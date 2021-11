Dodik: Za BiH ne postoji rješenje - sve više zemalja razumije položaj Srpske

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da za BiH, koja je duboko podijeljeno društvo, ne postoji rješenje i da sve više ljudi u evropskim strukturama dobro razumije situaciju.

Dodik je istakao da narodi u BiH igraju igre koje su toj zemlji nametnuli veliki igrači, kao što su SAD i Evropa, koji su u nju uložili nekoliko milijardi, a da pritom niko nije zadovoljan, a definitivno ne Srbi i Hrvati.

On je podsjetio da će Republika Srpska 9. januara obilježiti 30 godina svog postojanja i da njeni građani žive za Srpsku.

Govoreći o eventualnoj podršci samostalnoj Republici Srpskoj, Dodik je rekao da nije dovoljna interpretacija njegovih riječi da bi Srpsku podržalo sedam zemalja EU.

"Ne samo zemalja EU", rekao je Dodik za RTS.

On je podsjetio da mu je ranije ambasador Britanije rekao da Srpski ne bi priznalo više od deset zemalja, a da mu je on na to odgovorio da mu je dovoljno i deset.

Dodik je dodao da su onda u Srpskoj tragali koji bi to deset zemalja moglo biti.

"I tako smo došli do jednog broja prijatelja za koje mislimo da dobro razumiju situaciju. Oni jednako tako žele mir, a i isto tako razumiju, ima sve više ljudi u evropskim strukturama koji razumiju ovu situaciju, ali ima i onih koji su naslijedili stereotipe vezane za 1991. i 1995. godinu", rekao je Dodik.

"Nastavlja se satanizacija Srba iz Sarajeva"

Dodik je istakao da se iz Sarajeva nastavlja satanizacija Srba i da su stalno usmjereni ka tome da Republici Srpskoj smanje ingerencije, da se odmaknu od Ustava BiH, od Dejtonskog sporazuma i da za to okrive Srbe.

"Oni smatraju da smo mi agresori. Kako je moguće da neko ko je, kao ja, rođen u Laktašima, a da budem agresor na tu BiH? To su stereotipi koji traju i oni neće nestati", izjavio je Dodik.

Govoreći o posjeti Aušvicu, gdje je u Drugom svjetskom ratu stradalo milion i stotinu hiljada ljudi, većinom Jevreja, ali i veliki broj Srba, Dodik je za RTS rekao da je prvi put posjetio to mjesto i da je bio veoma zatečen i tužan.

"Osjećaj je užasan. Volio bih da to nisam vidio, ali nosiću se s tim", istakao je Dodik.

On je rekao da rukovodstvo Republike Srpske sa Izraelom ima odličnu saradnju i razumijevanje, a da je posjeta Aušvicu bila isključivo odnos prema žrtvama, svim žrtvama u Drugom svjetskom ratu.

"Srbi i Bošnjaci u Srebrenici stradali u identičnom broju"

Dodik je rekao da je u Srebrenici bio težak zločin, ali da su tamo u identičnom broju stradali i Srbi i Bošnjaci.

"Imate stradanje oko 3.500 Srba u periodu tih ratnih godina, imate imena i prezimena, mjesta, a oni su izdvojili samo jedan period u kojem je gotovo nemoguće da se sve to desilo od 11. do 18. jula 1995. godine. Do 11. jula ne postoji ništa u Srebrenici. Mi smo uvijek pokušavali da kažemo 'dajte da vidimo cjelokupnu istinu i da ta istina bude utvrđena od neutralnih ljudi'", rekao je Dodik.

On je dodao da niko ne spori da je u julu 1995. u Srebrenici bilo ubijanja, ali da sada nijednog Srbina iz tog vremena ne potražuje više nijedan sud.

"Svi su oni presuđeni i svi su u zatvorima ili su već umrli zbog godina i zbog nečeg drugog", rekao je Dodik za RTS.

Odgovarajući na pitanje dokle se stiglo s izgradnjom Memorijalnog centra Donja Gradina, Dodik je rekao da je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dogovoreno da se radi u potpunosti.

On je naveo da su dogovorene proporcije i angažovane kompanije iz Amerike i nekih drugih zemalja da naprave idejne projekte i projekte kako bi to moglo da bude realizovano.

