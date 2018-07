Dodik: Vjerovatno će pokušati da ospore moju pobjedu na izborima

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne isključuje mogućnost da bi NATO mogao da pokuša da ospori njegovu pobjedu na predstojećim izborima pod izgovorom da nisu bili demokratski, budući da je to vojno-politička struktura koja se i na kraju rata u BiH umiješala svrstavajući se na stranu muslimana i Hrvata.

"Vjerovatno će uraditi nešto. Neka pošalju posmatrače, koga hoće. OEBS to stalno prati i svi izbori u BiH su pod njihovom kontrolom", rekao je Dodik.

Navodeći da bi "potezanje" demokratičnosti kao argumenta za osporavanje njegove izborne pobjede bio apsurd, Dodik je za "Sputnjik" ukazao na jasnu činjenicu da se izbori organizuju prema propisima BiH, a sprovodi ih Centralna izborna komisija BiH na koju njegova vlast ne može ničim da utiče.

"U Komisiji su Bošnjaci i Hrvati, i ona je pod snažnim uticajem stranaca. Oni sprovode izbore, utvrđuju izborna i medijska pravila. Mi smo konzumenti tog procesa koji oni promovišu, ali su veoma spremni da kažu da li je nešto demokratski ili nije", naveo je Dodik.

On je istakao da ništa nije slučajno i da je to već viđeno u Jermeniji, gdje je "legitimno pobijedila struktura koja je smatrala da ima demokratsku većinu da formira vladu, a onda je pod podsticajem Zapada na ulice izašlo na desetine hiljada građana, koji su modelirali izbornu volju i usmjerili je ka opoziciji".

Ocijenivši da je NATO-u lakše kada ima vojni cilj, iako nekada ima i politički, Dodik je ukazao da je to dokaz da je riječ i o političkoj, a ne samo vojnoj organizaciji.

"Odnos Srba, pogotovo u Republici Srpskoj, veoma je jasan - NATO je struktura koja se na kraju rata umiješala na strani muslimana i Hrvata, bombardovala i pobila mnoge Srbe", naveo je Dodik.

On je podsjetio da je NATO nelegitimno intervenisao protiv Srba u BiH tokom rata, kao i protiv Srbije, jer je to bila odluka koju je ova alijansa donijela mimo Savjeta bezbjednosti UN.

Dodik kaže da je primijetio potpuni cinizam kada ljudi iz NATO-a kažu da jesu bacali osiromašeni uranijum, ali da nije štetan po zdravlje.

"To treba da objasne onim Italijanima. To boli naš narod i mi ne možemo da pređemo preko toga", istakao je Dodik.

On je istakao i da su 40 Britanaca raspoređenih u Republici Srpskoj visokosofisticirani stručnjaci za "društvene mreže, medije, haos i mnogo šta drugo" locirani u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i na nekim drugim lokacijama.

"Znamo ko su. Ali, oni moraju da se suoče sa činjenicom da narod u Republici Srpskoj nije glup. Pokušavamo da kontrolišemo našu teritoriju i sa tog stanovišta prikupljamo sve informacije", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je 2014. godine narod podstican protiv njega i njegove strukture, te da je tada postojao mnogo veći pritisak nego danas, ali da su građani izašli na izbore i glasali.

"Mi smo izašli 2016. godine na izbore i narod je, shvatajući o čemu je riječ, glasao masovno za nas. Od 62 opštine u Republici Srpskoj imamo vlast u 45 opština", naveo je Dodik.

On je naglasio da to govori o tome da narod "nije naivan i glup i savršeno dobro zna šta je nacionalni i državni interes", a da je u Republici Srpskoj to pitanje "izvan samog socijalnog i pitanja ekonomskog statusa".