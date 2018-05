Dodik i Cvijanovićeva kandidati za Predsjedništvo BiH i predsjednika RS?

BANJALUKA - Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na današnjoj sjednici Predsjedništva i Glavnog odbora stranke vjerovatno će utvrditi imena kandidata za pojedinačne funkcije, odnosno predložiti Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, kao kandidata za člana Predsjedništva BiH i potpredsjednicu stranke Željku Cvijanović za predsjednicu RS.

Nekoliko članova Glavnog odbora SNSD-a koje smo kontaktirali nije željelo govoriti na ovu temu, a neki od njih u nezvaničnim razgovorima rekli su nam i to da ne znaju ništa osim da je sjednica danas.

"Trebinje je već izašlo s podrškom Željki Cvijanović i Luka (Luka Petrović, gradonačelnik Trebinja i predsjednik GO SNSD-a) ne bi sigurno izlazio s tim da to već nije dogovoreno. Ako i na sjednici ne budu predloženi kandidati, gotovo je sigurno da su to Cvijanovićeva i Dodik", ispričao je jedan član Glavnog odbora SNSD-a za "Nezavisne", dodajući da nikakav detaljan dnevni red za sjednicu ne postoji.

On kaže da će na sjednici Glavnog odbora biti riječi i o predstojećim izborima i instrukcijama za sastavljanje lista s kojima će izaći na izbore.

"Rok za podnošenje kandidatskih lista je od 27. juna do 9. jula i narednih mjesec dana će obilježiti sastavljanje lista po izbornim jedincima. Na sjednici Glavnog odbora će sasvim sigurno biti riječi i o tome", ispričao je isti izvor.

Inače, iz SNSD-a je najavljeno da će sjednica Predsjedništva stranke početi u 12, a sjednica Glavnog odbora u 13 časova u Banskom dvoru. Pojedini opštinski i gradski odbori već su izašli sa svojim prijedlozima i favoritima za naredne opšte izbore pa je tako Gradski odbor SNSD-a u Trebinju prije nekoliko dana jednoglasno predložio da Cvijanovićeva bude kandidat za predsjednika RS, ali i šest kandidata iz Trebinja koji bi trebalo da se nađu na izbornim listama ove stranke za Narodnu skupštinu RS i Predstavnički dom parlamenta BiH.

SNSD uz HDZ i SBB još, barem zvanično, nije izašao s imenima kandidata za pojedinačne funkcije na predstojećim izborima. Podsjećanja radi, kada je u pitanju Republika Srpska, Savez za promjene već je dogovorio da njihov kandidat za predsjednika Republike Srpske bude Vukota Govedarica, lider SDS-a, dok će Mladen Ivanić, aktuelni član Predsjedništva BiH, ponovo u trku za drugi mandat. Nedavno je i bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković saopštio da je prikupio dovoljno potpisa za kandidaturu za predsjednika RS. Svoju kanidaturu za ovu funkciju najavio je i Sadik Ahmetović, član Predsjedništva Nezavisnog bloka.

U Federaciji BiH dvije najveće stranke SDA i SDP izašle su sa svojim kandidatima za člana Predsjedništva BiH, tako da će iz SDA Šefik Džaferović u Predsjedništvu BiH pokušati zamijeniti svog šefa Bakira Izetbegovića, na istu funkciju bošnjačkog člana Predsjedništva BiH puca i Denis Bećirović iz SDP-a, a vrlo je vjerovatno i da će SBB svog lidera Fahrudina Radončića ponovo kandidovati za to mjesto.

Kada su u pitanju Hrvati, od malo jačih političkih imena kandidaturu je najavio Željko Komšić, lider Demokratske fronte, koji će, gotovo je sigurno, u trku ući sa Draganom Čovićem, liderom HDZ BiH, koji će ponovo pokušati ući u Predsjedništvo BiH.

Trenutni kandidati za Predsjedništvo BiH

Milorad Dodik

Mladen Ivanić

Šefik Džaferović

Denis Bećirović

Željko Komšić

Trenutni kandidati za predsjednika RS