Dodik: Vratiti Srpskoj obavještajnu strukturu

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da bezbjednosnom strukturom u BiH upravlja AID Alije Izetbegovića i da će, ukoliko bude izabran za člana Predsjedništva BiH, pokušati Srpskoj da vrati obavještajnu strukturu.

"Oni rade protiv stabilnosti Srpske i ja sam na njihovoj listi slušanih i progonjenih osoba. To rade i prema rukovodstvu Srbije i ta služba je protiv srpskih interesa", rekao je Dodik u emisiji "Predsjednik govori" na RTRS-u.

On kaže da ta služba kreira događaje u Srpskoj. "Sjetite se kada su uoči 9. januara na Dan Republike plasirali laž o paravojnim formacijama u Srpskoj, a čitav svijet prihvatio tu priču", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je dobro da je Policija Srpske sačuvana uprkos stranim pritiscima, koji su bili posebno izraženi 2005. godine kada je govoreno o "reformi", ukazujući da bi Republici bio "izbijen" važan elemenat državnosti ukoliko bi bila ukinuta policija.

"Po Ustavu BiH imamo pravo na vojsku i možemo jednog dana, u konktekstu koji se može stvoriti, donijeti zakon o formiranju vojske", rekao je Dodik i podsjetio da je tražio da se BiH demilitarizuje.

On je rekao da su na nivou BiH mimo ustava i zakona napravljeni Sud i Tužilaštvo kako bi se obračunavali sa Srpskom.

"Oni žive zato jer naši ljudi idu tamo. Jednog dana, kada povučemo sve Srbe iz Suda i Tužilaštva, te institucije neće postojati", rekao je Dodik.

Na pitanje da li su institucije i policija zakazali u slučaju stradanja Davida Dragičevića, Dodik je rekao da je to primarno obaveza i zadatak Tužilaštva, a da policija radi po njihovim nalozima.

On je izrazio zadovoljstvo što je u vezi s ovim slučajem angažovan kombinovani, međunarodni advokatski tim, koji unosi jednu novu dimenziju, kao i da pojedini članovi tog tima već ističu da ne žele nikakvo miješanje politike.

"Čuli smo gospodina Anta Nobila, advokata, koji je rekao da je zadovoljan kako Tužilaštvo radi, da će s njima sarađivati i da je uvjeren da taj slučaj žele da dovedu do kraja", rekao je Dodik.

On je odbacio insinuacije i špekulacije da su njegov sin i sin premijera Željke Cvijanović učestvovali u bilo kakvom incidentu u vezi sa Davidom Dragičevićem.

"Pojedini ljudi hoće da od toga naprave izbornu temu. Ne želim nikom da se pravdam, ali je veoma ogavno što neki to pokušavaju. Oni koji kreiraju takvo nešto pokazuju svoje pravo lice i opet ću reći - bilo ko, ako je uključen /u stradanje Davida/ jedino o tome mogu da kažu Sud i Tužilaštvo i niko više u zemlji", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske ponovo je osudio napad na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića i zatražio od institucija da preduzmu sve što mogu, budu istrajne u istrazi i privedu odgovorne.

On je istakao da je Željka Cvijanović najjači kandidat, koji će pobijediti na predstojećim izborima za predsjednika Srpske, te da glas za nju i njega garantuje kontinuitet stabilnosti Republike.

"To su građani mogli da osjete sada i povećanjem plata, a što će biti nastavljeno", rekao je Dodik.

On je naveo da je cijela Srpska danas veliko gradilište, te da je aktuelni premijer Srpske u proteklom periodu pokazala sposobnost da izmiruje sve obaveze prema budžetskim korisnicima, čak i u vremenu kada je Republika imala problem sa likvidnošću.

"Zahvaljujući njoj i svima nama dostigli smo da Srpska izađe i na internacionalno finansijsko tržište, dobije 168 miliona evra i potvrdi potpunu fiskalnu i finansijsku stabilnost. Danas nema nikakvih zaostataka“, objasnio je Dodik.

