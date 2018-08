Dodik: Vrijeme je da i mi kažemo - srpski narod prije svega

PRIJEDOR - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da vrijeme da se kaže - prije svega srpski narod, Republika Srpska i Srbija, i da se na taj način živi i ponaša.

Dodik je rekao da je svijet, koji je prije desetak godina krenuo putem globalizacije, imao ideju da uništi svaku vrstu kolektivnog identiteta - državu, naciju i vjeru, ali da to nije išlo.

"Mnoge zemlje, prije svega Amerika, i mnoge evropske države koje su bile promoter takvog pristupa vraćaju se svom identitetu jačanjem svoje nacionalne države", naveo je Dodik, koji je večeras prisustvovao narodnom saboru u porti Crkve Svetog proroka Ilije u Marićkoj kod Prijedora.

On je rekao da je večerašnji sabor u Marićkoj, uoči Ilindana, jedan od najvećih zborova u Srpskoj i da je tu mnoštvo vjernika kojima je stalo do Srpske, do srpskih nacionalnih obilježja i onoga što jeste identitet naroda.

"Naši sveci koji čuvaju neki kraj, selo, porodicu, razlog su da se okupimo kao što je to večerašnji veliki narodni sabor", istakao je Dodik.

Narodnom saboru u porti Crkve Svetog proroka Ilije u Marićkoj prisustvovao je i predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.