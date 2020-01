Dodik: Zabluda vlasti u Podgorici, mi smo bratski, jedan narod

FRANKFURT - Srpski član u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ističe da vlast u Podgorici plasira zabludu da su Crnogorci poseban narod i da to pokušava da nametne stvaranjem nekog dodatnog identiteta, te pokušavaju pritiskom, satanizacijom i asimilizacijom da srpski narod naprasno pretvore u Crnogorce.

"To što je crnogorska vlast uradila je nastavak njihove arogancije i lošeg odnosa prema Srbima kroz duži vremenski period stvaranja te neke njihove nezavisnosti. Zabluda koju vlast plasira je da su Crnogorci poseban narod, jer mi smo bratski, jedan narod. Tu zabludu Podgorica pokušava da nametne stvaranjem nekog dodatnog identiteta, jer resurs i povećanje svog kapaciteta ne može da traži kod Albanaca koji nikada neće biti Crnogorci, ili muslimana, a da ne govorim kod Hrvata", rekao je Dodik u intervjuu frankfurtskim "Vijestima".

On navodi da vlast zato pokušava pritiskom, satanizacijom, asimilacijom i na razne načine da srpski narod pretvori naprasno u Crnogorce.

"To podrazumijeva neku novu vjeru koja treba da se ispoljava kroz neku njihovu priču. Podržavam srpski narod u Crnoj Gori, podržavam SPC i ono što je rekao predsjednik Vučić tim povodom u svom obraćanju o potrebi da se okupimo, podržimo i pomognemo Srbima daleko više nego što je to do sada bilo", naveo je Dodik.

Član Predsjedništva BiH naglasio je i da Kosovo i Metohija nisu izgubljeni.

"Očito da je Srbija pokazala svoj odnos prema tom pitanju, bez obzira na to koliko bilo bolno, a jeste, da to treba da bude političko i demografsko pitanje. Albanci odbijaju bilo kakve razgovore i s pokroviteljima sa Zapada i smatraju da dogovori koji se potpišu, poput Briselskog sporazuma, treba da se realizuju onako kako njima odgovara, dok ostalo, kao što je formiranje Zajednice srpskih opština, ignorišu. Ne može tako", priča Dodik.

Prema njegovim riječima, Kosovo je kao pitanje od prvorazrednog državnog interesa Srbije i srpskog naroda bilo izgubljeno prije sedam-osam godina, a sada je vraćeno.

"Beograd je na snažnoj pregovaračkoj poziciji i ništa se tamo ne može riješiti bez saglasnosti Srbije, pa Kosovo ne može u međunarodne organizacije, niti može postati član UN", ukazao je on.

Dijalog o Kosovu je, prema njegovim riječima, neophodnost, raduje ga, kaže, što je Srbija u daleko moćnijem položaju nego ranije kada je bila samo faktor kojem su ispostavljani računi.

"Danas ima konzistentnu politiku u pogledu rješavanja tog pitanja i svakako dajem potpunu podršku naporima Beograda i predsjednika Aleksandra Vučića u tom pogledu", naglašava on.

Povodom Dana Republike Srpske, Dodik poručuje da je Srpska od životne važnosti i da se zato ovaj praznik obilježava kao jedan od najvažnijih datuma narodne istorije.

"Srbi su tada naučili i realizovali da bez srpske nacionalne države na ovim prostorima nema ni slobode. Da je potrebna nacionalna država, najbolje se vidi na prostorima izvan Srbije i RS, gdje za Srbe gotovo da nema nikakvih sloboda, bilo u Federaciji BiH, Crnoj Gori ili Hrvatskoj. U Sloveniji nam, čak, ne dozvoljavaju status nacionalne manjine, dok nam u Makedoniji otimaju crkvu i progone ono malo Srba. I, naravno, u okviru ukupnog problema oko Kosova, srpsko nacionalno pitanje je i državno pitanje. Sve su to problemi koji govore da je odluka 9. januara 1992. bila potpuno opravdana, da je bila mirotvorna i da smo htjeli da politički riješimo status našeg naroda", rekao je Dodik i dodao:

"Nismo htjeli sukobe tada i nije ih bilo u BiH. Sve to, od teške faze rata koja je uslijedila nekoliko mjeseci nakon formiranja Srpske i sankcija, pa do progona našeg naroda, uskraćivanja ekonomskih, političkih socijalnih i drugih prava, kojima smo masovno bili izloženi, nije umanjilo značaj i mit o stvaranju Srpske", objasnio je on.

