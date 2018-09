Dodik: Želim da pokažem da stranci nisu autoritet

Komentari: 2

mikivrb.c964

Vezano za pripremu za do sada naj... izbore, osvrćem se na jedno važno pitanje, koje se tiče direktno mogućih posledica (uz trenutno prisutne remetilačke faktore) za RS,a to je pitanje stvaranja III entiteta,a u sklopu tog pitanja i saradnja sa akademikom Čović Dr. Draganom, koji u planu III entiteta ima "ucrtane" delove RS... Zanimljiva e ta saradnja sa uslovno rečeno neprijateljem Dejtona II (akademik), kojemu je težnja preuzimanje kompletne vlasti u BiH, jer većina poluga vlasti je u njegovim rukama, te da zaključimo, kako i SZP, se JAVNO protivi III entitetu, voleli bi da i to naš Predsednik javno izjavi i potvrdi potpunu privrženost Dejtonu II, a ne da separatnim koalicijam isti ruši, jer taj stav možda može biti bitan u izbornom procesu.