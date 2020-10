Dodik i Čović se sastaju sa Vučićem

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće večeras srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika HDZ BiH i zamjenika predsjedavajućeg Doma narodne skupštine BiH Dragana Čovića, saznaje "Blic".

Kako se navodi, predsjednik Vučić će prirediti prigodnu večeru za uvažene goste, a to će biti još jedna prilika da se razgovara o stanju u regionu.

Dragan Čović je predsjednik HDZ BiH od 2005. godine, bio je i ministar finansija i potpredsjednik u Vladi Federacije BiH od 1998. do 2001. godine, a dva puta i član Predsjedništva BiH - od 2002. do 2005. i od 2014. do 2018.

Čović je na svom Twitter nalogu napisao da će sa prvim čovjekom Srbije razgovarati o regionalnoj stabilnosti i saradnji, te evropskim perspektivama Zapadnog Balkana.