozivanje ministra inostranih poslova samoproglašenog Kosova Bedžeta Pacolija u Banjaluku i prisluškivanje.

"To je izdaja, ne treba dalje ići. Oni hoće da promijene čitav pristup u BiH, koja je sastavljena od dva entiteta i tri naroda i ako je nešto sastavljeno to znači da legitimitet izvlači iz dijelova, a oni (opozicija) su otišli tamo i pokušavaju da nam nadrede organe BiH, što je, naravno, nemoguće", poručio je Dodik.

On je naglasio da vladajuća koalicija to odbacuje i da je to okuplja.

"Okuplja nas upravo ta potreba da ojačamo subjektivitet Republike Srpske i pokazaćemo kako to izgleda odmah poslije izbora", najavio je Dodik.

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je u Ugljeviku da okupljanje aktivista SNSD-a, DNS-a i SP-a pokazuje njihovu zajedničku opredjeljenost da i dalje rade zajedno.

"Mi smo to pokazali i bezbroj puta do sada, upravo kroz činjenicu da smo jedna testirana, dugovječna koalicija, što namjeravamo da ostanemo i u budućnosti", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je, kada je riječ o političkim protivnicima, razlika u konceptima apsolutno jasna.

"Naš politički blok zagovara koncept izgradnje Republike Srpske, a drugi je onaj koji promoviše opozicija, a to je koncept razgradnje Srpske", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, opozicija je to pokazala na bezbroj primjera - kaljajući ugled Republike, vodeći bitke i trošeći svoju političku energiju na obračun sa vladajućom koalicijom, umjesto da su radili nešto što će biti u korist Republike Srpske.

"Mi smo okupljeni oko ideje jake Republike Srpske. Znamo da ona crpi svoju snagu iz stabinih institucija i naš prethodni rad bio je usmjeren na stabilnost institucija, znajući da građani ne mogu dobiti ono što im je potrebno ako institucije ne rade svoj posao", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je u prethodnom periodu vladajuća koalicija bila izložena atacima od onih koji sjede u Sarajevu u ime Republike Srpske, kako su govorili, uz ocjenu da su, u suštini, radili svoj posao protiv Republike Srpske.

"Očekujem veliku pobjedu, vjerujem u Republiku Srpsku i snagu naših institucija, u razboritost naših građana koji svi žele mirnu i stabilnu Republiku, okupljenu oko njenih osnovnih vrijednosti, a to je ono što mi promovišemo", poručila je Cvijanovićeva.