"Naravno da moramo biti pažljivi u pogledu toga, mi želimo u Gradini, ne samo da obilježimo stradanje u Jasenovcu, nego da obilježimo sva mjesta stradanja Srba koji su ostali izvan srpske kontrole, u Hrvatskoj u Federaciji BiH, od Prebilovaca do Paga, Jadovna, Šušnjara, Garavica kod Bihaća", naveo je Dodik.

On je rekao da je u jamu u Jadovnu bačeno više od 41.000 Srba, ubijenih tamo, a da je u Garavicama za sedmicu-dvije ubijeno oko 14.000 Srba.

Dodik je naveo da je Bihać tada potpuno očišćen od Srba, a danas tamo živi oko 40 Srba zahvaljujući svešteničkim porodicama.

"To je priča o stradanju u kontinuitetu", naglasio je Dodik.

Govoreći o pobjedi fudbalske reprezentacije Srbije nad Portugalijom i direktnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo u Kataru, Dodik je ocijenio da je to fenomenalna stvar za čitav srpski narod.

"U svim našim gradovima i mjestima u Republici Srpskoj nakon utakmice proslavljalo se, ne samo u kafićima, neki su izašli na ulice sa automobilima, sirenama", rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje da li je ovo dobra slika BiH da predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović juče u Splitu sa šalom "Zrinjskog" navija za Hrvatsku protiv Rusije, a da on (Dodik) nazdravlja sa predsjednikom Srbije pobjedi reprezentacije, Dodik je rekao da je to upečatljiva slika.

On je ukazao i na sukob navijača "Zrinjskog" i "Veleža" u Mostaru.

"Oni to predstavljaju kao navijački obračun, mada je to u suštini nacionalni obračun", ukazao je Dodik.

Posebna sjednica Narodne skupštine Srpske u narednim danima

Dodik je večeras rekao da će u narednim danima biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti poništene sve odluke koje je donio visoki predstavnik.

Dodik je rekao da nisu tačni navodi specijalnog američkog izaslanika za zapadni Balkan Gabrijela Eskobara da će se bilo šta povući.

"Obaviješten sam da će sutra doći u Sarajevo, pa će vidjeti da ništa nije povučeno. Ja sam njemu rekao da smo mi trajno nezadovoljni položajem u BiH, a on da ima razumijevanja za nas i da su spremni da učine napore, ali da mi pustimo sve. Naravno da neću vjerovati njegovim dobrim namjerama i pustiti sve", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, rečeno je da će biti povučena saglasnost koja je ranije isforsirana primjenom političke sile.

"Povući ćemo saglasnost o ukidanju Vojske Republike Srpske i formiranju Oružanih snaga BiH i reći ćemo - evo imamo šest mjeseci, ako hoćete možemo se dogovoriti. Prepolovite Oružane snage BiH, prepolovite troškove, ali vojna imovina mora da bude riješena", rekao je Dodik i podsjetio da je ona blokirana već 20 godina.

Dodik je naveo da je Republika Srpska pokazala da može da održi ekonomiju na nivou i da se sama finasira.

"Republika Srpska se vječito borila u okruženju u koje je bilo nepovoljno", rekao je Dodik.

Dodik je ponovio da BiH nema visokog predstvanika i da Kristijan Šmit to nije, jer nije izabran u Savjetu bezbjednosti UN.

"Jedina je istina da obraćanje Kristijana Šmita nije bilo na dnevnom redu sjednice Savjeta bezbjednosti", rekao je Dodik i dodao da u Savjetu bezbjednosti prvi put postoji značajnije razmjevanje situacije u BiH.

Dodik je istakao da će svaki Šmitov pokušaj da nešto uradi samo komplikovati situaciju.

Srpski član Predsjedništva BiH je istakao da BiH nikada nije bila zemlja nego ustavno područje Austrougarske, te da su četiri bivša visoka predstavnika bila iz germanskog svijeta.

Dodik je rekao da se BiH sa bivšom Jugoslavijom ni po čemu ne može porediti, osim po postojanju tri naroda.

"Uvijek se BiH nazivala Jugoslavijom u malom, a onda su rekli Jugoslavija može da nestane, a BiH da opstane. BiH je eksperiment", rekao je Dodik.