On je naglasio da se pozitivni ekonomski pomaci osjete u brojnim oblastima, od rasta industrijske proizvodnje, do pokrivenosti uvoza izvozom, te da on i SNSD neće voditi prljavu kampanju, jer ima dovoljno kvalitetnog materijala za priču u okviru tog procesa.

Dodik kaže da podržava dolazak bilo kakve međunarodne komisije koje će pratiti predstojeće izbore u BiH.

"Spreman da samo da prihvatim fer i poštene izbore i potpuno sam uvjeren, i moja politička intuicija to govori da će naša pobjeda biti veličanstvena i veća nego 2016. godine. Narod nam mora dati 50 odsto podrške zbog samog sebe, zbog stabilnosti", rekao je Dodik i istakao da vjeruje koalicionim partnerima sa kojima odlično sarađuje.

On je ocijenio da vlast Srpske ima karakter i da ne kalkuliše kao opozicija, te da o "radu" srpskih predstavnika u vlasti na nivou BiH najbolje govori primjer mosta između LJubovije i Bratunca, koji je Srbija napravila, dok je "s naše strane trebalo napraviti granični prelaz".

"Ti ljudi /srpski predstavnici u vlasti na nivou BiH/ i izdajnici su sve ovo vrijeme stopirali odluku da se pravi taj prelaz. I danas to nije napravljeno da bude u funkciji. To su sprečavali iz jednog razloga - ne smijemo to da dozvolimo da se Dodik tamo slika... Pristao sam da ne idem tamo, neka samo puste most, nije problem...", rekao je Dodik.

On je rekao da je finansijski sistem Srpske potpuno stabilizovan uprkos pokušajima da se u Srpskoj napravi haos, naglasivši, između ostalog, da su srpski predstavnici u vlasti na nivou BiH dvije godine zaustavljali ratifikaciju sporazuma za izgradnju puta Doboj-Banjaluka, samo da se taj put ne bi napravio kako bi rekli ljudima "ova vlast vas samo vara".

Dodik kaže da je opozicija u Srpskoj, kao manjinska struktura u vlasti na nivou BiH, sve radila protiv Srpske, te da su pokušavali i zviždanjem u Narodnoj skupštini da razbiju institucije, izbjegavali da razgovaraju sa vlastima o važnim i vitalnim temama za srpski narod poput sprovođenja referenduma o 9. januaru - Danu Republike, o Izvještaju o Srebrenici...

"Ne vole Milorada Dodika, a ja njih ne mrzim. Oni me zabavljaju u tome što čine. Iako to hoće da kažu, netačno je da je društvo podijeljeno. Neka pogledaju rezultate prošlih lokalnih izbora na kojima ih je narod kaznio, a sada će ih pomesti sa političke scene", ocijenio je Dodik.

On je odbacio priče da vlast ne pomaže i ne ulaže u lokalne zajednice u kojima je opozicija na vlasti, što pokazuju primjeri Bijeljine, Kasindola i Doboja, gdje su izgrađene i grade se i bolnice, putevi, zaobilaznice, mostovi, sportski objekti...

"Uskoro ćemo imati integralni autoput do Doboja i to je velika radna pobjeda ovog naroda. Bolnica u Doboju košta 103 miliona i to su republička, a ne gradska sredstva", rekao je Dodik.

On je istakao da je Andrićgrad, koji je gradio srpski režiser emir Kusturica, spriječio masovnije iseljavanje ljudi iz Višegrada, te da taj pozitivan projekat i veliku priču kritikuju i osporavaju samo oni koji nikada nisu došli tamo i vide tu ideju.

Dodik je rekao da je Srpska u poplavama 2014. godine izgubila jedan budžet, ali je odlučnim mjerama poput dodjele bonova ljudima za kupovinu građevinskog materijala i slično, te putem Fonda solidarnosti, uspješno sanirala ogromne štete na objektima ljudi, privrednim objektima.

"Ponosan sam na Vladu i ono što smo uradili da saniramo štete i pomognemo ljudima s kojima smo na terenu bili cijelo vrijeme u svim poplavama pogođenim mjestima i gradovima, a posebno onima u Doboju i Šamcu", rekao je Dodik.