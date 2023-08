Dodik i Cvijanovićeva: Srpska ima sve više prijatelja

BANJALUKA - Skup lidera u Budimpešti, na kome su pozvani najviši zvaničnici Republike Srpske, dokaz je da Srpska nije izopštena, već da ima više prijatelja nego ikada dosad, koje u svakom trenutku možemo pozvati i koji mogu završiti bilo koji projekat, poručeno je na zajedničkoj konferenciji koji su održali Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Željka Cvijanović, srpski član Predsjednik BiH.

Dodik se na početku zahvalio Orbanu na pozivu u Budimpeštu povodom Nacionalnog dana Mađarske, istakavši da je mađarska Vlada, ali i država pokazala koliko je spremna da pomaže srpsku zajednicu u toj državi.

"Potvđujem da Srpska ima više prijatelja nego ikada do sada i nego što je ikada imala. Mi smo se sreli sa ljudima koji su i dalje ostali važni u svojim državama, počevši od Janše iz Slovenije, do Kurca iz Austrije, naravno ne zaboravljam predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Razgovarali smo o svim aktuelnim temama i važnim pitanjima za Srpsku. Svi su nas pomno slušali i tražili objašnjenje za situaciju, a naš odgovor je kao i dosad – BiH nema visokog predstavnika, podvala je da je on predstavnika Međunarodne zajednice, jer je on visoki predstavnika potpisnica Dejtona, među kojima je i Srpska. A takvog visokog predstavnika nema. Ali ovdje je surogat, a to lideri razumiju, da je nemoguće da u današnje vrijeme postoji stranac koji može da interveniše u zakonodavstvu. Pogubno je što neke strane u BiH to prihvataju, da neki nelegalan lik nameće zakone, štiteći sebe i svoja nedjela. Lideri su to razumijeli, rekli su da je neprihvaltljivo, i da treba ići u dogovor", rekao je Dodik.

Pored političkih, važna tema na bilateralnim sastancima bila je finansijska podrška, koju je predsjednik Republike Srpske ocjenio izuzetnom, prije svih kada je u pitanju Mađarska.

On je naglasio da je sa premijerom Orbanom dogovorio dalji paket saradnje na tom polju, vrijedan 118 miliona evra. “18 miliona evra je rezervisano za dalje projekte u poljoprivredi“, kazao je Dodik, te dodao da je Mađarska spremna i da preduzme dio projekata u Srpskoj, a od kojih je odustala Njemačka (radi se o četiri projekta).

“70 miliona evra iz aranžmana sa mađarskom Vladom preusmjerićemo za neke od projekata koje je Njemačka na sraman način pokušala da zaustavi. Mi ovaj novac odmah možemo da upotrebimo. Ja ću samo reći da je i dan danas aktuelan ugovor za 'Hrgud' između Elektroprivrede RS i Banke Njemačke. Mi smo po tom pitanju dobili usmeno uvjerenje od njemačke Banke da su oni protiv odluka savezne vlade i želimo da se izjasne pismeno. Ali poručujem, mi ne želimo sa Njemcima sada, nećemo tako da radimo, želimo da se raščisti ta situacija, jer sada imamo alternativu da završimo projekat sa Mađarima, i prije ćemo posao okončati nego sa Njemačkom. A podsjetiću vas da je Srpska uplatila 1,5 milion evra kamata da se sačuva taj projekat. A oni su poručili da to treba zbog korone promijeniti pa su tražili veću cijenu, na šta mi nismo pristali. Ugovor je aktivan, tražimo od savezne valde Njemačke da to povuče, jer mi ne možemo raskinuti ugovor sa njima do maja iduće godine. Za ostale projekte kada je u pitanju Njemačka, alternativa su možda Kinezi“, naveo je Dodik.

On je kao izuzetno važnim naglasio i saradnju sa Azerbejdžanom, a najavio je da će do kraja godine delegacija Srpske posjetiti tu državu.

