Dodik: Vojska RS nije napadala već branila narod

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je da Vojska Republike Srpske nije napadala već branila narod i u gotovo nemogućim uslovima vodila borbu.

"Velika istorijska greška političara je bila što su dozvolili da se rasformira Vojska Republike Srpske", rekao je Dodik dodajući da bez obzira na organizacionu strukturu Vojska RS dio naroda RS.

Dodik je rekao i to da uz svu nepravdu koja nam se nanosi treba braniti mir te da vojnike vidi kao one koji brane mir, a ne kao one koji se spremaju za rat.

U kasarni "Kozara" u Banjaluci počelo je obilježavanje Dana Vojske Republike Srpske.

Ovo je 26. godišnjica formiranja Vojske RS i 13. godina od formiranja Tećeg pješadijskog Republika Srpska puka.

Dodik: Riješiti stambeno pitanje bivših pripadnika VRS

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će Srpska osmisliti i sufinansirati realizaciju projekta za izgradnju stanova u lokalnim zajednicima za bivše pripadnike, komandante i oficire Vojske Republike Srpske koji imaju neriješen stambeni status.

Dodik je istakao da će to biti urađeno i za pripadnike policije i drugih državnih organa.

"Koncept je da Republika Srpska sufinansira dio iznosa, a lokalne zajednice obezbijede lokacije koje će biti oslobođene bilo kakvih komunalnih tereta, te da onaj koji preuzme stan ima obavezu da boravi i radi u Srpskoj", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sastanka sa ministrom odbrane Srbije Aleksandrom Vulinom.

Predsjednik Srpske istakao je da Srbija prednjači u rješavanju ovog pitanja, kao i da je za ovo važna briga države.

Dodik je ocijenio da je saradnja Srpske i Srbije izuzetna, što se ogleda i u namjenskoj industriji.

Vulin je zahvalio Dodiku na odličnoj saradnji Srpske i Srbije, koja je, kako je rekao, na istorijskom nivou.

On je izrazio zadovoljstvo što u Banjaluci prisustvuje obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske, koja je u građanskom ratu zaštitila svoj narod.

Vulin je naglasio da će dobra saradnja Srpske i Srbije biti nastavljena.