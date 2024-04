Dodik daje još jednu šansu partnerima na nivou BiH

ISTOČNO SARAJEVO – U Istočnom Sarajevu će danas biti održan sastanak vladajuće koalicije na nivou BiH, odnosno SNSD-a, HDZ BiH i stranaka koje čine "trojku", najavio je Milorad Dodik, predsjednik SNSD.

"Danas ćemo, u još jednom pokušaju da damo šansu evropskom putu Bosne i Hercegovine, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu organizovati sastanak partnera u vlasti na zajedničkom nivou, gospodina Čovića, srpske strane i bošnjačke strane", napisao je Dodik na svom "iks" nalogu, uz opasku da smatra da je ovo zadnji pokušaj stabilizacije prije nego što bi se to partnerstvo moglo raspasti.

Naveo je da očekuje da se riješe problemi zastoja u radu Doma naroda PS BiH, a koji je blokiran od strane Bošnjaka koji su napustili prethodnu sjednicu.

Pored toga, neizbježno pitanje biće i odluke Kristijana Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u BiH.

"Da riješimo pitanje nelegalnog visokog predstavnika i njegovih odluka, da ih suspendujemo, i da se dogovorimo da u što hitnijem roku, a to je već moguće sutra, na Predstavničkom domu donesemo zakon o izborima, koji bi utvrdio sve ono što je normalno za jednu zemlju, a to su tehnički nivoi", naglasio je Dodik.

Pored toga, poručio je da se Centralna izborna komisija BiH mora razvlastiti.

"Jer je odlukama nelegalnog Šmita previše dobila neki značaj. Moraju se racionalizovati troškovi u vezi s izborima i mora se obezbijediti da zastupljenost naroda, konstitutivnih naroda, bude vidljiva u zbornim komisijama, kako to predviđaju Ustav i zakon. Očekujem da ćemo sve to razmatrati danas na sastanku. Ukoliko ne bude dogovora, više nisam siguran koliko to partnerstvo ima smisla", naveo je predsjednik SNSD-a.

On je ovom prilikom ponovio da su unutar koalicije bili postignuti određeni dogovori, ali da su "ih razvalili stranci, prije svega američki ambasador Marfi", čime je, dodao je, blokiran kompletan evropski put.

"Jedan optimizam koji smo imali je ustuknuo i ne možemo da se krećemo dok ne riješimo uzroke tog zastoja. A to je, prije svega, nelegalni Šmit, koji nastavlja da ruši evropsku perspektivu BiH", zaključio je Dodik.

Da će sastanak vladajuće koalicije biti održan, juče je najavio i Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a BiH, koji je čak kazao da na sastanak neće biti pozvani mediji, jer je "nekad bolje da sami sjednu i da se dogovore".

"Lakše se tako dogovorimo nego kada znamo da ćemo izaći pred medije, pa svako kalkuliše kako će se predstaviti, ko je napravio kompromis, je li neko nekoga prevario. Iskoristićemo svaku šansu koja nam se pruži u ovom razdoblju dok ne dođemo do tačke da više ne možemo dalje. Nadam se da ćemo uspjeti resetovati odnose", poručio je Nikšić.

Rekao je i da je razgovarao sa predstavnicima međunarodne zajednice, kao i sa onima koji su direktno donosili i nametali odluke u BiH.

"Kako ćemo sprovesti odluke, recimo ove visokog predstavnika? Ne možemo govoriti o pravnom sistemu. On u uređenim državama podrazumijeva da imate sredstvo prinude za provođenje zakona. Šta je to sredstvo prinude kojim bi se mogli provesti zakoni u Republici Srpskoj? Ne mislim da to doprinosi stabilizaciji, dogovoru I iskoracima, već situaciji 'niko ni s kim'. Učiniću sve da ne dođe do toga", rekao je Nikšić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.