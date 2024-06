Dodik: Završen dokument o mirnom razdruživanju

BANJAUKA - Predsjdnik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je dokument o mirnom razdruživanju završen i da će u narednim sedmicama biti ponuđen Federaciji BiH.

Dodik je istakao da je "dokument donesen imajući u vidu nemogućnost da BiH normalno funkcioniše, čak ni u okvirima Dejtonskog sporazuma" koji je, kako kaže, "razvaljen intervencijama najviše stranaca, uz asistenciju Bošnjaka".

Predsjednik Srpske je naveo da ovaj dokument predviđa da se formiraju dvije nezavisne političke i teritorijalne cjeline koje će živjeti i funkcionisati u skladu sa sporazumom nastalim na bazi toga.

"Određene stvari koje sada postoje, granica i neke druge, trebalo bi da funkcionišu tri do pet godina, a u međuvremenu da se urede odnosi kako bi to najbolje funkcionisalo u korist i ljudi i roba, tako da ne bude nekih posebnih zastoja te vrste", pojasnio je Dodik za "Sputnjik", prenosi Srna.

On je naveo da je dokument veoma studiozno urađen i da će iza njega stati Vlada i Narodna skupština Republike Srpske.

"To je na bazi Dejtonskog sporazuma, jer on predviđa da je Republika Srpska strana, kao što je to i Federacija. Neće se uključivati zajednički nivo jer on nema ništa s tim – on je izveden iz dva entiteta", rekao je Dodik.

On je istakao da je "strani faktor htio da u hijerarhijskom i svakom drugom smislu da primat zajedničkom nivou, što je potpuno obrnuta suština Dejtonskog sporazuma".

"Usput oni uporno govore kako oni brane Dejtonski sporazum, a mislim da su ga oni srušili do mjere da se on više ne može vratiti na svoje izvorne temelje", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je istakao da je zato važno da "Republika Srpska odbrani svoje interese na politički miran način kroz predlaganje rješenja koja će u narednim sedmicama biti ponuđena Federaciji".

"Već čujemo da postoji nespremnost da se bilo šta raspravlja o tome, ali mi smo i razumjeli da je ovo tek početak kojim bi trebalo da animiramo javnost ne samo domaću, nego i onu u FBiH, a i međunarodnu da shvati da je BiH promašen projekat i da od njega ne može da se napravi ništa što bi bilo samoodrživo", rekao je Dodik.

On je naveo da BiH može da bude protektorat, što se i pokazalo, ali ne može da bude samoodrživa.

Dodik je istakao da je dokument o mirnom razdruživanju početak i prijedlog Srpske, koja će ga uporno vraćati na javnu scenu, javne dogovore i rasprave.

"Insistiraćemo da se izjasne o tome, ne samo kroz odbijanje da se prihvati razgovor o tome, nego da se iznova uvijek vidi šta su to njihovi prijedlozi. Ako predlažete da nestane Republika Srpska, to nije opcija. To naprosto ne može da funkcioniše", rekao je Dodik.

"Posljedica osuđujuće presude mogla bi biti razgradnja Srpske"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da posljedica osuđujuće presude koju bi mu eventualno izrekao Sudom BiH mogla da bude razgradnja Srpske, ali da će on ponašati onako kako narod bude reagovao.

"Ako narod bude na to povio leđa i sageo se, onda je i moja borba besmislena, ako se narod digne i ne da se, onda ima smisla boriti se. Posljedice mogu biti razgradnja Republike Srpske", istakao je Dodik.

On je naveo da je "sva priča o tome da dođe neki stranac koji nametne odluku koja navodno ima zakonsku snagu, onda muslimani u Sarajevu to prihvate, a onda se počnu prozivati koristeći ranije nametnute instrumente kao neke iz sistema pravosuđa".

"Počnu prozivati, optužuju, dižu optužnice, sude. Oni se mijenjaju - troje sudija je promijenjeno na mom slučaju, svo troje su muslimani. Naravno da mogu da budu posljedice", rekao je Dodik za "Sputnjik".

On je ukazao da "narod u Republici Srpskoj mora da razumije da se kod Srba dešava da su im uvijek urušavali autoritete, i političke i svake druge".

"Ovdje se već godinama, decenijama pokušava urušiti svaki politički autoritet od Radovana Karadžića, Biljane Plavšić, Momčila Krajišnika, pa i svojevremeno Mirka Šarovića, Mladena Ivanića, sve do mene, Željke Cvijanović, Radovana Viškovića. Prosto je nevjerovatno da im niko ne valja", ukazao je Dodik.

On je upitao kako je moguće da baš niko ne valja, da niko nije normalan i da treba da bude kažnjen?

"Ali, to je njihov način vladanja. S druge strane, oni održavaju tu priču o nekakvoj korupciji, kriminalu, to im izgleda zgodno. Za to vrijeme sinu njihovog (američkog) predsjednika sude za kriminal. Ali, oni imaju moć, misle da su vladari svijeta. Vidjećemo dokle će trajati", rekao je Dodik.

On je naveo da cilj i ovoga, kao i izbora delegata i mnogo toga drugog jeste da bude uvedena podanička vlast koja bi pratila "njihove projekte takozvane idealne BiH koja ne može da se stvori".

"Nije stvorena 500 godina. Ne mogu da vjerujem da oni razmišljaju da to sad mogu. Ali njima je to jednostavno - dođu ovdje na dvije-tri godine i guraju stalno istu priču. Zato smo mi stalno u istom problemu", rekao je Dodik.

Govoreći o američkim sankcijama, Dodik je naveo da sva priča jeste u tome da bude srušeno povjerenje u Republiku Srpsku i u srpski narod.

"Evo sad su udarili na priču oko moje porodice. Zamislite, pominju mog sina u Kongresu. Šta je sljedeće? Nećemo ni mi ostati bez nekog odgovora. Kao što vidite, mi trajemo ovdje, radimo, borićemo se, postoje načini", poručio je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.