Dodik: Zvizdić brani uvođenje unitarizma

DERVENTA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je predsjedavajućem Savjeta ministara Denisu Zvizdiću, koji, kako je rekao, brani uvođenje unitarizma u BiH, da nauči jednostavnu definiciju da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

Na pitanje novinara u Derventi da prokomentariše izjavu Zvizdića da je spoljna politika u BiH u nadležnosti nivoa BiH i da se neće konsultovati sa nižim nivoima vlasti, Dodik je istakao da je to sva greška u BiH.

"BiH je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, a to što je on sebi umislio, zato su i propale četiri godine ovako, jer su oni umislili da su neki đavo izvan, da su neko izolovano ostrvo", rekao je Dodik.

Dodik ja napomenuo da i u zemljama koje nisu složene kao BiH, neki malo veći grad, koji nije glavni grad, utiče na spoljnu politiku te zemlje.

On je naglasio da Zvizdić ništa nije uradio od onoga što je naveo u svom ekspozeu i da su sa njim u BiH izgubljene četiri godine.

Predsjednik Srpske poručio je Zvizdiću da nauči jednostavnu definiciju da je BiH, prema Ustavu, sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Iz toga se sve izvlači, nema autonomne priče. Onda u redu ako je to tako, neka nama vrate sve naše nadležnosti - vojsku, finansije...sve to piše u Ustavu da je naša nadležnost, ako je to takva priča kao što on priča", dodao je predsjednik Srpske.

Dodik je poručio da u tom slučaju Srpskoj treba vratiti vojsku, jer joj ona po Ustavu pripada, zatim fiskalni sistem, jer on po Ustavu pripada entitetima, a ne zajedničkom nivou, ukinuti Sud i Tužilaštvo, jer oni ne postoje po Ustavu BiH, kao ni Agencija za istrage i zaštitu /Sipa/.

Dodik je naglasio da u jednoj rečenici sporazuma /Savjeta ministara i USAID-a u vezi sa navodnom borbom protiv kriminala i korupcije, za koji je ranije rekao da ima skrivene i koruptivne namjere/, piše da se na prostoru cijele BiH programi implementiraju bez ikakve saglasnosti sa entitetima.

"To je centralistička, unitaristička mjera, uvođenje unitarizma u BiH, to brani Zvizdić, a ovi naši koji sjede tamo kao vreće, ništa ne razumiju i to je taj problem. U tome je ova Amerikanka /američki ambasador u BiH Morin Kormak/ poštena, oni stalno žele da razgrade i unište Republiku Srpsku i da naprave centralnu i unitarnu BiH, ja to razumijem šta oni hoće, ali je problem to što naši ljudi to tamo ništa ne razumiju", istakao je Dodik.

Dodik je podsjetio i na izjavu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića koji je rekao da je granična politika u nadležnosti BiH i da niko u to ne treba da se miješa, a da bi kada su prošli migranti rekao da je to problem entiteta.

"I šta oni hoće, da nama kažu da je BiH iznad?! Ja sanjam dan kad BiH neće ni u kom smislu biti iznad Republike Srpske upravo zbog takvih kao što su Zvizdić, američki ambasador...", rekao je Dodik.