Dodik: Za naš narod bi bilo katastrofalno da izgubi pažnju Rusije

SOČI - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je za Srpsku i srpski narod važno da ima pažnju predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina.

"Katastrofalno bi bilo za naš narod da izgubi pažnju Rusije u pogledu pomoći, podrške", rekao je Dodik poslije sastanka sa Putinom u Sočiju.

Dodik je istakao da je ovo bio važan susret na kojem su razgovarali o ekonomskoj saradnji, gasu i o projektima koje ostvaruju srpska i ruska strana.

On je napomenuo da je Putin upoznat sa detaljima o Rafineriji nafte u Brodu gdje sa hrvatske strane postoje određeni zahtjevi u vezi sa ekologijom, iako je to sve u skladu sa najstrožijim ekološkim propisima EU, prenosi Radio-televizija Republike Srpske.

Dodik je napomenuo da je bilo riječi o projektu koji "Gasprom" želi da realizuje u Zvorniku, kao i o izgradnju rusko-srpskog centra u Banjaluci.

"Naravno da ćemo kasnije razviti i određene zajedničke aranžmane. Republika Srpska će zajedno sa episkopom banjalučkim Jefremom učiniti sve da izgradnja rusko-srpskog centra ide dinamikom koju diktiraju građevinski radovi, a ne novac", rekao je Dodik.

On je dodao da je razgovarano o izučavanju ruskoj jezika u Republici Srpskoj i o ruskoj pomoći za vrijeme poplava, kada je to bilo značajno. "Rusija je spremna da gradimo neke nove kapacitete koji su sada u začetku", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da već dugo sarađuje sa ruskom predsjednikom, te da je ovo bila prilika da vide kako su se odvijali ranije dogovoreni stavovi.

"Važno je da imamo pažnju koju predsjednik Rusije pokazuje za Republiku Srpsku... Mi sarađujemo sa Rusijom koja je jedan od garanata Dejtonskog sporazuma i tu nema nikakvih problema. Kada tu dodate naše bratske veze onda je vidljivo da je ta saradnja dobra i uspješna", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je Putin upoznat da su 7. oktobra izbori u BiH, te da je poželio da budu provedeni fer i korektno.

On smatra da je partnerstvo Srpske i Rusije na zavidnom niovu, da nije upereno protiv nikoga, već da se sa partnerima i prijateljima želi saradnja na ekonomskom planu, ali i političko razmijevanje.

"Mislim da je rigidna, potpuno nepotrebna priča o navodnom malignom ruskom uticaju i kod nas i na Balkanu. To su izmislili neki štabovi sa Zapada koji pokušavaju da se obračunavaju na globalnom nivou sa Rusijom. Odbacujemo tu mogućnost. Mi imamo normalnu prijateljsku saradnju, a to što je za nekog drugog rigidno, to je za njih problem", objasnio je Dodik.

Ako postoji šta rigidno, kaže Dodik, postoji strano miješanje kroz skrnavljenje Dejtonskog sporazuma i smanjenje prava Srpske.

"Bez obzira na sve lažne ocjene te vrste, ponosan sam na saradnju sa predsjedikom Ruske Fedracije i ruskom državom i mislim da je to jedna od sudbinski važnih tema za Republiku Srpsku", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska, koja ima svoja prava dobijena u Dejtonu, ponaša se u skladu sa uobičajenim standardima međunarodnih odnosa.

"Mi sarađujemo sa Rusijom koja je jedan od garanata Dejtonskog sporazuma i tu nema nikakvih problema. Kada tu dodate naše bratske veze, onda je vidljivo da je ta saradnja dobra i uspješna", napomenuo je Dodik.

On je naveo da Srpska negdje ne može da uspostavi dobru saradnju zato što drugi misle da nije dostojna te saradnja, dok Rusija nema takav stav.

Predsjednik Srpske je podsjetio da se nikad ne smije zaboraviti da je Rusija u Savjetu bezbjednosti stavila veto na rezoluciju koju je predložila Velika Britanija da se Srbi proglase genocidnim narodom u prošlom vijeku.

On je napomenuo da srpskom narodu, koji je preživio golgote i stradanje u Prvom i Drugom svjetskom ratu, to mogu samo da urade cinični Britanci, te je poručio da o tome neće prestati da priča.

"To je podmukao način Velike Britanije da pokaže koliko je na strani muslimana", kaže Dodik, te podsjeća i da izvještaj koji dostavi Srpska Savjetu bezbjednosti uvijek prezentuje Rusija, kao stalna članica.

Dodik je napomenuo da je u Savjetu bezbjednosti sužen prostor visokom predstavniku "da laže, što je činio u kontinuitetu i uporno protiv Republike Srpske".

"Nikad nije propustio priliku da je okleveta za potpuno benigne stvari, laži, kao što su paravojne formacije, naoružavanje i mnogo čega drugog. Rusija nikad nije koristila u javnom diskursu priču ili konstrukcije koje je neko drugi nametnuio", naglasio je predsjednik Srpske.

On je ukazao i na ogroman pritisak Zapada da se Rusiji uvedu sankcije, ali da je Srpska rekla da to neće da učini.

"Ovo je Repulika Srpska. Mi smo Srbi, mi ne možemo dozvoliti da gubimo prijatelje zato što tamo neko daleko ima neke istorijske neprijatelje i pokušava da nas cinizmom pridobije. Nikada nas neće pridobiti, ne razumije da se ovdje radi o poštovanju i ljubavi", poručio je Dodik.

On je prijateljstvo i podršku naveo kao razlog zbog čega Rusija, jedna velesila, ima dobre odnose sa malom Republikom Srpskom, koja se bori za svoju autonomiju u okviru nesređene BiH, i ima saradnju saradnju na najvišem niovu.

"Sve ostalo prepuštam spekulantima da pričaju o tome", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske poklonio je ruskom predsjedniku značku sa zastavom Republike Srpske koju je Putin stavio na rever.

Dodik kaže da je potpuno neplanirani skinuo značku sa svog sakoa i poklonio je predsjedniku Rusije, koju je on odmah stavio na rever.

Predsjednik Srpske sastao se sa ruskim predsjednikom poslije trke Formule jedan u Sočiju. On je napomenuo da je posebno ponosan što je pozvan i da prisustvuje jednom tako važnom svjetskom sportskom događaju.