Na podsjećanje da je nedavno rekao da želi da poveže Srbiju i RS kazao je da treba biti realan.

"Kad bi moja emocija bila u pitanju, ja bih odmah rekao da to treba da bude jedan državni prostor i tu nema dileme, ni potrebe da krijem što mislim. Ali ima ih mnogo koji su u sve ovo upleteni. Prije svega, sa Zapada, i BiH nikada ne bi opstala kao država da nije takvih intervencija. Ali, vidimo da se stvari mijenjaju i zato mi Srbi zbog događanja poput ovog u Crnoj Gori sa usvajanjem Zakona o slobodi vjeroispovijesti, moramo da se okupimo oko naših prava i da budemo jedinstveni u osjećaju te istorijske odgovornosti", dodao je on.

Upitan kako vidi to jedinstvo rekao je da danas to možemo da činimo tako što ćemo objediniti školske programe, standarde, čak i neke javne službe i sisteme kao što je zdravstvo, možda čak i nešto što je u okviru elektroprivreda ili posebnih privrednih grana, a što bi bilo interesantno i Srbiji i RS.

"Ako mi to ne uspijemo, generacijama koje dolaze će ostati amanet da RS stvore kao posebnu i nezavisnu državu i to ne mora nikoga da čudi. Sav narod ovdje misli na taj način. Mi smo zgurani u BiH ne voljom, već silom međunarodne zajednice, a ta sila, naravno, ima svoju snagu u određenom vremenu, ali ne mora uvijek da to bude ta vrsta priče. Sve što budemo radili, radićemo na miran način, nikada nećemo izazvati destabilizaciju i neku vrstu rata. Međutim, Srpska i srpski narod imaju pravo, kao i sve druge nacije kroz istoriju, na svoj državni odraz i to bi značilo veoma tijesne veze sa Srbijom", naglasio je Dodik.

Ukazao je na značaj odnosa s Moskvom, rekavši da se danas vidi da je London imao podatke o Srebrenici, ali su ipak predložili da SB UN izglasa rezoluciju o osudi srpskog naroda kao genocidnog u 20. vijeku, što bi, da Rusija nije spriječila, značilo da nisu ni Nijemci, ni oni, koji su pobili pola svijeta, genocidni, već bi jedino Srbi bili genocidni.

"Zato smo zahvalni Rusiji i nikad nećemo zaboraviti tu podršku i sprečavanje da se genocidnim proglasi naš narod koji je izgubio 28 odsto stanovništva u Prvom svjetskom ratu i još mnogo ljudi u Drugom svjetskom ratu, za nas takođe stradalničkom. To što su htjeli je nevjerovatno, ali volja našeg naroda za slobodom, jedinstvom i zajedničkim djelovanjem jača je od neistina koje bi da nam podmetnu", rekao je on.

Govoreći o Velikoj Britaniji kaže da je to "stari neprijatelj".

"Britanci su još prilikom raspada otomanske imperije kao jedini cilj na Balkanu definisali sprečavanje homogenizacije Srba i mogućnosti da postanu snažna nacionalna i državna zajedinica. To traje sve vrijeme i nije ništa novo. Mi uvažavamo druge zemlje onoliko koliko one uvažavaju nas. Mnogi su nas satanizovali, a evo sada vidimo objavljene podatke britanskog Ministarstva odbrane koji govore da je laž sve što se pričalo o Srebrenici i da ništa od optužbi nije zasnovano na činjenicama. To govori i da je Zapad manipulisao istinom i stvarao lažni stereotip koji je trebalo da satanizuje Srbe i da vodi ka nestanku RS. Podržavali su ih Amerikanci i ne možemo da zaboravimo, jer činjena nam je nepravda", kazao je Dodik.