Dodik: Želimo da u Gacku uradimo mnogo više nakon izborne pobjede

GACKO - Kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za srpskog člana Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je večeras u Gacku da je SNSD u ovom mjestu uvijek imao podršku i da bi vlasti Srpske voljele da u ovoj opštini urade mnogo više, ali da, nažalost, lokalna vlast to nije dozvolila.

Dodik je rekao na predizbornoj tribini u Gacku da očekuje ubjedljivu pobjedu kandidata SNSD-a u ovom mjestu, posebno kandidata za predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović.



"Večeras smo došli da zamolimo Gačane da i ovog puta budu na strani pobjednika. Gacko ima najveći budžet u odnosu na broj stanovnika, ali ono što vidim su jad, čemer i sramota", rekao je Dodik.



Kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da očekuje veliku podršku stanovnika Gacka, koja će doprinijeti velikoj pobjedi SNSD-a na svim nivoima vlasti.



Ona je istakla da joj je veoma žao zbog trenutno lošeg stanja u kome se nalazi Gacko, gdje se nalazi veoma važan resurs Republike Srpske i čiju polovinu opštinskog budžeta čini renta od Rudnika i Termoelektrane "Gacko".



"Očekujem da u narednom periodu bude dosta bolja saradnja, prvenstveno sa onima na lokalnom nivou, kako bismo od Gacka mogli da napravimo pristojno mjesto za život. Znam i vjerujem da će Gacko dati veliku podršku našoj velikoj pobjedi", poručila je Cvijanovićeva na predizbornoj tribini.



Nosilac liste SNSD-a za parlament BiH iz Izborne jedinice tri Staša Košarac poručio je da se "nikome nikada ne smije dati Republika Srpska i da oni znani i neznani, stranci i oni koji izdaju Srpsku u Sarajevu, već sada znaju da je narod prvenstveno uz Republiku Srpsku, Milorada Dodika i Željku Cvijanović".



"Za naše ljude je imperativ da je naša Republika stabilna, napredna i da niko ne smije da je napada, baš zato nam trebaju Željka Cvijanović i Milorad Dodik", rekao je Košarac.



On je naglasio da opozicija, što je najgore po njih, nema podršku srpskog naroda.



"Žalosno je što /kandidata SZP za predsjednika Srpske Vukotu/ Govedaricu podržavaju bošnjačke partije i Bakir Izetbegović, koji ga je izabrao da bude kandidat za predsjednika Republike Srpske, ali mi zato imamo našu Željku Cvijanović koju će izabrati narod Srpske", rekao je Košarac.



Nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Srpske iz Izborne jedinice devet Luka Petrović istakao je da je prepuna gatačka dvorana dokaz da je "proključala gatačka krv" i da su Gačani odlučili da pobijedi SNSD, Željka Cvijanović i Milorad Dodik.



"Pobjeda u Gacku će nam biti najslađa u Republici Srpskoj, jer ovaj tim, predvođen Željkom Cvijanović i Miloradom Dodikom, mukotrpno radi na svim projektima i ima odlične veze sa Srbijom i Rusijom, za razliku od onih drugih koji su svoju izdaju dokazali ukidanjem Vojske Republike Srpske, prebacivanjem finansija u Sarajevo i pokušajem da ukinu MUP Srpske", rekao je Petrović.



On kaže da je "cilj opozicije, koja je proizvod stranaca, da dovrše posao i da jedinu uniformisanu silu u Republici Srpkoj - policiju prebaci na nivo BiH". "To im nećemo dozvoliti i to će pokazati rezultati 7. oktobra", kaže Petrović.



Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice devet Srđan Milović istakao je da su Gačani uvijek cijenili politiku očuvanja Srpske i da ni ovoga puta neće nasjesti na "serviranu prevaru međunarodne zajednice i njenih pomagača koji sebe nazivaju Savez za pobjedu".