Dodik i Čović dogovorili koaliciju SNSD-a i HDZ-a BiH nakon izbora

MOSTAR - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i lider HDZ-a BiH Dragan Čović rekli su danas nakon sastanka u Mostaru da su SNSD i HDZ BiH dogovorili koaliciju nakon predstojećih izbora, na kojima očekuju veliku pobjedu ove dvije stranke.

Čović je rekao da se HDZ BiH s obzirom na to da nije promijenjen Izborni zakon mora organizovati sa partnerima da bi ubjedljivo dobio izbore i u miru čekao implementaciju izbornih rezultata.

On je naveo da je sa Dodikom razgovarao o formiranju vlasti na nivou BiH da nakon izbora ne bi bilo puno zastoja i čekanja i da bi vlast bila što prije uspostavljena.

"Mi smo partneri, to smo se dogovorili još prije i prenijećemo to na sve naše saradnike da to bude u narednim mjesecima efikasno", dodao je Čović.

On je naglasio da je saradnja dvije stranke dobra i da se ostvaruje i u Predstavničkom i u Domu naroda parlamenta BiH, kao i na svim drugim nivoima.

Čović pojasnio da je "plan B", koji je ranije pominjao zbog nedonošnja izmjena Izbornog zakona zapravo stvaranje uslova za sigurnu izbornu pobjedu i traženje partnera prije izbora.

"Da smo uradili izmjene i osigurali da jedan narod drugom ne može birati predstavnike, onda bismo ležernije išli u kamanju, a onda bi koalicije izgledale drugačije, a pošto se to nije dogodilo, mi kroz `plan B` moramo drugačije sagledali naša koaliranja kako bi osigurali uvjerljivu pobjedu", dodao je Čović.

Dodik je naglasio da SNSD sa svojim partnerima očekuje najveću pobjedu do sada.

On je izrazio žaljenje što nije došlo do izmjena Izbornog zakona i rekao da apsolutno podržava princip da jedan narod ne bira drugom predstavnike.

Navodeći da je u BiH očigledno i dalje na sceni ignorisanje realnosti, Dodik je rekao da želi da podrži princip da svaki narod bira svoje predstavnike.

"BiH može da bude stabilna ukoliko je tako, a ukoliko je drugačije, onda to unosi nove kalkulacije, spekulacije i nemire i može značajno da usložni međunacionalne odnose. Zato bi bilo fer i korektno da ojačamo taj princip da svako bira svoje predstavnike", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da nema više uslova za izmjenu Izbornog zakona i da se svi trebaju okrenuti uslovima za fer i tolerantnu izbornu kampanju.