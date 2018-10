Dodik: Vjerujem da će Vučić objaviti dokaze o miješanju u izbore

PRNJAVOR - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je sasvim normalno i legitimno da Srbija sarađuje sa vlastima Srpske, te da je nekorektno prema Srbiji što je stvorena fama o navodnom miješanju Beograda u izbore u BiH.

Dodik je izrazio uvjerenje da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon izbora objaviti dokaze koje posjeduje.

Dodik je rekao da srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji tvrdi da takvi dokazi ne postoje, nije ozbiljan sagovornik o ovoj temi.

On naglašava da bi Ivanić za početak mogao da odgovori šta je preduzeo kada mu je Vučić pokazao papir o prisluškivanju najuticajnijih funkcionera Republike Srpske i Srbije.

"Tresle su mu se ruke, sav je bio preblijedio. Nije mogao da vjeruje. I šta je uradio? Otišao je u Sarajevo i rekao da to nije istina. Kako nije istina kada je gledao papir, operativni nalog za prisluškivanje i ko to radi?", rekao je Dodik, odgovarajući na pitanja novinara nakon otvaranja dionice autoputa "9. januar" u Drugovićima.

On je napomenuo da bi Ivanić trebalo da odgovori i na to kako je predao fiskalni sistem na nivo BiH.

"Izgradnja autoputa `9. januar` koštala je 800 miliona KM, a ovih dana smo obračunali da je Republika Srpska uplatila tri milijarde KM poreza u budžet BiH, od čega nije imala nikakve koristi. Ivanić je tri milijarde KM prebacio na nivo BiH. To je bunar u koji bacamo novac, a imamo samo opstrukciju i osporavanje Srpske. Neka odgovori zašto je dozvolio ovakav sistem indirektnih poreza, zašto je uništio naš fiskalni suverinitet. Svi znamo da je on profesor ekonomije i da zna šta to znači", rekao je Dodik.