Dodik: Zastoj nije do nas, već do nelegalnog izbora CIK-a

FOČA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas u Foči da je ova stranka spremna za izbore i da nemaju nijedan problem za njihovo održavanje, te da je sve do nelegitimno izabrane Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

"SNSD je za izbore, naša organizacija je spremna za izbore sutra i nemamo nijedan problem za njihovo održavanje. Zastoji nisu do SNSD-a nego do nelegalnog, nelegitimnog izbora Centralne izborne komisije i ukoliko ta komisija ostane, onda to pretenduje da izbori budu nelegalni", naglasio je Dodik.

On je izjavio novinarima da je danas u Foči održan sastanak Izvršnog komiteta SNSD-a sa rukovodstvima opštinskih i gradskih odbora SNSD-a, načelnicima i gradonačelnicima iz ove stranke sa područja Istočne i Stare Hercegovine, odnosno Izborne jedinice devet.

Nakon sastanka, lider SNSD-a je rekao da je analizirano stanje u opštinama i u samoj stranci, razmatrane mogućnosti podrške investicijama lokalnim zajednicama, te da je razgovarano o predstojećim lokalnim izborima.

On je naveo da će SNSD podržati sve aktivnosti u Savjetu ministara za odobravanje sredstava da se lokalni izbori održe.

"Čim ta odluka dođe od ovlaštenih predlagača, naši članovi Savjeta ministara će tu odluku podržati, ali je očigledno da nema saglasnosti, kao što nema saglasnosti ni oko ove famozne priče u vezi sa raspodjelom sredstava MMF-a, koja već pravi značajne probleme. Želim da obavijestim javnost da je Republici Srpskoj već stigla na naplatu prva rata kamata na osnovu odobrenog kredita, a ta sredstva još nismo dobili. Zato će Vlada već sutra donijeti odluku da tuži guvernera Centralne banke koji osporava realizaciju", naglasio je Dodik.

On je naveo da guverner Centralne banke ima sve neophodne papire, koje je imao inače u sličnim okolnostima kada su se povlačila sredstva MMF-a.

"Međutim, to je sada neka politička igra u Federaciji BiH i oni žele da nametnu da traže daleko više nego što se ne može ispuniti", istakao je Dodik.

Predsjednik SNSD-a je rekao da u ovoj stranci prave inventuru šta je sve urađeno u opštinama u mandatima njihovih načelnika.

"To je jedna impozantna lista ukupnih projekata od opštine do opštine. Danas smo im rekli da 100 miliona maraka u Srpskoj ide na sanaciju i rekonstrukciju magistralnih puteva. Ovdje smo u Foči obavijestili naše aktiviste i načelnika opštine da je Vlada Srbije prije desetak dana prihvatila zajedničko učešće u realizaciji programa Hidroelektrana 'Buk Bijela' i da očekujemo da će operacionalizacija tog programa biti veoma brzo, kao i da su Radovan Višković i Luka Petrović završili, kapacitirali i odredili modalitete tog projekta", pojasnio je Dodik.

On je dodao da pandemija virusa korona nije opravdanje, ali da iz poznatih razloga nisu mogli da imaju kineske partnere u realizaciji "Buk Bijele", koja se, kako je istakao, čeka više od 40 godina.

"Pokušavalo se u raznim varijantama i modalitetima kako izgraditi tu hidroelektranu i evo došao je kraj. Odabrano je da se radi u partnerstvu sa Vladom Srbije i mi ćemo taj projekat završiti", zaključio je Dodik.