Dodik: Zahtjev Džaferovića doprinos potpunoj konfuziji u BiH

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da je još jedan doprinos potpunoj konfuziji u BiH zahtjev za njegovu smjenu, koji je nelegalnom visokom predstavniku Kristijanu Šmitu uputio bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

"BiH je od početka formiranja, odnosno potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, iziskivala veliku međunarodnu intervenciju koja nije pomogla u stabilizaciji. BiH je sada u potpunom rasulu i svako pokušava da na sitan i brz način pribavi neku veliku korist, pa tako i Džaferović", rekao je Dodik za ATV.

Prema njegovim riječima, Džaferović poziva lažnog visokog predstavnika da primijeni lažna bonska ovlaštenja u lažnoj zemlji kao što je BiH.

Dodik je ponovio da BiH nema visokog predstavnika i da, ukoliko želi da ga ima, mora biti imenovan rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN.

"Sve je lažna predstava i glumi se neka država koje nema. Ovome doprinosi i činjenica da je doveden čovjek koji je imao uspješnu karijeru, ali je nelegalan visoki predstavnik. Ne možemo prihvatiti da mu damo status visokog predstavnika, jer je Srpska potpisnik Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, kojim je predviđeno da se visoki predstavnik imenuje rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN", pojasnio je Dodik.

On je istakao da, ukoliko Srpska legalizuje nelegalnu praksu, onda prihvata da nije strana u međunarodnom ugovoru.

"Muslimani u BiH su ispostavljali zahtjeve visokim predstavnicima koji su ispunjavani. Tako i ova priča o Valentinu Incku i nametanju zakona. Svaki zakon koji je nametnut je antiustavan, a ovakvo djelovanje pokrivaju sudije Bošnjaci i stranci u Ustavnom sudu BiH. Političko iskustvo, koje vidimo iz biografije Šmita, bilo je presudno da ne uleti u glupost koju Džaferović pokušava da nametne", ukazao je Dodik.

Dodik je podsjetio da nije postojala odluka Predsjedništva BiH da bilo ko iz BiH ide na Bledski forum, tako da su Džaferović i Željko Komšić na forum išli privatno.

On je ponovio da na forum nije išao i zbog učešća Šmita.

"Da sam otišao onda bi Igor Crnadak i opozicija, koji pitaju zašto nisam išao, rekli zašto sam otišao. Opozija je uvijek protiv bilo čega, bez obzira na kontinutet. Njima je neugodno u zajedništvu i očigledno je da je mnogo mentora u sve ovo uključeno ili ljudi kojima su odgovorni. Vidio sam juče Branislava Borenovića da se našao sa vrhom obavještajne strukture SAD, što se krilo", rekao je Dodik.

Dodik smatra da je bilo dobro sastati se sa turskim predsjednikom Tajipom Erdoganom kako Džaferović i Komšić ne bi, kako je rekao, svašta nakalemili Republici Srpskoj i da je stav iznio transparetno i jasno.

"I na sjednici Predsjedništva BiH morao sam da se pojavim i moje ponašanje je jasno. Sve je bilo u skladu sa zaključcima Narodne skupštine, jer nijedna odluka Predsjedništva BiH nije usvojena. I na narednoj sjednci Predsjedništva ću biti protiv svake tačke i pokrenuću pitanje vitalnog interesa kako bi ih razmatrala Narodna skupština", najavio je Dodik.

On je ocijenio da se osjeća potreba u regionu za novim dijalogom u BiH kako bi se pokušao postići dogovor, s tim da Komšić nema legitimitet da zastupa hrvatski narod, nego Dragan Čović.

"Međutim, i pored dobrih namjera, postoje oni koji su protiv dogovora, nego su za nametanja u BiH. Zato ćemo imati stalno nadmudrivanje ima li visokog predstavnika ili nema. Kada je riječ o Republici Srpskoj sve je jasno, kao i o Rusiji i Kini, ali i pojedinim evropskim zemljama koje su stava da ništa ne treba nametati u BiH, pa ni evropski put. Smatram da bi asistencija Srbije, Hrvatske i Turske mogla da pomogne da se dođe do usaglašenog dogovora kojim bi se uvažavali interesi svih", rekao je Dodik.

Dodik: Svaki građanin biće zaštićen od Inckovog zakona

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je u vezi sa zakonom o negiranju genocida, koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko, da će svaki građanin koji eventualno bude pozvan na krivičnu odgovornost u vezi sa tim, dobiti zaštitu organa Republike Srpske.

"Svako na tom planu treba da se obrati najbližoj policijskoj stanici, a Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u tom smislu ima nalog da spriječi bilo kakvo nasilje ili privođenje. Svako ko bude prijavljen dobiće zaštitu", rekao je Dodik za ATV.

On je rekao da bi takvi postupci mogli dovesti u situaciju da Srpska zabrani na svojoj teritoriji djelovanje Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) BiH.

"U to ne mora niko sumnjati. To su naši koraci, pa ako to žele, neka ih samo izazovu", poručio je Dodik.

On je istakao da visoki predstavnik ne može donositi zakone i da, u tom smjeru, to nisu takozvana bonska ovlašćenja, već podvala i blef međunarodne zajednice.

"Ako sad podvijemo rep i ćutimo, onda će ovdje 70 do 80 odsto ljudi otići u zatvore...", upozorio je Dodik.

Povezana vijest: Dodik: U Sarajevu je hajka na mene, a nešto doprinose i ovi ovdje iz RS