Dodik: Zastava RS će biti gdje god ja sjedim

ISTOČNO SARAJEVO – Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, kazao je danas u Istočnom Sarajevu da će tražiti da Predsjedništvo djeluje po Ustavu, te da će to biti suština njegovog političkog rada.

“Član tri Ustava kaže da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri naroda. Mi iz RS nikad nismo pristali da visoki predstavnik mijenja taj član. Moja politika će biti politika čistog računa. Mi smatramo i tumačimo da je RS dala teritoriju i određene nadležnosti BiH”, rekao je Dodik.

Kazao je da su visoki predstavnici uporno kršili sporazum i vršili političko nasilje nad Srbima.

“Želim da naglasim da je visoki predstavnik uveden aneksom 10. Sve što su visoki predstavnici uradili je to što su kršili sporazum i nametali ustavna rješenja. RS je izdržala nalet međunarodnog faktora. Oni su uvijek radili u korist Bošnjaka”, istakao je.

Ponovio je da je on za potpuni suverenetit BiH.

“BiH je zbog takvih stvari napravila patuljastu privredu koja ne može da se razvija. Tražiću da se zaštiti privredni ambijent u BiH, kao i u drugim zemljama. Predhodne elite nisu bile spremne da štite privredu BiH. Hrvatska stimuliše poljoprivredu pet puta više nego BiH svoju privredu i zato je roba iz Njemačke konkurentna. Ovo što do sada činimo je monopol koji su stranci uspostavili ovdje”, rekao je Dodik.

Rekao je da BiH u EU izvozi u skladu sa onim što je odlučila EU a oni uvoze koliko žele.

“Odluka Bošnjaka da od Savjeta ministara naprave Vladu dijelom je prošla. Ali moraju shvatiti da je Savjet ministara samo pomoćni organ. Nemaju moju podršku, ni podršku RS. Kao član Predsjedništva nemam namjeru da pređem preko toga da su slali lažne informacije o paravojnim formacijama u RS”, nagalsio je Dodik.

Dodik je kazao da, u ovom trenutku, misli da i njega kao srpskog člana Predsjedništva promatraju kao problem.

“Na nivou BiH ima više od 23.000 zaposlenih službenika. To je ogroman balans, i Srba i Bošnjaka i Hrvata u oba entiteta. To se mora veoma brzo pokušati dovesti u okvir reformske agende. Namjeravam da od ponedjeljka obavim konsultacije sa druga dva člana Predsjedništva, kako bismo utvrdili dnevni red prve sjednice Predsjedništva”, rekao je on.

Kazao je da će zastava RS morati biti postavljena gdje god on sjedi.

“Zastavu BiH nametnuo je visoki predstavnik i ona nije prihvaćena od strane RS. Ispada da srpski član Predsjedništva radi pod zastavom BiH i FBiH. Ne sporim da se istakne zastava BiH, ali mora da bude i zastava koja predstavlja srpski narod. Neću da budem figura”, istakao je Dodik.

Govoreći o proizvodnji u BiH, Dodik je rekao da će predložiti u Predsjedništvu da nađu osnova kako bismo mogli podsticati našu proizvodnju.

“U ovom trenutku su veoma traženi proizvodi od drveta, a mi dozvoljavamo da naši privrednici nemaju sirovinu. Mi smo dozvolili izvoz ozbiljne količine trupaca u svoju i druge zemlje. Tražiću da se odmah donese odluka o obustavi izvoza trupaca”, rekao je Dodik.

Dodik je predložio da se utvrdi čitav niz monetarnih mjera kako bi se poboljšao ekonomski rast.

"Čitao sam da su sredstva Centralne banke preko šest milijardi maraka deponovanih u Dojče bank. A mi moramo da jurimo po Evropi i nikad nismo mogli dobiti ni kamatu od četiri odsto. Ne trebamo razvijati Njemačku. Mislim da je sigurno da Centralna banka investira novac u obnovu entiteta a ne da jača privredu Njemačke. Spreman sam da okupim stručnjake oba entiteta da vidimo kakvo ćemo monetarnu politiku voditi".

Dodik je govorio i o pozivu da srpski kadrovi u zajedničkim institucijama podnesu ostavke.

"Svi zaposleni Srbi dobili su poslove koje obezbjeđuje RS. Ja sam dobio mandat da napravim jednu drugu reprezentaciju RS i Srpskog naroda. Dobio sam podršku da vratim dostojanstvo. Biću uporan u traženju da se predstavnici srpskog naroda koji dobiju posao budu odgovorni prema Srbima i srpskom narodu. Moraju se poštovati odluke Vlade RS i parlamenta. Nećemo ništa raditi na štetu Bošnjaka".

Dodik je rekao da smatra da bi trebalo što prije da se formira Savjet ministara "ako hoćemo da BiH krene naprijed".

"Ova BiH se pokazala neuspješnom, hajde da probamo dogovoriti nešto što funkcioniše. A toga nema bez dva entiteta i tri naroda".

On je rekao da je visoki predstavnik nametnuo 540 odluka.

"Ako je bio ispravan model koji je gurala međunarodna zajednica zašto ta BiH danas nije uspješna. Hajde da ne bude propala, vratimo je na Dejton. Kakva priča o građanima, mada ja u apstraktnom smislu poštujem građane", rekao je Dodik.

Što se tiče odluke Kosova da povećaju carine za 100 odsto na robu iz Srbije i BiH, Dodik je reako da p toj odluci nisu razgovarali.

"Mi nismo razgovarali o odluci Kosova. Isti su ušli i bili za sve, a sad sporazum krši Priština. Mogu samo reći da BiH neće priznati Kosovo. Evropa treba da izopšti Kosovo, a ovo je poruka i nama da možemo da se ponašamo kako hoćemo. Tražiću od organa BiH da mi predlože mjere koje bi mogli preduzeti. Regionalna saradnja je dobra, ali neke stvari ne mogu da prođu". rekao je on.

Zahvalio se svima koji su uputili čestitke za konstituisanje Predsjedništva, te je dodao da želi da što prije imaju kontakt sa svima, posebno sa predstavnicima EU.

Govoreći o Danu državnosti BiH, koji RS ne obilježava, Dodik je rekao da i Srpskoj osporavaju 9. januar.

“To je ZAVNOBiH, a samo nekoliko dana poslije bio je AVNOJ i mislim da nije u redu da neko osporava 29. a hoće da obilježava 25. novembar. Mi smo godinama proslavljali 9, januar i svi su dolazili. I onda je bošnjački član predsjedništva uputio apelaciju da se ukine 9. januar. Mi ćemo ga i dalje slaviti”, kategoričan je Dodik.