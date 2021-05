Dodik: Vježba na Manjači nije ništa posebno

KOZARSKA DUBICA - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da su neki iz Sarajeva pokušavali da naprave veliku pompu od vježbe pripadnika oružanih snaga BiH i SAD na Manjači, ali da to nije bilo ništa posebno.

Dodik je rekao da tu nije bio niko od političara iz Republike Srpske i da nije trebalo ni da bude.

"Ali, vidim da se ovi iz Sarajeva nisu libili da dođu i paradiraju tamo. To samo govori da to ne pripada zajedno svima nama i da to nije nikakva priča o tome", rekao je Dodik i ocijenio da je sve to bilo nepotrebno.

On smatra da je trebalo da ostave pripadnike oružanih snaga da rade svoj posao, a ne da na taj način još više pojačavaju polarizaciju, koja je i onako jasna u BiH.

"Mi ćemo o tome razmisliti", rekao je Dodik.

On je napomenuo da će uskoro na Manjači vježbu održati Vojska Srbije i da vjeruje da će svi iz Republike Srpske tu biti.