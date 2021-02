Dodik: Znatan broj zemalja Evrope ne gleda blagonaklono na dolazak Šmita

BEOGRAD - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da je u poziciji da potvrdi da znatan broj evropskih zemalja ne gleda blagonaklono na mogućnost da Nijemac Kristijan Šmit naslijedi Valentina Incka na mjestu visokog predst avnika u BiH.

"Priča o novom visokom predstavniku je počela sa spekulacijama da su se Rusija i Njemačka dogovorile o tome, što se sad vidi da je podvala. Ova igra sa visokim predstavnikom je još jedan međunarodni blef koji će naravno imati ogromnu silu, ali isto tako mi moramo da razumemo da ta blefiranja moraju da prestanu", rekao je Dodik.

On je dodao da je saglasan sa stavom Moskve o tome da kancelarija visokog predstavnika mora da bude ukinuta i da se stvari vrate na ustavno stanje, a da se unutar BiH pravi dogovor na koji način ići dalje.

Komentarišući činjenicu da je u toku novi krug zaoštravanja odnosa između Istoka i Zapada i da li očekuje da će BiH u ovom slučaju izbjeći tu oluju, Dodik je ocijenio daje BiH već u oluji.

"Sama činjenica da su od nas tražili da se odredimo prema, recimo 5G mreži u smislu da to ne dođe sa istoka, a pod plaštom neke priče o bezbjednosti, govori o tome da je situacija sada komlikovanija nego ranije. Negdje ste mogli i da ostanete neutralni ali danas se traži da budete svrstani. Mi moramo ovdje da ostanemo otvoreni prema i Americi, Kini i Rusiji i takvu politiku ćemo nastaviti da vodimo bez obzira koliko to nekoga ljutilo“, naveo je on.

Dodik je rekao za "Sputnjik" da što se tiče političke podrške, ne može da se očekuje ništa dobro sa Zapada i da će oni i dalje nastojati da se nastavi njihova politika kažnjavanja prema Srbima, ne samo ovde nego i u Srbiji.

"S druge strane, imamo racionalnu priču, koju su odmah preveli da Rusi imaju neki maligni uticaj. A nema sfere života gdje nema EU i Amerike u BiH, a Ruse ne možete nigdje da nađete", dodao je Dodik.