Dodik govorio za ruske medije (VIDEO)

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom posjete Kazanju dao je intervjue za ruske medije.

Za eminentni ruski Prvi kanal, u emisiji "60 minuta", govorio je o složenim društveno-političkim temama na globalnom nivou, s akcentom na srpsko-rusko prijateljstvo.

Dodik je u Kazanju, gdje je Srpska u ulozi posmatrača, za RT Balkan izrazio nadu da će BRIKS naći način da omogući i "subjektivitetima kao što je Srpska" da dobiju status u ovoj organizaciji.

Tako bismo, kaže, učili, sarađivali i pomagali koliko možemo, u kapacitetu koji imamo.

“BRIKS budi nadu da će se zemlje suverene, ponašati suvereno ali ne kao one koje diktiraju neke uslove. I to je ono što je za nas. Mi želimo upravo to, da u okviru onoga što imamo u Ustavu BiH, da živimo i da nas niko u tome ne ometa. Moram da kažem da su naša iskustva sa zapadnim zemljama, koje sebe neopravdano zovu međunarodna zajednica, veoma loša. Tako da Republika Srpska braneći svoje pravo da egzistira, vidi Briks kao jedno osvježenje”, naglasio je Dodik.

Isti taj Zapad, upozorava Dodik u emisiji 60 minuta Prvog kanala, želi da podijeli Rusiju na nekoliko malih dijelova, i da svi postanu isključivo sateliti Zapada. "Veoma mi je drago što je predsjednik Vladimir Putin prepoznao ove pokušaje i rekao, dosta je, ovo više ne može da bude," ističe Dodik.

“Vladimir Putin je veliki državnik i istorijska ličnost koji se najbolje razumije u trenutnu situaciju. Rusija ne može ostaviti svoj posao nezavršen i Rusija savršeno zna da taj posao nije završen”, rekao je Dodik.

Dodik je za rusku "Izvestiju" ukazao da Republika Srpska nije uspjela da se dogovori sa Sarajevom o izgradnji gasovoda iz Srbije i povećanju uvoza ruskog gasa "Turskim tokom".

“Sarajevo je lider rusofobije na Balkanu. Ne propuštaju nijednu priliku da se suprotstave Rusiji i zajedničkim projektima. Oni uvek vide ove projekte kao ozbiljnu opasnost za sebe. Zbog toga trenutno razmatramo alternativne mogućnosti izgradnje gasovoda od Srbije do Banjaluke, odnosno do centralnog dijela Republike Srpske”, poručio je Dodik.

Predsjednik Dodik je za ruske medije podsjetio da zahvaljujući stavu Republike Srpske, BiH nije uvela sankcije Moskvi. Izrazio je zahvalnost za poziciju Moskve u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i za zaštitu međunarodne bezbjednosti. Očekuje da Srpska po završetku prve faze izgradnje rusko-srpskog hrama u Banjaluci, primi zvaničnu delegaciju Ruske Federacije, prenosi RTRS.

Вјерујем у побједу Русије. Вјерујем да ће западни лидери у блиској будућности стајати у редовима и чекати састанак с предсједником Путином. pic.twitter.com/2zXHNXVpY0 — Милорад Додик (@MiloradDodik) October 23, 2024

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.