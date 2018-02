Dodik: Vučićeva posjeta Zagrebu dobra prilika da se riješe mnoga pitanja

BIJELJINA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je danas da je Srbija nesumnjivo jedna od najvažnijih zemalja u regionu za stabilnost i bezbjednost i da je posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu dobra prilika da Srbija i Hrvatska otpočnu dijalog i da se mnoga pitanja, koja su do sada predstavljala problem, pokušaju riješiti.

Dodik je istakao da Vučić ovom posjetom pokazuje da Srbija ima kapacitet i sposobnost za razgovore i dogovore po mnogim pitanjima.

"Očigledno je da atmosfera koja se pravi u Hrvatskoj oko ove posjete nije primjerena, ali to upravo govori o značaju koji Vučić kao predsjednik Srbije ima u regionalnoj stabilizaciji i dobrim odnosima", rekao je Dodik.

Dodik je ocijenio da su mnoga pitanja iz prošlosti veoma teška, u odnosima između Srba i Hrvata, ali da ovu posjetu treba iskoristiti kao novu priliku da se uspostave sigurni i dobri odnosi u budućnosti koji bi garantovali bezbjednost i mir za oba naroda i sve tri države.

Prema njegovim riječima, Srbi imaju dvije države - Srbiju i Republiku Srpsku, Hrvati imaju Hrvatsku i to je novi istorijski kontekst koji je donio raspad bivše Jugoslavije.

"Želim uspjeh Vučiću u razgovorima. On je pozvan da svojim kredibilitetom predstavlja ne samo Srbiju, nego i da razgovara o svim pitanjima između Srba i Hrvata", rekao je Dodik.

Govoreći o mogućem bezbjednosnom riziku tokom Vučićeve posjete Hrvatskoj, Dodik je rekao da taj rizik uvijek u nekom smislu postoji, ali da ne vjeruje da bi moglo nešto da se dogodi što bi ugrozilo ovu posjetu.

"Znajući Vučića, to sigurno njega ne bi spriječilo da ode u posjetu", rekao je predsjednik Srpske.

Podsjećajući na neugodno iskustvo u Srebrenici, Dodik je rekao da institucije BiH kriju one koji su tada pokušali ubistvo Vučića.

"Institucije BiH i njihovi politički mentori, prije svega bošnjački, a dijelom i ovi iz Saveza za promjene, iz srpskog naroda, skrivaju počinioce mada je to sve jasno, šta oni čine i rade. To je svakako opasno za sve buduće događaje, ali vjerujem da će Hrvatska, a i Srbija, voditi računa o bezbjednosti same posjete", zaključio je predsjednik Republike Srpske.