Dodik čestitao Trampu: Najvažnija pobjeda u istoriji SAD ali i svijeta

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, čestitao je Donaldu Trampu na pobjedi na američkim izborima.

“Jedna od najvažnijih izbornih pobjeda u novijoj istoriji SAD ali i svijeta!”, naveo je Dodik na Iksu.

U obraćanju nakon predsjedničkih izbora, Donald Tramp je naglasio da će se boriti za svakog građanina, za njihove porodice, za njihovu budućnost i zahvalio narodu što su ga izabrali za 47. predsjednika.

One of most important electoral wins in recent history of the USA but the World as well! Congratulation, @realDonaldTrump , 47th President of the United States of America!