“Predsjednik Alijev je spreman da pomogne, šta može BiH, šta može Srpska, a oni imaju značajnu zainteresovanost iz EU za njihove resurse gasom, čime i oni sada šire zainteresovanost za gas ovdje. Zato kažem ajde da završimo obje interkonekcije, koji vam je više ljudi sa tim. Ajde da to riješimo“, poručio je Dodik, dodajući da je saradnja na stolu i sa Turskom.

“Što se tiče Erdogana, on je zainteresovan za auto-put Beograd Sarajevo i nazad. Ali mi smo neke dionice sredili, neki su sporni, posebno oko Brčkog, pa se tu još nismo dogovorili. Mi smo spremni da isfinansiramo tu trasu kroz Brčko. Ergodan želi da vidi uspjeh tog projekta. Takođe, razgovarali smo i o izgradnji HE Mrsovo, oni realizuju taj projekat koji treba da bude gotov za 31 mjesec“, naglasio je Dodik.

Predsjednik Srpske istakao je da će u ovoj godini Republika Srpska imati vrijednost investicija veću od 500 miliona KM.

Ipak, on je priznao da Srpska ima određene probleme.

“Naravno da imamo, ali sa prijateljima to možemo riješiti i hoćemo. SAD na primjer jeste vojna sila, ali više nije toliko politička. Naravno da ima problema u političkom smislu sa zemljama Zapada, ali to nije kao prije 10-15 godina. Volio bih da nemamo problema sa SAD, ali nemamo ga nigdje nego ovdje, jer se oni samo bave našim pitanjima, sa lošim namjerama. Morao sam da biram da li da budem dobar za njih, a loš na svoj narod, ali sam izabrao da budem dobar za svoj narod, bez obzira na žrtvu. A ovaj Marfi, pa prije će on otići odavde, a ja ću i dalje biti predsjednik“, kazao je Dodik, dodajući da će Srpska uspjeti stabilizovati svoju finansijsku situaciju.

“Kada su finansije u pitanju, mi smo u ovoj godini riješili 740 miliona KM obaveza. Ljudi mogu biti sigurni da će Srpska biti dobro, deficit na kraju godine biće manji od planiranog“, kazao je on.

Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH, kazala je da je dvodnevna posjeta Mađarskoj rezultirala dogovorom da se saradnja nastavi i dodatno intenzivira, prvenstveno u smislu realizacije prioritetnih projekata.

“Naše radne grupe treba da ugovore šta je to prvi prioritetm, a predsjednik Dodik i premijer Orban će pratiti da li se to realizuje. Zahvalni smo Mađarskoj za političko razumijevanje koje pokazuje ovdje, za sve narode na Zapadnom Balkanu“, istakla je ona, te dodala da je premijer Mađarske tokom posjete Sarajevu i Banjaluci bio veoma nezadovoljan što se malo toga uradilo na implementaciji dogovora zajedničke Komisije BiH i Mađarske koja je ustanovljena još prije 10 godina.

“Ali, zadovoljan je što Republika Srpska sama preuzima interese za zajedničke projekte te da je lako sarađivati sa nama kad znamo šta hoćemo. Takođe, pored političkih tema, razgovarali smo i o finansijama, iskazali smo zajedništvo u stavu da ćemo kad god bude neophodno, jedni drugima uskakati da se riješe izazovi“, poručila je srpski član Predsjedništva BiH.

Na pitanje kako komentariše izjavu Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH kako je sporazum o saradnji koji su potpisale Mađarska i Republika Srpska udar na suverenitet BiH, Cvijanovićeva je poručila da je to “glupost“.

“Niko njega nije spriječio da ode tamo i da realizuje projekte za svoju vladu. Čovjek je deset godina bio oko Savjeta ministara BiH, imao je priliku da nešto urade po pitanju sporazuma sa Mađarskom i nisu uradili ništa. Mi kao Republika Srpska se bavimo ozbiljnim stvarima, političkim pitanjima, trudimo se da imamo dobre sagovornike. Oni koji misle da se iživljavaju nad nama, nisu naši sagovornici. Svijet nije uperen u dvije tačke na planeti. Ovo je jedan od mnogobrojnih primjera da šta god uradimo, nastupa vriska iz Sarajeva kako se ruši suverenitet“, kazala je ona.