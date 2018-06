Dodik: Zamoliću Putina da dođe na osveštanje srpsko-ruskog centra

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da bi svojim najvećim uspjehom smatrao to da pobijedi kao član Predsjedništva BiH, te da bi u prvih osam mjeseci svog predsjedavanja zamolio ruskog predsjednika Vladimira Putina da posjeti Banjaluku.

"Gradimo sada srpsko-ruski centar. Na polaganje kamena temeljca doći će neko iz vrha ruske politike, a naša ambicija je kada to završimo za godinu-dvije, da na osveštenju bude i sam ruski predsjednik. Mislim da je to dovoljan razlog koji on ne bi mogao zaobići. A da dolazi u BiH, za to nisam baš zainteresovan", rekao je Dodik za "Euroblic".

On je dodao da je podrška Rusije i ruskog predsjednika Republici Srpskoj impozantna i da Vladimir Putin ima senzibilitet da u globalnim problemima, koji ga pritiskaju svaki dan, dva puta godišnje primi predsjednika Srpske.

"Volio bih da i poslije mene to tako bude. Nijednom nije nešto traženo ili nametano. Bilo je samo pitanje kako pomoći u smislu posla, ekonomije, kulture, zdravstva", rekao je Dodik.

Dodik smatra da bi problem Kosova i Republike Srpske trebalo staviti u isti paket.

"Znam da je za rukovodstvo Srbije ovo veoma izazovno vrijeme u političkom smislu. Podržavam njihov pristup i mislim da je /predsjednik Srbije Aleksandar/Vučić napravio ozbiljnu stvar kada je uspio da vrati pitanje Kosova na dnevni red razgovora u okviru briselskih pregovora. Da li je to sve što mi hoćemo? Naravno da nije. Ne može se promovisati na regionalnoj političkoj sceni pristup po kome zapadnjaci kažu: `Kosovo je presedan`. Vidite da nije", naglasio je Dodik.

On je naveo da Srpska ima isto istorijsko, formalno i svako drugo pravo da zatraži sve ono što traže Katalonci.

"Ako niste tražili svoju samostalnost i povezanost sa Srbijom, niko neće ovdje doći i nama to dati. Zato naš cilj mora biti proklamovan upravo u tom pravcu. Živjećemo mi u BiH, nećemo ratovati, ali budite sigurni da svaki dan radimo na tome da jednog dana budemo zajednička država. Savez Srpske i Srbije jedino je što ovdje nije iluzija", poručio je Dodik.

Dodik je istakao da je logično da se nakon stradanja i lutanja srpskog naroda u 20. vijeku, ovaj vijek proglasi vijekom srpske nacionalne i narodne rehabilitacije, što je veoma izazovan nacionalni i državni cilj.

"Hoću da se zna i volio bih da to bude vlasništvo svih Srba, upravo ideja da kažemo - da, naravno mi smo svjesni da nema ovdje nasilja i ratova, ali imamo naš kapacitet koji govori da je državno jedinstvo Srpske i Srbije ostvarivo u narednim decenijama i da to treba da bude stvar političkih procesa, bez ijedne ljudske žrtve. Vjerujem da će politički procesi koji traju upravo dovesti do toga", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da se srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić u vezi sa održavanjem vojne vježbe na Manjači kod Banjaluke, u kojoj će se navodno koristiti avioni koji upotrebljavaju municiju sa osiromašenim uranijumom, konstatno pravi neupućen i naivan, dok njegovi ljudi drže sastanke na kojima se priprema ta vježba.

"Prije dva dana sam dobio dokument da se vode razgovori o tome. Ukoliko to slučajno prođe, kao član Predsjedništva - ukinuću to. Ako to ne bude poštovano, onda ću pozvati 50.000 ljudi na aerodrom i nećemo dati avionima da polete sa piste", najavio je Dodik.