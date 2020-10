Dodik: Zaposlenje za policijske kadete odmah nakon školovanja

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da policijski kadeti u Republici Srpskoj nakon uspješnog školovanja danas odmah dobijaju zaposlenje u policijskim stanicama širom Srpske, što u ranijem periodu nije bio slučaj.

Dodik je naglasio da je to jedna od važnih stvari koje su postignute posljednjih godina, te da je važno da se policija obnavlja novim kadrom.

"Veliko je zadovoljstvo i čast da smo promovisali 21. klasu kadeta policajaca koji već danas odlaze u policijske stanice širom Republike Srpske. Mnogo mladih smo primili posljednjih mjeseci i godina u policiju i primaćemo ih još", rekao je Dodik novinarima na svečanosti promocije 325 kadeta u Centru za obuku u Zalužanima.

On je napomenuo da institucije Srpske ulažu u opremanje kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/, što potvrđuje namjeru da policija bude osposobljena na najbolji mogući način.

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da se opredjeljenost institucija Srpske u jačanje bezbjednosnih kapaciteta Republike ogleda kroz konstantno primanje novog kadra u MUP-u, opremanje policije, renoviranje policijskih stanica, otvaranje Centra za obuku i slično.

Ona je dodala da će to sve doprinijeti da Republika bude jača i stabilnija, da bezbjednost bude na višem nivou, a u okviru toga i zaštiti imovine i građana i ustavnog poretka Republike.

"Činjenica da ovi ljudi nose uniformu sa oznakama Republike Srpske čine i njima i nama posebnu čast i na taj način razvijaju i dalje taj odnos koji postoji od postanka Republike Srpske, od vremena kada je stvarana, odbrane tokom rata, razvoja nakon rata do današnjeg dana, a to je da definitivno postoji jedinstvo između naroda i policije, zato to i jeste narodna policija", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je čestitala kadetima i poručila da su ponos svojih roditelja, ali i institucija Republike Srpske, jer svaki građanin Srpske računa na podršku pripadnika MUP-a.