Dodik: Vujičić će stajati na braniku Republike Srpske

ISTOČNA ILIDŽA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da kandidat SNSD-a za načelnika opštine Istočna Ilidža Miroslav Vujičić treba da bude izabran na tu funkciju jer će nesumnjivo stajati na braniku Republike Srpske, Istočne Ilidže i Istočnog Sarajeva.

Dodik je istakao da je večeras došao u Istočnu Ilidžu da podrži Vujičića zato što vjeruje u pobjedu Republike Srpske.

"Mislim da neće dozvoliti ovu sramotu vezano za sarajevski aerodrom i da olako daje zemlju mimo institucija i bilo čega", rekao je Dodik na tribini SNSD-a u Istočnoj Ilidži.

On je dodao da će sadašnji načelnik odgovarati za ono što je uradio.

"Mi ćemo poštovati procedure i on će svakako morati da odgovara debelo za ovo što je napravio. Bez ikakave korodrinacije sa republičkim institucijama davati zemlju Republike Srpske za aerodrom to nije u njegovoj kompetenciji, tako da on naprosto treba da ode", istakao je Dodik.

Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković smatra da je krajnje vrijeme da se i Istočna Ilidža pridruži pobjednicima, SNSD-u, i da krene ozbiljnijim razvojem.

"Da se ne bavimo tamo nekakvim potpisanim ili nepotpisanim sporazumima oko proširenja sarajevskog aerodroma ovdje u Istočnoj Ilidži. Institucije Republike Srpske to ne mogu dozvoliti, zna se gdje je entitetska linija, zna se čija je nadležnost i ne može s miješati lokalna u nadležnost državne vlasti", naglasio je Višković.

On je rekao da je krajnje vrijeme da Istočna Ilidža promijeni aktuelnu vlast, da dobije vlast SNSD-a kako bi značajno više moglo da se radi na projektima od interesa za sve ljude koji ovdje žive.

Višković je dodao da su došli u Istočnu Ilidžu kako bi podržali kandidata za načelnika ove opštine Vujičića, ali isto tako i nosioca odborničke liste Stašu Košarca.

Košarac je poručio da se Istočno Sarajevo, kao ni Istočna Ilidža nikada ne mogu i neće poistovijetiti sa federalnim Sarajevom, jer predstavnici bošnjačke vlasti nemaju ni minimum poštovanja prema interesima srpskog naroda u ovom gradu i okruženju.

Funkcioner SNSD-a Ljubiša Ćosić istakao je da je Istočno Sarajevo grad mladosti i izrazio nadu da će Istočna Ilidža konačno postati moderna lokalna zajednica, koja prati trend razvoja većine opština u Republici Srpskoj.

Prema njegovim riječima, Istočno Sarajevo ima imidž koji može da parira ne samo federalnom Sarajevu nego i mnogim drugim većim gradovima, zahvaljujući odvažnim ljudima poput kadra SNSD-a, koji su se stavili u funkciju političkog, ekonomskog, socijalnog, kulturnog i svakog drugog razvoja ovog grada.

Kandidat SNSD-a za načelnika Istočne Ilidže Miroslav Vujičić saglasio se da Istočna Ilidža treba da ima mnogo odgovorniju lokalnu vlast, koja neće svoju teritoriju i ingerencije predavati nikome, a pogotovo ne FBiH.

Predizborna tribina i druženje članova, aktivista i simpatizera SNSD-a održana je večeras u svečanom salonu "Dar" u Istočnoj Ilidži.

