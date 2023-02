Dodik: Zatvoriti OHR i vratiti se na poštovanje Ustava BiH

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da je krajnje vrijeme da OHR bude zatvoren i da treba odbaciti sve što je visoki predstavnik ikada uradio i vratiti se na vladavinu prava i poštovanje Ustava BiH.

Dodik je istakao da u BiH nema visokog predstavnika, da je to još jedna od izvrnutih stvari u zemlji koja ne može da nađe svoj način postojanja ni više decenija od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

On je dodao da najveći nered ipak unosi onaj koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik, koga nije imenovao Savjet bezbjednosti UN, niti potpisnice Aneksa 10.

"Sva priča Zapada o tome kako se radi o vladavini prava pada u vodu na ovom primjeru koji je `bespravno nasilje` koje čini Zapad uvjeren da samo mjera najgoreg za nas ovdje postoji kao optimalno stanje stvari", dodao je Dodik.

Dodik je naveo da je stanje sa aktuelnim koji sebe naziva visokim predstavnikom opisano u tekstu "Frankfurter algemajne cajtunga", koji potvrđuje sve ono što u Srpskoj godinama ponavljaju, a to je da se radi o kolonijalnoj upravi, da je to kolonizator koji ima ovlaštenja koja nigdje nisu propisana.

"Da stvar bude još gora, u tom članku se ne pominje Evropa koja sebe vidi kao pravnu tekovinu tradicije i iskustva, daje BiH status kandidata sa visokim predstavnikom. Gotovo apsurd do apsurda", dodao je on.

Dodik je napomenuo da na kraju teksta "Frankfurter algemajne cajtunga" novinar veoma jasno govori o tome da je funkcija visokog predstavnika veoma dobro plaćena.

"Koliko ja znam, 24.000 evra mjesečno, bez poreza ni ovdje, ni tamo odakle dolazi, sa dodatnim putnim troškovima, dodatnim osiguranjem za nesiguran život na nesigurnoj teritoriji. Kad skupite sve i pravo da mu je plaćeno da odlazi u svoje mjesto stanovanja, to je oko 40.000 evra mjesečno i što je najgore sve su to prepisuje kao pomoć nama u BiH", dodao je Dodik.

Dodik je rekao da je to jedno političko praznovjerje, ljudsko ludilo, te da je gotovo nemoguće razumjeti šta je cilj svega toga i zašto od BiH prave takvu vrstu priče.

"S druge strane, mislim da je krajnje vrijeme da se OHR zatvori. Ne postoji OHR, postoji osoblje visokog predstavnika koje je on pretvorio u snažnu kancelariju još za vrijeme Pedija Ešdauna koja je imala tada 750 ljudi koji su nametali rješenja i nametnuli više od 280 zakona u BiH, tvrdeći da je to demokratski potrebno i da je to demokratski model ponašanja", naveo je Dodik.

On je naglasio da je u svemu tome apsolutno jasno da visoki predstavnik nije imao nikakva prava da nametne zakone.

Dodik je rekao da takozvani Savjet za sprovođenje mira /PIK/ ne postoji u Dejtonskom sporazumu i da nije tijelo koje može da propisuje bilo šta, pa ni da širi ovlaštenja visoki predstavnika.

"Visoki predstavnik je strana potpisnica Aneksa 10. On se lažno predstavlja kao predstavnik međunarodne zajednice, on to nije. On nije uveden odlukama međunarodne zajednice, nego Aneksom 10. I sve su to apsurd do apsurda koji ovdje nekako preživljavaju u lažnoj namjeri da opet taj koji je lažan nametne lažne zakone", rekao je Dodik i dodao da je to neodrživo.

On je naveo da PIK nije ovlašten da visokom predstavniku daje ovlaštenja i da je to "blef koji živi protivustavno već 24-25 godina".

"I mi sada ovde treba da aplaudiramo tim njihovim blefovima. Ako se tome suprotstavite, onda prolazite veoma loše, onda vas kažnjavaju i uvode sankcije i mnogo čega drugog", naveo je Dodik.

On kaže da je dosljednost pravu naroda u Republici Srpskoj na status koji ima Dejtonskim sporazumom stvar odnosa ne samo prema Srpskoj i srpskom narodu, nego i odnosa prema budućnosti i odnosa koji treba da izgradi njen pravi status.

"Mi treba da odbacimo sve što je visoki predstavnik ikada uradio i da se vratimo na vladavinu prava, na poštovanje Ustava BiH. Treba da odbacimo sve ono što su ikada uzeli Republici Srpskoj na ovaj ili onaj način, a u suštini nasiljem, ovakvim ili onakvim, i političkom nesaglašnošću i mehanizmima koji su predviđeni da se mijenjaju ustavne pozicije koje nisu poštovane, nego su nametane", rekao je Dodik.

On je ukazao da je visoki predstavnik u BiH nametao zakone, a onda je tražio da se to usvoji, a sada kada više ne može da prođe taj blef onda korisite Ustavni sud.

"Dovode nam opet Nijemce da oni nama govore kako treba i šta treba da se uređuje", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, kada izvršite uvid u Ustav, onda vidite da je to sve antiustavno, da nema nikakvo uporišta u Ustavu, ali oni to guraju do kraja očigledno u želji da naprave unitarnu BiH.

"Ovo je najbolji put da BiH jednog dana i ne bude, bez obzira šta oni od toga i tako smatrali. Nemoguće je pristati da se Ustavni sud ponaša inkvizicijski, kriminalno, protivustavno, tamo nekoliko ljudi sjedi da bi oni navodno kreirali svoj liberalni pristup u svijetu", istakao je Dodik.

On je naveo da je njihova uloga isključivo da se upute u tekst Ustava, da vide da li ima jasna rečenica koja ukazuje na to da je nešto u redu ili nešto nije u redu.

"Međutim, oni kreiraju, pišu Ustav i nastavljaju tu sramotnu praksu visokog predstavnika. A ambasadori iz SAD, Evrope, Britanije dure se i dižu noseve kad im nešto prigovoriš na tu temu. Živimo gotovo isti život već 20 godina", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, oni očigledno računaju da njihovo istrajavanje u gluposti može da riješi pitanje BiH koje je nametnuto.

"Ova BiH je nametnuta, ova BiH ne pripada nama, ova BiH ne pripada Dejtonu. Nama pripada dejtonska BiH, a ne američka ili britanska ili evropska volja njihovih ambasadora, a pogotovo njihovih visokih predstavnika i njihovih sudija u Ustavnom sudu", istakao je Dodik.