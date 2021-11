Dodik: Vladajućoj koaliciji za vraćanje nadležnosti ne treba opozicija

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da vladajućoj koaliciji za sve što radi o pitanju vraćanja nadležnosti Republici Srpskoj ne treba opozicija i za utorak najavio novi sastanak stranaka koje čine tu koaliciju.

Dodik je naglasio da ne poziva opoziciju u Republici Srpskoj ni na šta, jer "oni ne zaslužuju nikakav poziv".

"To je jedna bolesna ekipa ljudi, koja samo gleda svoju ostrašćenost i iskazivanje mržnje. Tako se može tumačiti i jučerašnji istup opozicije", rekao je Dodik za Radio Republike Srpske.

On je naglasio da vladajućoj koaliciji, za sve što radi na pitanju vraćanja prenesenih nadležnosti, ne treba opozicija, te ponovio da su to politički, a ne vojni procesi.

Za utorak je najavio sastanak stranaka vladajuće koalicije, te dodao da bi do tada trebalo da pregledaju inicijalne materijale, te da iznesu svoja mišljenja i dopune, nakon čega bi materijali bili upućeni Kolegijumu Narodne skupštine.

Dodik je istakao da je on taj koji neće sa opozicijom, koja je, kako je naveo "dekadentna priča".

"To je najbolje potvrdio (izaslanik SAD za zapadni Balkan Gabrijel) Eskobar, koji je rekao da je nazvao lidere u BiH i obezbijedio da ne budu dio jedinstvene odbrane Republike Srpske. Ima li šta gore od toga? To je etiketa poslije koje se ne trebaju pojaviti u javnom svijetu", naveo je Dodik.

On je naglasio da su politike Republike Srpske jasne, precizne, ustavne i dejtonske, te da onaj ko misli da bude izvan toga neka bude.

Dodik je istakao da se patriotizam mora razviti, te da ne može priča o komoditetu da bude dominantna, jer danas niko u svijetu ne živi dobro.

On je ukazao i na to da vlast u Republici Srpskoj iza sebe ima mnogo toga, da je Banjaluka to zaboravila, te upitao da li je nešto urađeno u posljednjih godinu dana u tom gradu, a da to nije uradila Vlada Srpske.

Dodik: Prošlo vrijeme bjanko podrške projektima BiH i FBiH

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da Republika Srpska neće više davati bjanko podršku projektima na nivou BiH i Federacije BiH (FBiH) zbog pokušaja blokade izgradnje hidroelektrane "Buk Bijela" i aerodroma u Trebinju.

Dodik je ukazao da izgradnju hidroelektrane "Buk Bijela" i aerodroma u Trebinju u Sarajevu pokušavaju da blokiraju bez ikakvog razloga, samo da se nanese šteta Republici Srpskoj.

"Zbog toga je prošlo vrijeme i naše bjanko podrške projektima na nivou BiH i federalnim projektima. Sad će reći da Dodik uslovljava. Da, uslovljavam, jer su oni prvi počeli, nisam ja", naglasio je Dodik.

Dodik je napomenuo da je Republika Srpska u posljednjih nekoliko godina ušla u fazu da može da rješava sve svoje probleme. "Gotovo da nema nijednog problema u Republici Srpskoj, koji egzistira duži vremenski period, a da nije napadnut i riješen", izjavio je Dodik za Radio Republike Srpske.

On kaže da je za iduću godinu u Republici Srpskoj planirano ulaganje 500 miliona KM samo za lokalnu infrastruktru.

Dodik je naglasio da je prioritet i gasifikacija Banjaluke, te napomenuo da je u toku izrada master plana za upravljanje otpadnim vodama na prostoru cijele Srpske.

Od strateških projekata, Dodik je naveo i dionocu auto-puta od Banjaluke prema Mrkonjić Gradu i dalje prema Kupresu, ali i projekte u oblasti hidroelektrana.

Dodik je ponovio da u subotu, 6. novembra, počinje izgradnja auto-puta Banjaluka-Prijedor, navodeći da će ovih dana biti završeni pregovori oko dionice od Vukosavlja do granice sa Brčko distriktom.

"Kao što se moglo čuti, sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem sam dogovorio da u narednih mjesec, dva napravimo konkretan ugovor o izgradnji dionice auto-puta od Rače do Bijeljine", rekao je Dodik.

On je naveo da je potrebno riješiti pitanje dionice od Bijeljine do Brčko distrikta, te sa dstiktom dogovoriti trasu kojom bi išao auto-put.

"Naš strateški cilj je da izgradimo auto-put Banjaluka-Bijeljina. Ostala nam je relacija od Johovca do Bijeljine, što nije malo, ali nije ni neostvarivo. U ovom trenutku radovi se izvode na obilaznici oko Doboja, na dionici od Johovca do entitetske granice", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, Srpska je za dio puta od Johovca do Modriče aplicirala za sredstva Evropske komisije, gdje je dobila i značajnu donaciju.

"Čekamo da usaglasimo detalje kako bi mogli ući u tendersku dokumentaciju", istakao je Dodik.