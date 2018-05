Dodik: Vojska RS nije napadala već branila narod

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je da Vojska Republike Srpske nije napadala već branila narod i u gotovo nemogućim uslovima vodila borbu.

"Velika istorijska greška političara je bila što su dozvolili da se rasformira Vojska Republike Srpske", rekao je Dodik dodajući da bez obzira na organizacionu strukturu Vojska RS dio naroda RS.

Dodik je rekao i to da uz svu nepravdu koja nam se nanosi treba braniti mir te da vojnike vidi kao one koji brane mir, a ne kao one koji se spremaju za rat.

U kasarni "Kozara" u Banjaluci počelo je obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske.

Ovo je 26. godišnjica formiranja Vojske RS i 13. godina od formiranja Tećeg pješadijskog Republika Srpska puka.