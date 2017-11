Dodik: Vučić ne vrši pritisak na mene, ali prihvatam racionalne argumente

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik od predstojećeg susreta članova Predsjedništva BiH sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu očekuje dobre namjere Srbije koja želi saradnju u regionu, prije svega sa BiH, ali i smatra da to neće naići na plodno tlo kod bošnjačkog člana Bakira Izetbegovića.

"Izetbegović će i dalje pokazivati svoju poziciju spletkaroša, kao i da nije za pomirenje dva naroda", rekao je Dodik.

Dodik je za beogradski "Alo" odbacio spekulacije da Vučić na njega vrši pritisak, navodeći da sa Vučićem može imati različite političke stavove, ali da to nije smetnja njihovim dobrim odnosima.

"Poznat sam po tome da ne trpim pritisak, ali racionalnu argumentaciju prihvatim. Za pritisak sam pogrešna adresa", rekao je Dodik i potvrdio da ima dobru saradnju sa Srbijom i Vučićem.

On je ponovio da BiH i Izetbegović ne mogu priznati samoproglašeno Kosovo i da bi to učinili da su mogli, te napomenuo da Srpska slijedi politiku Srbije u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta.

"Naš stav o tome je dokazan. Srpska nije dozvolila priznanje Kosova, mi smo u tome žrtvovali svoju poziciju. Hipotetički gledano, da je ta priča nezavisnog Kosova uspjela, mi bismo možda imali priliku da pitamo - šta je sa Republikom Srpskom?", kaže Dodik.

Na pitanje hoće li biti ruskih humanitarnih baza u Srpskoj, Dodik je rekao da je ranije bilo priče o tome, ali da to nije operacionalno postavljeno.

"Srpska je u specifičnim okolnostima. U svakom slučaju, vidjećemo. Nama su potrebne službe za borbu protiv elementarnih nepogoda", rekao je Dodik.

Dodik kaže da je ukupna bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj stabilna i da organi i službe bezbjednosti uspješno rade svoj posao, preduzimaju preventivne mjere, jer nikada nije isključena neka mogućnost terorističkog napada, kao što se dešava svuda u svijetu.

"Ono što nas zabrinjava je činjenica da se iz Sirije vraćaju borci `Islamske države` koji mogu da budu potencijalna opasnost tako što će se jedno vrijeme primiriti, a poslije će djelovati", rekao je Dodik.

On je naveo da su pojave paravojnih struktura u BiH prijetnja Republici Srpskoj, jer se one i formiraju s namjerom ugrožavanja Srpske.

"Naravno da Bakir Izetbegović to radi, ali su to sve totalne gluposti koje ne mogu ništa kvalitetno da donesu", rekao je Dodik, dodajući da je Srpska suočena sa potrebom da svoju bezbjednost digne na viši nivo, te da su uložena znatna sredstva u izgradnju novog kampa za specijalnu policiju u Zalužanima kod Banjaluke koji će biti jedan od najsavremenijih centara za obučavanje policije u regionu.

Kada je riječ o prijetnjama smrću koje je nedavno dobio, Dodik kaže da živi u stalnoj prijetnji po život, ocjenjujući da su presuda generalu Ratku Mladiću i njegov stav o tome sigurno bili inspiracija nekima iz BiH da mu prijete.

"Time treba da se bave državni organi. Što se mene tiče, to nisam ostavio po strani, razmišljam o tome, ali me to nije dovelo u paranoju. Živim u permanentnoj prijetnji mom životu. Šta da radim!?", rekao je Dodik.

Komentarišući nastojanja da se Republika Srpska proglasi genocidnom, Dodik je rekao da stalno postoje takva nastojanja, ali da je to laž i podmetanje koje hrani određene sujete u Federaciji BiH.

"Ta tvrdnja o genocidnosti Srpske je totalno neprijateljska prema svim ljudima koji u njoj žive i u svom zahtjevu ima potrebu da bude ukinuta Srpska. To je napadačka i osvajačka koncepcija. Mi to odbacujemo. To nije istina", naglasio je Dodik i ponovio da Srpska nikada neće dozvoliti obnavljanje tužbe BiH protiv Srbije.

Dodik je rekao da presuda Mladiću ne može promijeniti položaj Srpske koja ima stabilne institucije i političku strukturu na vlasti i nije ničim sa tog aspekta ugrožena, a i sve je manje intervencija visokog predstavnika.

Na pitanje da li i dalje sanja o samostalnosti Republike Srpske, Dodik je odgovorio da Srpska može još neko vrijeme da bude natjerana da živi u BiH, ali da će BiH sama sebe ukinuti svojom nefunkcionalnošću.

"Tako da će ovdje ostati ono što funkcioniše, a Republika Srpska je pokazala da funkcioniše i bez BiH. BiH nam nije potrebna", istakao je Dodik.

On je napomenuo da veliki pritisci na njega i Republiku Srpsku nikada nisu prestajali, dodajući da Srpska traži da joj budu vraćene otete ustavne nadležnosti.

"Nikada ne funkcioniše ono što je nametnuto. I EU će morati da odustane od koncepta koji je nametnut", smatra Dodik.