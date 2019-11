Dodik: Zaključci Narodne skupštine biće sprovođeni

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da se radi na operacionalizaciji zaključaka sa nedavne posebne sjednice Narodne skupštine Srpske o Informaciji o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj Republike, te da će za sprovođenje svakog biti formiran tim ljudi i akcioni plan.

"Zaključci su takvi kakvi jesu, neće se mijenjati i biće sprovođeni", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci, povodom ocjene OEBS-a da su zaključci zabrinjavajući.

On je naglasio da je na posebnoj sjednici parlamenta Srpske postignuto jedinstvo dominantne skupštinske većine, te da je razumljivo zašto su stranci "skočili na ovu priču" i poručio je Srbi u BiH neće odustati od Srpske.

"Oni su degradirali vrijednosti Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovim pogrešnim tumačenjem mnoge doveli u zabludu. Nismo mi 1992. priznali BiH, već oni. A da BiH nije održiva pokazalo je vrijeme poslije toga, pa su korigovali stavove u smislu da moraju da prihvate realnu BiH sa Srpskom i koja je organizovana u skladu sa Dejtonom. Namjera je da degradiraju Srpsku i njene institucionalne mogućnosti, da nas dovedu u poziciju da odustanemo od ideje Srpske. Nećemo odustati!", poručuje Dodik.

On je istakao da su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske poruka generacijama koje dolaze, te naveo da Savjet za sprovođenje mira u BiH /PIK/, koji je, takođe, negativno ocijenio ove zaključke, predstavlja "nešto sklepano i podvalu Srpskoj".

"Niti čitam njihove kominikee, niti me zanimaju njihovi stavovi. Ako imaju šta reći Srpskoj, neka dođu ovdje i kažu. Ako to hoće i mi hoćemo da pričamo. Mi znamo da čitamo Dejtonski mirovni sporazum i Ustav. Zaključcima smo se savršeno dobro kretali kroz Ustav i Dejtonski sporazum i zašto bilo ko, pa i OEBS sada brani kriminalnu zaostavštinu visokih predstavnika?", pita Dodik.

On je rekao da su zaključci pravo Srpske, te da su ocjene i stavovi PIK-a i OEBS-a njihova stvar.

"Nastavićemo da radimo ono što je u interesu ovog naroda", poručio je Dodik.

Dodik: Aktuelna vlast želi da očuva Srpsku, dok SDS i PDP promovišu BiH

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da aktuelna vlast u Republici Srpskoj, koja je izborni pobjednik, želi da trajno očuva temelje Srpske, dok druga strana, poput SDS-a i PDP-a, nastoji da promoviše više BiH u Srpskoj.

Dodik je rekao novinarima u Banjaluci da su SDS i PDP i njihovi lideri Mirko Šarović i Branislav Borenović na to spremni zbog nekih svojih razloga, odnosno tapšanja stranaca po njihovim ramenima.

"Tako su spremni da uđu u bazična pitanja kao što su izmjene Poslovnika Predstavničkog doma parlamenta BiH", rekao je Dodik povodom Prijedloga izmjene ovog poslovnika kojim SDS i PDP navodno žele deblokirati rad ove institucije u interesu građana.

On je podsjetio da je Srpska uspješno reagovala 2007. godine kada je spriječila tadašnjeg visokog predstavnika da uđe u ovu problematiku.

"Mnogi, koji su tada bili u OHR-u, napisali su da je to bila pobjeda Srpske od koje se ista organizacija nikada nije oporavila. Poručio bih da Srpska više nikakve odluke visokog predstavnika neće prihvatiti i da on to ne treba ni da pokušava. Ako hoće da vide kako to izgleda, neka probaju", istakao je Dodik.