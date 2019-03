Dodik: Vlast će stati na stranicu i po papira

SARAJEVO - Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, rekao je za "Nezavisne" da su urađene tehničke formulacije vlasti na nivou BiH i da će to biti dokument od jedne i po stranice.

"To ćemo odraditi ubrzo", uvjerava Dodik, koji je i lider SNSD-a, i dodaje da ne postoji nikakav famozni papir o kojem mediji danima pišu kada su u pitanju principi za formiranje vlasti.

"Mislim da ne bi bilo dobro da sada svako svoje principe iznosi u javnost", ističe Dodik za "Nezavisne" i dodaje da je većina detalja usaglašena kada su u pitanju principi, ujedno najavljujući za iduću sedmicu razgovore SNSD-a sa SDA i HDZ-om.

Naglašava da je Savjet ministara mogao biti formiran i prije Nove godine, i da je to do tada učinjeno, ova struktura vlasti, po njegovom mišljenju, mogla se definisati kao najefikasnija do sada.

"Tako ostajemo u lošem prosjeku u BiH, da i nakon pet mjeseci od izbora još pričamo o formiranju vlasti", objašnjava Dodik i dodaje da je bespotrebno u sve ovo uvučena priča o NATO-u, te da to Evropa od BiH ne traži.

"Međutim, svakako treba uvažiti mišljenje svih i to je nešto što je važno. Naravno, uz jasno saznanje da postoje ranije doneseni zakoni o tome. To jeste činjenica, ali isto tako je činjenica da postoji platforma, odnosno Rezolucija RS o vojnoj neutralnosti. Tako da samo možemo da konstatujemo da to postoji, a to ne može da prejudicira rješenje i to treba ostaviti za kasnije razgovore", ističe Dodik.

Sa druge strane, Bakir Izetbegović, lider SDA, rekao je da su SDA, SNSD i HDZ imali dogovor za prijedlog jedne izjave, te da je odgovor iz HDZ-a BiH stigao u ponedjeljak, a iz SNSD-a u utorak naveče.

"Vrlo smo blizu dogovora i nadam se da ćemo ga već početkom iduće sedmice imati i stvoriti preduslove za formiranje Vijeća ministara", kazao je Izetbegović. Dodaje da je papir s principima baziran na Ustavu, zakonima i borbi protiv korupcije.

Govoreći o godišnjem nacionalnom programu za NATO, Izetbegović je rekao da to nije dio evropskog puta BiH, te da je to staro pitanje.

"Smatramo da aktivacija MAP-a nije članstvo u NATO-u, da je to tehničko pitanje i da ga ne treba dizati na politički nivo. Donijeli smo zakone, usvojili strategije, treba razvezati taj Gordijev čvor. Kada dođemo u situaciju da se odlučuje o eventualnom ulasku u NATO, to će biti posebno pitanje i trebaće ga preispitati", kazao je on.

Poručio je partnerima SNSD-u i HDZ-u da je srpski i hrvatski blok stranaka okupljen, te da daju vremena i bošnjačkom da se okupi.

"Što nas više bude, to će reforme lakše ići", poručio je Izetbegović i dodao da ne vidi razlog da to ne budu i dio "bh. Bloka" i SBB. Međutim, lider SBB-a Fahrudin Radončić ponovio je da ovu stranku ne zanima učešće u vlasti.

"SDA sama za sebe kaže da je najjača stranka. Ne vidim niti jedan razlog da sa SNSD i HDZ ne formiraju državnu vlast, jer za to imaju kapacitet", rekao je on.

A, iz Delegacije EU u BiH kažu da što prije treba formirati Vijeće ministara, te da bez njegovog konstituisanja vlast nije formirana.

"Savjet ministara isključiva je odgovornost domaćih političkih aktera", zaključio je šef Delegacije EU u BiH Lars Gunar Vigemark.

O reformi u Predsjedništvu pa onda u Domu naroda

Milorad Dodik kaže da nije upoznat s novom reformskom agendom Evropske komisije i da ga čudi što takav jedan dokument, ako je to u pitanju, nije prvo predstavljen u Predsjedništvu BiH, te da Dom naroda BiH nije mjesto za tu platformu.

"Predsjedništvo treba to da razmotri, a da Dom naroda to primi na znanje", kaže Dodik.

Lars Gunar Vigemark, šef Delegacije EU u BiH, juče je nakon sastanka s Kolegijumom ovog doma rekao da je nastavak socio-ekonomskih reformi veoma važan za BiH.

"Prethodna reformska agenda za četvorogodišnji period u momentu donošenja zadovoljavala je određene okolnosti i potrebe. Međutim, postoji potreba da se nastavi sa provođenjem reformi, a to znači veći broj radnih mjesta, rješavanje prekobrojne javne uprave, korupcije i tako dalje. Sve su to stvari koje treba da krenu od parlamenta", rekao je Vigemark, koji nije govorio o papiru kojeg je predstavio Kolegijumu, a koji govori o reformama koje Evropska komisija traži od BiH.