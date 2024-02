Dodik: Zakon o sukobu interesa može samo za nivo BiH

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a nakon sjednice Predsjedništva ove stranke rekao je da zakon o sukobu interesa može da se donese samo za institucije BiH te da je Republika Srpska spremna da na taj način učestvuje u tome.

"Ovdje se hoće nasilno da širi nadležnost Tužilaštva i Suda BiH. To je njihov glavni cilj i time jačaju neustavnu poziciju Suda i Tužilaštva BiH. To nisu nikakve priče o vladavini prava. To je poznati manir kolonijalista da svakoga onoga ko je izabran na izborima da se minimizira ako ne poštuje tu kolonijalnu vlast", rekao je Dodik govoreći o zakonu o sukobu interesa ističući da se neće dozvoliti da Republika Srpska izgubi nadležnost u tom slučaju.

On je rekao da su predstavnici trojke poslije dogovora iz Laktaša otišli u Sarajevo i dva tri dana bili euforični, a onda se nisu složili sa onim što su oni potpisali, a sve je kako je rekao posljedica Majkla Marfija, ambasadora SAD u BiH.

Govoreći o litijumu i potencijalnom rudniku u Republici Srpskoj, rekao je da to neće biti dato pod koncesiju već da u tome mora učestvovati i Republika Srpska ali da će se o tome razgovarati sa lokalnim zajednicama i da još uvijek nikakva odluka nije donesena.

Rekao je i da je pronađeno je 94 milona tona ruda magnezijuma, što je zanimljivije nego 1,5 milion tona litijuma koliko se procjenjuje da ima, a što je na granici isplativosti, ističući da će se razgovarati o tome da se pravi fabrika magnezijuma pod svim ekološkim standardima na način da strani partner dobije 51 posto, a Republika Srpska 49 posto iz prostog razloga da se brže donose odluke.

Dodik je rekao da je na sjednici Predsjedništva SNSD-a bilo govora i o institucionalnoj stabilnosti Republike Srpske.

"Ocjenjujemo da nema vidljivih procesa koji bi mogli ugroziti institucionalnu i političku stabilnost", rekao je Dodik.

On je rekao i da neće biti zastoja u isplati obaveza iz budžeta Republike Srpske te da je prošle godine isplaćena jedan rata kredita od 380 miliona KM koja je bila najveća i izazvala je određene poteškoće.

"To je daleko od priča o bankrotu", rekao je Dodik dodajući da je dug smanjen za 400 miliona KM te da je Republika Srpska najmanje zadužena zemlja u regionu.

Govoreći o nivou BiH, Dodik je rekao da ukoliko ne bude datuma za pregovore da se radi o igri Evrope te da se trenutno vrše pritisci iz 14 prioriteta i da se pokušava doći do nekih rješenja.

Ponovio je i da odobravanje pregovora bez datuma ne znače ništa i da se onda moraju čekati opet odluke o samom datumu.

"Dali smo ranije našu saglasnost na Zakon o sprečavanju pranja novca. Nismo htjeli da rizikujemo sivu listu bez obzira što partneri u vlasti na nivou BiH nisu ispoštovali dogvoor", rekao je Dodik.

Govoreći o SNSD-u, Dodik je rekao da će se pregledati stanje u opštinskim odborima te da je cilj da se na svakom biračkom mjestu osnuju mjesne organizacije SNSD-a te da vjeruje da će se organizacija povećati.

"Imamo preko 202 hiljade članova u našim evidencijama. Uvijek postoji hiljada dvije tamo ovamo. Zadovoljan sam sa radom naše sjednice Predsjedništva stranke. Do kraja dana ćemo završiti sa usvjanjem finansijskog plana za prošlu godinu. SNSD je poslovao sa dobitkom i pripremamo finansijski plan za 2024. godinu", rekao je Dodik.

