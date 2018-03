Dodik čestitao Međunarodni dan žena

Komentari: 1

DraganRankitic

Takozvani "Međunarodni dan žena" je bio komunistički praznik koji je lažno predstavljao komuniste kao nekakve borce za prava žena. Imao sam na tu temu jednog starog školskog druga, kome je otac bio general JNA i visoki komunistički funkcioner. Taj je svaki dan tukao svoju ženu, odnosno majku ovog mog druga, a bogami i taj moj drug je često bio u modricama. I tako jednog dana nama pričaju o nekom "marksizmu" i "komunizmu" na času filozofije, i o nekakvoj ravnopravnosti sa nekakvim "drugaricama" a ovaj nije mogao da se uzdrži pa vikne: koga vi lažete, svi vi komunisti bijete žene kao i moj otac? Dobio je odmah keca iz vladanja i zvali su mu tatu i mamu da ih opomenu da im je sin skrenuo sa pravog puta. Ali kako mu je tata bio uticajan to se sve zaboravilo a tata ga je opet prebio, a prebio je i majku što se navodno jadala kod sina, kao da on to nije sam mogao da vidi. Jadne su bile i ostale žene u komunizmu. Bile su samo ravnopravne kada ih je trebalo opljačkati, pobiti, proizvoljno zatvarati, izlagati torturi i slati u kojekakve gulage. Ovom svetu jeste potreban "dan žena", ali pravi a ne ovaj lažni komunjarski.