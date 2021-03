Dodik: Vjerovali Kovaksu, okrećemo se ruskim, kineskim, turskim dobavljačima

ANKARA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da se teško može vratiti povjerenje u sistem globalne nabavke vakcina, te naveo da se i federalna Vlada i Republika Srpska okreću ka ruskim, kineskim, turskim dobavljačima.

Dodik je naglasio da je Republika Srpska počela odnedavno da pribavlja vakcine iz Rusije, a to će učiniti i iz Kine, te istakao da su kao partneri dobrodošle sve zemlje koje imaju vakcine, pa i Turska.

"Mislim da je to neophodno. Izgubili smo četiri ili pet važnih mjeseci da se stabilizujemo i da možemo da se usmjerimo ka tome", rekao je Dodik za tursku državnu televiziju (TRT World) tokom nedavne posjete Turskoj članova Predsjedništva BiH.

On je rekao da je BiH vjerovala globalnom konceptu nabavke vakcina "Kovaks", da može da obezbijedi dovoljne količine za potrebe BiH, podsjetivši da su u septembru prošle godine napravljeni ugovori i plaćeni avansi za vakcine, koje do danas do danas nisu dobijene.

Dodik je podsjetio i da je Srpska posredstvom "Kovaksa" uplatila više od šest miliona evra za nabavku vakcine koja bi trebalo da bude dovoljna za vakcinaciju stanovništva, a to je učinila i Federacija BiH.

"Više od 1.100.000 doza iz projekta Kovaks, odnosno Pfizerovih vakcina je naručeno, ali nismo dobili nijednu", naveo je Dodik.

On je rekao da je vidljivo da su velike zemlje vodile računa samo o sebi, te da se Evropa nije snašla oko vakcinacije, niti oko pandemije.

"Na početu pandemije je zatvorila svoje tržište za nabavku, eksternu prodaju stvari, vezanih za kovid, kao što su maske, respiratori, a sada su to učinili i sa vakcinama, i to predstavlja ozbiljan problem povjerenja nas samih prema evropskim projektima te vrste", naveo je Dodik.

On je istakao da su neke zemlje naručile mnogo veći broj vakcina, nego što imaju stanovnika i one vrše monopolizaciju procesa proizvodnje.

"Mi smo se oslanjali na to, čekali da to stigne i nismo radili na drugim projektima, kao sa Rusijom i Kinom. Čekamo da vidimo šta će biti sa tom ugovornom obavezom, u iščekivanju da dobijemo te vakcine. Ali i federalna Vlada i Republika Srpska se okreću ka ovim dobavljačima (Rusiji, Kini, Turskoj)", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da Srbija nije vjerovala u globalni koncept nabavke vakcina protiv virusa korona i odmah je krenula sa razgovorima sa proizvođačima, stala u prvi red, ispunila svoje obaveze i sada dobija vakcine koje mogu da koriste i građani BiH.

"Sa stanovišta solidarnosti prema BiH treba da zahvalimo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću", rekao je Dodik.

On je naglasio da je Srbija pomogla BiH i omogućila da se zdravstveni radnici iz Republike Srpske vakcinišu u prvim danima, sedmicama kada je krenula imunizacija u samoj Srbiji.

Dodik je rekao da najnovija politička odluka evropskih lidera o obaveznom posjedovanju potvrde o vakcinaciji, takozvanom kovid-pasošu kojim se potvrđuje ne samo da je nosilac dokumenta vakcinisan, već i da je za ulazak u EU prihvatljiva isključivo vakcina koju je odobrila Evropska agencija za lijekove, predstavlja rušenje jednog od osnovnih principa EU, a to je sloboda kretanja.

"Tu polarizaciju koja je došla do neslućenih momenata kao što je ovaj koji se najavljuje ne bismo mogli da zamislimo prije tri, četiri godine. Ali, očigledno iz političkih razloga se vrši upravo takva vrsta polarizacije. To, naravno, nije dobro i predstavlja favorizaciju. Svi ostali izvan će ostati građani drugog reda, neće moći putovati", naveo je Dodik.