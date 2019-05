Dodik: Želimo put ka EU, ali imamo zastoj u izvršavanju ustavnih obaveza

Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, rekao je da BiH želi put ka EU i status kandidata, a li da je očigledan zastoj u izvršavanju ustavnih obaveza doveo i do potpunog zastoja odlučivanja na zakonodavnom i izvršnom nivou

Podsjećajući da će danas u EU biti predstavljen Paket proširenja Evropske komisije za ovu godinu, Dodik je zahvalio Evropskoj komisiji na predanom radu što se tiče puta BiH ka EU, ali da su šanse u BiH propuštene zbog, kako je naglasio, političkih nadmetanja.

"Stav Evropske Komisije od početka bio je veoma jasan od početka a to je da se riješi pitanje formiranja vlasti. Od svega toga ništa se nije desilo", rekao je Dodik.

"Ovo je nepotreban zastoj, pa i pitanje koje je važno, a to je put ka EU, nije uspjelo to da otkloni", naglasio je Dodik.

Dodik je dodao da su izbori pokazali koga narod želi na vlasti.

"Što se tiče moje pozicije kao predsjedavajućeg Predsjedništva i predsjednika najjače stranke u Republici Srpskoj, želim da kažem da su izbori, koji su se desili u oktobru prošle godine, jedan od nesumljivo najvažnijih događaja. Narod je izabrao i dao podršku vladajućoj koaliciji. To je dovelo do toga da da danas RS ima svoju ekonomsku politiku, budžet, što se ne može reći za organe na nivou BiH", rekao je Dodik.

"Jedna apatična situacija proizvedena je jer bošnjačka politička elita želi da spriječi Srbe da budu zastupljeni u organima BiH", rekao je Dodik.

Istakao da je Savjet ministara pomoćno tijelo Predsjedništva BiH i da mu treba vratiti tu funkciju.

"Umjesto da članove Savjeta ministara izaberu oni koji imaju za to ustavno pravo, neko je smislio da se mora provesti neka procedura. Sada smo dobili još jedan nivo koji komplikuje proceduru koja je ionako komplikovana. Oni koji su dobili većinsku podršku na izborima, predstavnici hrvatskog, srpskog i bošnjačkog naroda, trebalo je da izaberu svoje predstavnike. To srpskom narodu nije dozvoljeno", rekao je on.

Predsjedavajući Predsjedništva je rekao da je Bosna i Hercegovina u jednoj od najvećih kriza do sada.

Dodik naglašava da neće promijeniti svoj stav, te pozvao da se formira Savjet ministara.

"Nema formiranja Parlamenta BiH dok ne dođemo u poziciju da se formiraju izvršni organi Bosne i Hercegovine. BiH ne pripada političkom Sarajevu, Sarajevo pripada BiH", rekao je Dodik.